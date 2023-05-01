Поставщики продуктов vs ритейл: трудный поиск компромисса между саморегулированием и административным вмешательством

В Украине продолжается спор между поставщиками продовольственной продукции и сетями продуктового ритейла из-за различного видения сроков оплаты за поставленную продукцию. Delo.ua собрало аргументы сторон и предложения, как можно урегулировать этот вопрос.

В Украине уже не первый год идет противостояние между национальными торговыми сетями с одной стороны и производителями и поставщиками продовольственных продуктов с другой. В общем, денежный эквивалент спора поставщиков и продавцов по состоянию на начало августа 2022 года составил 4,83 млрд грн , ее называют "задолженностью" сетей Цифра может поражать воображение рядового гражданина. Но на самом деле — это не столь значительная цифра в масштабах розничной торговли: 15 крупнейших сетевых брендовых ритейлеров Украины в год до ководного кризиса и войны имели общую выручку в 427 млрд грн, что составляет 18,5% от совокупной выручки 100 крупнейших частных компаний Украины. Экономическая ситуация в результате войны негативно сказалась на розничной торговле: ее масштабы, по оценкам самих ритейл-операторов, снизились от 20% до 30% по сравнению с довоенным уровнем. Но даже учитывая это, ритейлеры пытаются балансировать в данной ситуации и восстанавливать рынок сбыта для поставщиков.

Для урегулирования возникающих в отрасли проблем представители ритейла взяли на себя добровольно обязательство поддержать производителей социально важных и критических продуктов: зафиксировали отраслевым меморандумом широкий перечень товаров отечественного производства, срок расчетов за которые не может превышать 30 дней. Но и такой подход рыночного саморегулирования производителей не устраивает, они настаивают на административном вмешательстве государства.

Будет ли это хорошо? Закон установит четкие рамки, а это утрата гибкости условий взаимодействия торговца с поставщиком, сужение возможностей для новых товаров и брендов заходить в сети на лояльных стартовых условиях. Что хорошо для производителя-гиганта, может быть плохим для локального небольшого поставщика или наоборот. И самое договорное регулирование позволяет производителю найти выгодного ему партнера-ритейлера, а последнему учесть запросы своего поставщика. В конце концов, закон не может учесть все особенности бизнес-моделей операторов рынка розничной торговли и динамические конфигурации их операционной среды. Ведь именно благодаря гибкости отношений торговец-поставщик Украина прошла острейшую фазу войны и зимних блекаутов без дефицита продуктов. Законодательные ограничения сделали бы невозможным оперативную реакцию производителей и продавцов, которые обеспечили заполнение полок магазинов продуктами.

В настоящее время основным предметом спора стали сроки оплаты за поставленные продритейлерам продукты. Поставщики не устраивают сроки отсрочки оплаты сетями за полученный товар на 60 и более дней. Хотя эти условия могут быть зафиксированы в договорах, которые многие годы поставщики подписывают с ритейлом. Ритейлеры выдвигают свои аргументы: сокращение товарооборота в условиях войны и нехватка оборотных средств — эти факторы не всегда позволяют оперативно рассчитаться за поставки, хотя во время войны сроки расчетов на значительное количество товаров и так сократились. Но главное: есть большая категория продуктов питания с длительными сроками хранения, которые могут продаваться довольно долго.

Следовательно, ритейл предпринял попытку урегулировать ситуацию для поддержки производителей и покупателей в условиях военного времени. Представители крупнейших розничных торговых сетей Украины, в частности, АТБ, Сильпо, Ашан, Novus, Varus и Коло, зафиксировали отраслевой стандарт — подписали 14 апреля меморандум, в котором договорились сроки расчетов с поставщиками базовых пищевых продуктов отечественного производства 30 календарными днями. Фотокопию документа в тот же день обнародовали в соцсетях председатель Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев и председатель совета директоров "Корпорации "АТБ" Борис Марков.

