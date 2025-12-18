"Сегодня успех в ритейле определяет способность быть ближе к людям", — Марк Петкевич, СЕО сети NOVUS

После нескольких лет стресса рынок ритейла в Украине изменился коренным образом: потребитель стал более рациональным, но в то же время более требовательным к сервису, качеству и прозрачности. Как реагирует на это NOVUS, какие форматы сейчас растут активно и что стоит за энергонезависимостью магазинов, рассказывает СЕО сети Марк Петкевич.

Какие направления сейчас в фокусе развития компании – кулинария, сервисы, собственные бренды? Есть ли планы их масштабировать?

– Мы убеждены, что качество и доступность должны быть стандартом для украинского потребителя, а не привилегией. Именно поэтому развиваем линейки собственных торговых марок, не уступающих по качеству известным европейским брендам. Для производства этих товаров команда тщательно отбирает проверенных партнеров, и 98% из них украинские. Это не только гарантия качества, но и вклад в развитие экономики, создание рабочих мест и поддержку украинских производителей.

Отдельный фокус - собственное производство "Мастера Вкуса". Мы развиваем это направление, понимая современного потребителя – того, кто ценит свое время, хочет вкусно и полезно, без компромиссов в качестве. Это наша альтернатива домашнему меню: хлеб из собственной пекарни, готовые кулинарии, кондитерские изделия, собственное копчение. Мы работаем только со свежими ингредиентами, готовим небольшими партиями и пополняем витрины несколько раз в день, чтобы вкус и свежесть оставались неизменными. Для нас "Мастера Вкуса" - лицо NOVUS, наш способ быть ближе к людям в их ежедневном ритме жизни. Ароматная выпечка на завтрак, праздничный торт или обед после работы – все создано с мыслью о комфорте покупателей.

Раньше NOVUS часто ассоциировали с более дорогим магазином, но сегодня ситуация поменялась. Мы сознательно работаем над доступностью: вводим регулярные акции, у нас действуют вечерние скидки на кулинарию 40%, персонализированные предложения через мобильное приложение, совершенствуем сервисы и программы лояльности. Мы хотим, чтобы покупатели чувствовали, что качество может быть доступным.

Мы последовательно развиваем ключевые направления – собственное производство, сервисы и СТМ, постоянно совершенствуем качество, удобство и ценовое предложение для наших клиентов.

Как за годы войны изменилась география присутствия сети? Где наиболее острая конкуренция — большие сети или форматы у дома?

– Наша география растет не только количественно, но и стратегически. Мы открываем магазины в жилых комплексах, становясь ближе к людям, и выходим за пределы Киева с форматом минимаркета – в 2025 году открыли первый "Мі Маркет" в Тернополе.

Форматы "у дома" активно развиваются, конкуренция здесь острая, особенно с локальными минисетями, делающими ставку на скорость. Наше преимущество заключается в масштабной логистике, широком ассортименте и сильной инвестиционной базе. Большие сети также борются за цены и закупки, а мы отвечаем качеству, стабильности, поддержке украинского производителя