Появлению документа предшествовала публичная работа над ним с конца 2022 года и обсуждение с участием депутатов, членов правительства, представителей ассоциаций ритейла и производителей в рамках специальной рабочей группы.

О чем идет речь в документе?

Продуктовые торговые сети АТБ, Сильпо, Ашан, Novus, Varus и Круг подписали меморандум, согласно которому срок оплаты за поставки базовых пищевых продуктов не будет превышать 30 календарных дней .

. Действие документа будет распространяться на так называемые " базовые товары отечественного производства : крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая, сахар-песок (свекольный), мука пшеничная, хлеб, батон, макаронные изделия из мягких сортов, вермишель из муки пшеничного высшего сорта, молоко (кроме длительного хранения) ), сыр кисломолочный, кефир в пленке, масло сливочное жирностью 72,5%, сметана в пленке, яйца куриные (нефасованные) или категории С1, масло подсолнечное рафинированное, мясо курятины, мясо свинины, овощи нефасованные (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная), вода минеральная негазированная.



: крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая, сахар-песок (свекольный), мука пшеничная, хлеб, батон, макаронные изделия из мягких сортов, вермишель из муки пшеничного высшего сорта, молоко (кроме длительного хранения) ), сыр кисломолочный, кефир в пленке, масло сливочное жирностью 72,5%, сметана в пленке, яйца куриные (нефасованные) или категории С1, масло подсолнечное рафинированное, мясо курятины, мясо свинины, овощи нефасованные (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная), вода минеральная негазированная. Чтобы документ вступил в силу, его должен рассмотреть Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на предмет соответствия Закону Украины "О защите экономической конкуренции" и предоставить свое заключение. Пока АМКУ еще не одобрил меморандум .

Ритейлеры убеждены, что закрепленный меморандумом подход позволит сбалансировать торговые взаимоотношения между сетями и поставщиками широкого круга отечественных производителей пищевых продуктов. По их данным, документ призван обеспечить определенную поддержку отечественных производителей и стабилизацию цепи поставок базовых продуктов питания.

В ходе подписания меморандума были проведены консультации с Офисом Президента Украины, Минэкономики и Минагрополитики. Инициатива по подписанию Меморандума предварительно обсуждалась в рамках рабочих встреч с Данилой Гетманцевым, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Украины Дмитрием Наталухой и председателем подкомитета по регуляторной политике Анной Личман.

консультации Отмечается, что меморандум остается открытым для подписания другими компаниями, работающими на продовольственном рынке Украины, в том числе изготовителями, переработчиками и поставщиками продовольственных продуктов.

Гендиректор "Корпорации "АТБ" уточняет, что подписание документа свидетельствует о готовности сетей продуктового ритейла объединяться для поддержки экономики государства и обеспечения его продовольственной безопасности, даже в сложных условиях военного положения.

В свою очередь, председатель Комитета Гетманцев написал, что благодаря переговорам между сторонами достигнут определенный компромисс без регуляторного вмешательства государства, хотя обеим сторонам он может и не нравиться.

Почему производители и поставщики выступают против?

Представители отраслевого объединения производителей пищевой промышленности "Укрпищепром", куда входит 18 профильных ассоциаций, выступили категорически против меморандума . Согласно совместному заявлению объединения, предоставленного изданию Delo.ua, обнародованный в документе текст является лишь односторонней позицией продовольственного ритейла и настаивает на урегулировании отношений между ритейлом и производителями отдельным законом, ссылаясь на практику ЕС.

Объединение подчеркивает, что в Украине торговые сети получают с помощью механизма установления неоправданно длительных сроков расчета за товар, по сути, беспроцентный товарный кредит за счет товаропроизводителей. Кроме того, многомиллиардная задолженность ритейла перед поставщиками подтверждает, что торгсети нарушают даже собственные сроки расчетов. Это лишает украинских производителей оборотных средств, необходимых им для обеспечения непрерывной производственной деятельности, закупки сырья, своевременного выполнения финансовых обязательств и обновления производственных мощностей.

Но специальное постановление правительства устанавливает для группы важных продтоваров сроки расчетов в пределах 10 дней. Меморандум же представителей ритейла расширяет этот перечень продуктов и устанавливает 30-дневный срок — то есть на время войны ритейл добровольно отказался в пользу производителей от сложившейся многолетней рыночной практики более длительной отсрочки платежей.

В то же время "Укрпищепром" утверждает, что меморандум — это не решение проблемы, а ее консервирование. Более того, для многих отраслей пищевопрома, продукция которых не включена в этот меморандум, ситуация лишь усугубится в случае вступления документа в силу. Далее ассоциация в своем письме отмечает, что за счет сокращения сроков расчетов за отдельные "базовые" товары, как зафиксировано в меморандуме, ритейлеры постараются увеличить сроки платежей за те, которые не являются продуктами первой необходимости. Таким образом, нет никакого смысла регулировать взаимоотношения между поставщиками и торгующими сетями только в пределах узкого перечня социально значимых продуктов, отмечают в объединении. "Укрпищепром" считает, что регулирование должно распространяться и на базовые продукты, и на те продукты, без которых голод людям не угрожает.

"Укрпищепром" напоминает, что еще 17 февраля 2022 28 украинских бизнес-ассоциаций подписали другой документ, "Меморандум между общественными организациями и представителями бизнеса о взаимопонимании и совместной работе в сфере торговой деятельности пищевыми продуктами". Документ не предлагает рыночного упорядочения отношений между ритейлом и производителями, а призывает профильные комитеты ВРУ внедрить административное урегулировать их отдельным законом.

"Укрпищепром" настаивает, что более чем через год позиция производителей продовольствия услышана не была, хотя в стенах парламента уже настоящий законодательный спам-бум – пять альтернативных законопроектов. И каждый из них ссылается на европейские практики и директивы.

Вид на спор со стороны хлебопекарной отрасли

Украинские пекари находятся чуть ли не в тяжелейших условиях с точки зрения возврата средств за поставленную продукцию, отмечает собеседник издания Юрий Дученко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП). По его словам, поставки хлебобулочных изделий на полки магазинов происходят почти ежедневно, и через несколько дней товар распродается, тогда как оплата за предоставленный для реализации товар осуществляется в разы дольше.

Он напоминает, что сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину правительство ограничило до 10 календарных дней срок расчета за продовольственные товары отечественного производства с существенной социальной значимостью, к которым относится большая часть номенклатуры хлебобулочных изделий. То есть, для расчета за хлеб и батон ритейлеры обязаны вкладываться в 10-дневный срок, тогда как принятое ими в меморандуме 30-дневное самоограничение никак не ускорит расчеты за поставленную пекарями продукцию, которая все равно распродается за несколько дней.

В то же время он утверждает, что меморандум от 14 апреля подписан единолично торговыми сетями без представителей поставщиков, не является компромиссным, не имеет достаточной юридической силы для защиты поставщиков продовольствия от неблагополучных торговых практик.

Фактически это декларативный документ, не имеющий никакой юридической силы. Я не знаю, как его пропустит АМКУ, и почему глава налогового комитета комментирует, что это очень хороший документ, который является компромиссным решением. Никакой это не компромисс. Это единоличное решение ритейла». Юрий Дученко первый вице-президент ВАП

По его мнению, меморандум от 14 апреля в вообще не решает вопрос просрочки задолженности за поставленный продукт. Хотя урегулирование долгов между хозяйствующими субъектами подробно расписано в хозяйственном законодательстве, в конце концов, есть процедура переговоров.

"Хлебозаводы сегодня работают на грани рентабельности и не имеют оборотных средств, которыми пользуется торговля. Да, всем тяжело, ритейлу и производителям. Но давайте посмотрим, сколько за последние два года открылось новых хлебзаводов или молокозаводов, а сколько торговых заведений? Возможности для развития сейчас нет именно производителей", - комментирует Юрий Дученко.

Какие контраргументы приводят ритейлеры?

Относительно контроля за исполнением торговыми заведениями взятых обязательств:

Меморандум ритейлеров от 14 апреля – это первый шаг к саморегулированию отрасли , отмечает Ассоциация ритейлеров Украины ( RAU ) в комментарии для Delo.ua. Таким образом, каждый из подписантов понимает свою ответственность за соблюдение взятых на себя обязательств не только перед контрагентами, но и перед партнерами, с которыми было заключено такое соглашение.

Почему меморандум подписан только для базовых продуктов?

Сеть магазинов NOVUS в комментарии для издания уточняет, что перечень "базовых" товаров определен Постановлением КМУ №341, и короче перечня базовых продуктов питания, регулируемого меморандумом от 14 апреля.

По словам компании, главной целью подписания меморандума было урегулирование отношений по поставке именно критически важных базовых продтоваров национальных производителей в условиях военного положения и форс-мажорных обстоятельств . Как показал опыт первых месяцев российского вторжения, это позволяет обеспечить покупателей необходимыми группами продтоваров и гарантировать стабильность работы отечественного производителя. Таким образом, меморандум является именно тем действенным механизмом самоорганизации и саморегуляции, который на период военного времени позволит быстро и эффективно решить вопросы таких поставок путем рыночного саморегулирования социально ответственного бизнеса без вмешательства государства.

"Да, документ не лишен недостатков, и его выполнение действительно приведет к дополнительной нагрузке по администрированию договорной работы с поставщиками. Но это вызовы настоящего, которые мы все должны принять. Не стоит забывать, что именно сети вышли с идеей введения меморандума, осознавая, в том числе, и эти риски, и являясь готовыми к их решению собственными силами и за собственные средства", - подчеркивает NOVUS в комментарии.

Не грозит ли это неразберихой при расчетах за продукцию по разным условиям?

NOVUS утверждает, что никакой путаницы с расчетами или проблем при поставке товаров из разных групп не будет происходить, поскольку на сегодняшний день каждая торговая сеть имеет разные условия сотрудничества с поставщиками по разным категориям товаров, и это вполне соответствует принципам рыночных отношений.

Рассматривали ли торговые сети подписание меморандума совместно с поставщиками продуктов питания?

Корпорация "АТБ" уточняет, что идея меморандума заключается именно в том, что ритейл публично взял на себя дополнительные ограничения и установил отраслевые правила формирования взаимоотношений с поставщиками. В то время как заключенные компаниями договоры с поставщиками — это непубличные документы по конфиденциальной информации, в частности, об условиях поставки продукции. Таким образом, подписание меморандума с конкретными поставщиками или их объединениями оставил бы других партнеров сетей вне действия данного документа. В то же время, он устанавливает единый стандарт для всех без исключения производителей, независимо от причастности или непричастности к отдельным объединениям или ассоциациям, чья продукция подпадает под регулирование отраслевого меморандума.

Целесообразность подписания Меморандума также могла бы быть тогда, когда обе стороны берут на себя определенные дополнительные обязанности. В нашем случае происходит взятие дополнительных обязательств именно торговыми сетями, а не поставщиками, поэтому и рассматривалась исключительно такая форма меморандума, что вполне логично. ", – объясняет торговая сеть.

Рассматривался ли вариант подписания документа с ассоциациями пищевиков?

Неизвестно, являются ли все контрагенты торговых сетей участниками профильных ассоциаций поставщиков (производителей), и не заставило ли их подписание такого документа присоединяться к ассоциациям пищевопрома, поясняет RAU . Согласно меморандуму, обязательства на себя берут отдельные сети ритейла, в то время как Ассоциация ритейлеров также не является стороной данного документа.

Заключение соглашений между ассоциациями или объединениями могло стать искусственным барьером для компаний, не входящих в их состав.

Относительно постановления КМУ №160 о 10-дневном сроке расчета за базовые продукты и розничной надбавке на них не выше 10%

RAU отмечает, что в условиях военного положения правительство Украины не готово отменять 10%-ную розничную надбавку на базовые продукты, и ритейл с пониманием относится к данной позиции, хотя на сегодняшний день такая наценка не покрывает всех расходов бизнеса.

"Несмотря на распространенные предубеждения, что именно магазины повышают цены, это не так, поскольку часто ритейл является сдерживающим звеном роста цен, на что периодически жалуются некоторые поставщики (например, если ритейл не так часто принимает повышение цен от поставщиков, как просят последние). В то же время, любое углубление вмешательства в хозяйственные отношения субъектов государством не окажет положительного влияния ни для самих участников рынка, ни для потребителей", - уточняет ассоциация.

Также в RAU называют постановление КМУ №160 экономически необоснованным и создающим дополнительную финансовую нагрузку на бизнес розничной торговли, способствует вымыванию средств и усложнению расчетов за другие товары. Например, вода негазированная, масло и некоторые другие товары имеют значительно больше 10 к.д. срок оборачиваемости, поэтому такая норма вымывает ликвидность торговых сетей, ведь они вынуждены выкупать такой товар в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В свою очередь, гендиректор сети магазинов "КРУГ" Марина Сергиенко рассказала изданию, что одним из примеров неэффективности вмешательства государства в хозяйственные отношения является регулирование розничной наценки на базовые товары. Несмотря на то, что розничный рынок придерживается 10% надбавки, в 2022 году цены на продукты питания значительно выросли у производителей, и в большинстве случаев – по объективным причинам. Следовательно, любое углубление вмешательства в хозяйственные отношения субъектов государством не окажет положительного влияния ни для самих участников рынка, ни для потребителей.

Относительно предложения производителей законодательно закрепить правила игры

Корпорация "АТБ" подчеркивает, что некоторые ассоциации производителей (поставщиков) продтоваров пытались решить проблему взаимоотношений с ритейлом путем продвижения законодательного регулирования рынка розничной торговли. под видом вроде бы евроинтеграционной адаптации законодательства , без каких-либо расчетов и минимального понимания модели работы розничных сетей, что могло привести к непредсказуемым последствиям для всего звена поставки "производитель-переработчик-ритейл" и экономики страны во время войны. При этом для продвижения такого регулирования использовался как конфиденциальный характер взаимоотношений ритейла с поставщиками, так и действительно сверхсложный период первых месяцев полномасштабного вторжения для ликвидности ритейла, а также сам факт войны в Украине.

Кроме того, Марина Сергиенко рассказывает, что в течение 2022 года представители цепи поставок продуктов питания находились в активном диалоге в рамках рабочей группы при Комитете ВРУ по вопросам экономического развития, в частности, вопрос недопоставок товара, взаиморасчетов, падение ликвидности компаний, кредитование по программе "5-7 -9" и т.д.

О необходимости законодательного урегулирования взаимоотношений ритейла и производителей (поставщиков) ни у одной из сторон нет единодушного решения. Ритейл выступает категорически против , значительное количество реальных поставщиков, работающих с торговыми сетями, также не поддерживают эту инициативу, особенно в условиях войны". Марина Сергиенко гендиректор сети "КРУГ"

Она уточняет, что в рамках этой рабочей группы впервые был презентован меморандум торговых сетей с ограничением сроков расчета на социально значимые продукты, который 14 апреля подписали субъекты розничной торговли. Сеть "КРУГ" считает, что именно такой путь самоорганизации бизнеса является самым эффективным.

Вместе с тем, пока рано говорить о реальном влиянии меморандума на торговлю, нужно подождать решение АМКУ , говорит Александр Ямпольский, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции международной компании Deloitte в Украине. Он уточняет, что вероятность имплементации документа достаточно высока , поскольку к его подготовке были вовлечены представители власти.

Важно, чтобы любые нормативные акты, которые будут приняты на законодательном уровне, не противоречили директивам ЕС (например, в случае меморандума – директиве о недобросовестных торговых практиках) с учетом европейской интеграции Украины. Уверен, что украинский ритейл учитывает эти перспективы. Александр Ямпольский руководитель группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Deloitte

Как регулируют отношения производителя и ритейлера в ЕС?

Представитель ВАП Юрий Дученко отмечает, что в Украине национальные сети продовольственного ритейла продолжают применять недобросовестные торговые практики, пользуясь имеющейся у них значительной рыночной властью в отношениях с производителями. Поэтому, согласно оценкам экспертов хлебобулочной отрасли, в стране существует значительный дисбаланс при распределении маржи от продажи пищевых продуктов: 60% - в пользу торговой сети, и до 10% - в пользу производителя.

В противоположность такому утверждению возникает вопрос: а почему, считая маржу в карманах ритейл-операторов, производители инвестируют мощный лоббистский ресурс в законодательные изменения правил работы ритейла и не инвестируют в создание и развитие собственного ритейла? Там можно не только устанавливать свои правила, но и забирать себе всю маржу. Очевидно, в ритейле она далека от 60%, как утверждают производители.

Навязывание дополнительных услуг поставщику, обычно не имеющим реального экономического смысла, и не несут для него дополнительной пользы, а есть фактически back margin, которая может достигать 30% от контрактной стоимости товара; Принуждение поставщика забирать уже поставленный товар без расчета за него, если он не был продан сетью ритейла, истек его срок хранения, или товар испортился. Установление торговых сетей неоправданно длительных сроков осуществления расчетов с поставщиками/производителями; Проведение платежей, не связанных с поставкой пищевой продукции. Например, плата поставщика за "вход" в новую торговую сеть или участие в модернизации магазинов; Принуждение поставщиков к снижению цены на их продукцию путем проведения "акций", в то время как торговая надбавка торговой сети остается неизменной; Установление излишних штрафных санкций в договорах за невыполнение поставщиком своих обязательств. Что производители считают недобросовестными торговыми практиками? (Приховати)

Он напоминает, что Евросоюз с 2019 года регламентирует данные торговые отношения посредством Директивы 2019/633 о недобросовестных торговых практиках между предприятиями в сфере с/х и продовольствия. Документ устанавливает в странах ЕС законодательные рамки для противодействия таким видам сотрудничества и предусматривает минимальный список из 10 запрещенных торговых практик ("черный список") и 6 условно запрещенных торговых практик ("серый список").

Законодательство ЕС запрещает следующие "черные" торговые практики: оплату за скоропортящиеся продтовары более 30 дней и более 60 дней за другие товары;

несвоевременное уведомление об отказе от покупки скоропортящихся товаров;

одностороннее изменение покупателем условий договора;

платежи, не связанные с продажей сельскохозяйственных и продовольственных товаров;

возложение риска уничтожения и повреждения (порчи) на поставщика;

отказ от письменного подтверждения договора поставки покупателем, несмотря на требование поставщика;

неправомерное использование покупателем коммерческой тайны;

коммерческая "месть";

возложение расходов, связанных с рассмотрением жалоб потребителей, на поставщика. "Серый" список Евросоюза осуждает шесть спорных торговых практик: возврат непроданных товаров;

оплату поставщиком за хранение, демонстрацию товаров и ведение товарной документации;

оплату поставщиком за содействие развитию;

оплату поставщиком за стимулирование сбыта;

оплату поставщиком за рекламную деятельность;

оплату поставщиком затрат на персонал сети или обустройство помещений. Какие торговые практики запрещены в ЕС? (Приховати)

Вице-президент ВАП констатировал, что внедрение евроинтеграционных инициатив, предусмотренных в Директиве ЕС 2019/633, чрезвычайно важно для сохранения цивилизованного продовольственного рынка в Украине. При этом в вопросе борьбы с недобросовестными торговыми практиками и подходами не может существовать какая-то "украинская" специфика, отличная от европейской , эти вопросы они должны решаться аналогично уже принятым в ЕС решениям.

Аналогично "Укрпищепром" в своем заявлении подчеркивает, что Украине на уровне законодательства следует внедрить принятые в Европе ограничения на недобросовестные торговые практики. Кроме того, напоминают, что применение соответствующей Директивы ЕС распространяется на все сельскохозяйственные и пищевые продукты, а не только на базовые.

Что дальше делать стороны?

Поставщики: "Укрпищепром" сообщил издание Delo.ua, что продолжит отстаивать позицию производителей и поставщиков продовольственных товаров. Участники объединения утверждают, что для урегулирования спора ВРУ должна принять законопроекты, разработанные на основе норм директивы ЕС 2019/633 - законопроект №6155 и законопроект №6068 (или его альтернативы - №6068-1, №6068-2, №6068- 3 ). Только законодательное урегулирование этого вопроса может позволить четко определить правила торгового взаимодействия, и главное – установить ответственность за их нарушение.

"Как кандидат на членство в ЕС Украина обязана имплементировать европейское законодательство, а Директива ЕС 2019/633 является одной из ключевых для установления цивилизованных взаимоотношений между торгсетями и поставщиками. Поэтому "Уркпищепром" не видит другого пути для урегулирования взаимоотношений, нежели принятия закона, разработанного на основе ее норм", – уточняет организация.

Для урегулирования взаимодействия на уровне поставщик-торгсеть глава "Укрпищепрома" Родион Рыбчинский 17 апреля обратился к первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко с ответным письмом. В документе указывается, что все представители отраслевых ассоциаций производителей пищевопрома Украины настаивают по-прежнему на цивилизованном урегулировании вышеуказанного спора путем принятия законопроекта о внутренней торговле на основе норм Директивы ЕС 2019/633. Также участники объединения просят Минэкономики сообщить о своей позиции по меморандуму от 14 апреля.

Но комитет ВРУ по евроинтеграции, проанализировавший поданные законопроекты, четко указывает на лукавство его инициаторов: настаивая на необходимости принятия документа как «евроинтеграционного», они лишь частично и избирательно переносят нормы директив Евросоюза в украинское законодательство, а отдельные ограничения просто придумывают, ссылаясь на директивы ЕС. .

«Директива 2019/633 регулирует отношения между поставщиками и покупателями сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов по всей цепочке их поставки. Законопроектом предлагается урегулировать отношения исключительно между поставщиками пищевых продуктов и покупателями – субъектами торговой деятельности. Таким образом, круг отношений, которые предлагается урегулировать законопроектом, намного уже, чем то, что урегулировано Директивой», — указывает комитет ВРУ по евроинтеграции , и дополнительно отмечает: «В Соглашении об ассоциации Украина-ЕС отсутствует прямое обязательство по имплементации положений Директивы 2011/7 и Директивы 2019/633 в национальном законодательстве».

Также в зарегистрированных законопроектах есть несоответствия в части регулирования маркетинговых платежей при работе с торговыми сетями по сравнению с европейским опытом и директивой ЕС. И здесь комитет по евроинтеграции снова четко указывает на следующие несоответствия: « Требование предоставлять поставщику рекламные, маркетинговые, логистические услуги, услуги по подготовке, обработке, упаковке пищевых продуктов, другие услуги, связанные с реализацией пищевых продуктов конечному потребителю исключительно на основании договора о торговое сотрудничество в целом соответствует требованиям установленным Директивой 2019/633, вместе с этим Директива не содержит ограничений по содержанию условий договора относительно указанных услуг кроме обязанности предоставить предварительный расчет стоимости таких услуг. В частности, Директивой не устанавливается максимальный размер платы за услуги, которые предлагается закрепить законопроектом».

Следует добавить, что Директива только в 2021 году была имплементирована странами-членами ЕС, и пока не проведен всесторонний анализ влияния Директивы на рынки. Подготовка соответствующего аналитического отчета запланирована Европейской комиссией в ноябре 2025. Учитывая это, невозможно говорить о том, что Директива 2019/633 – установившееся регулирование на уровне ЕС.

Текст заявления объединения к первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко

Несмотря на такие выводы, Юрий Дученко настаивает, что позицией ВАП является продолжение движения по уже утвержденной "дорожной карте" для законодательной имплементации в Украине норм евродирективы 2019/633, без учета подписанного ритейлерами меморандума. Он напомнил, что в феврале 2022 года, еще до начала войны, представители 28 профильных украинских ассоциаций и гражданских объединений подписали собственный меморандум о совместной работе в сфере торговли пищевыми продуктами, и в дальнейшем будут работать в соответствии с ним.

В случае же непринятия законопроектов, Дученко напоминает о возможном кризисе в сфере производства украинских продуктов питания и угрозе интересам покупателей и продовольственной безопасности страны.

Стоит отметить, что Директива 2019/633 действует только с конца 2021 года: следовательно, еще в самом Евросоюзе нет широкой практики ее применения и анализа результативности такого регулирования. Кроме того, проблематика регулирования отношений между производителями, поставщиками и ритейлом там занимается совершенно разными структурами — от центральных правительств до антимонопольных агентств и нависть специфических узкоспециализированных структур, как Офис Омбудсмена с продовольственных рынков в Финляндии, или Отдел безопасности и качества продуктов питания в Венгрии.

Ритейлеры:

Как утверждает RAU, стороны-подписанты меморандума в дальнейшем будут нарабатывать инструменты взаимного контроля исполнение этого документа, который будет учесть требования и ограничения законодательства о защите экономической конкуренции. Детали об этих инструментах будут сообщены чуть позже.

Ассоциация уточняет, что подписанты документа будут учитывать положения меморандума сразу после его вступления в действие, и во исполнение условий меморандума будут обеспечивать оплату в пределах 30 к.д. как текущим, так и новым партнерам , поставляющих базовые продукты питания После заключения Комитета меморандум будет также открыт для подписания другими субъектами розничной торговли без необходимости дополнительного обращения в АМКУ.

В свою очередь сеть супермаркетов Сильпо также подтверждает для издания, что сроки расчетов за определенные базовые продукты питания после вступления в силу документа составят не более 30 к.д. от даты поставки товаров. Также стороны меморандума продолжат выполнять постановление №160 КМУ от 26 февраля 2022 года до момента его отмены.

"Корпорация АТБ" уточняет, что в 2022 году приняла участие в многочисленных обсуждениях и встречах по законодательному урегулированию спора производителей и ритейлеров, на которых удалось убедить всех ключевых стейкхолдеров, что соответствующее регулирование во-первых. не ко времени (точно не должно внедряться во время войны), а во-вторых, пока не оправдало ожиданий и задач , которые относились к принятию соответствующих законодательных инициатив на уровне ЕС.

Продуктовый ритейлер отмечает, что все законопроекты, продвигавшиеся в парламенте и вне его, даже близко не отвечают законодательству ЕС , о чем есть соответствующие заключения профильного Комитета ВР.

"Итак, в результате непростого диалога, понимая определенный уровень напряжения и необходимость поддержки поставщиков от перекосов в расчетах и конечного потребителя, мы вместе с другими торговыми сетями прошли непростой путь выхода из кризиса ликвидности на уровень поиска потенциала взятия на себя дополнительных обязательств по части предельных сроков расчетов в условиях военного времени", – комментирует "АТБ".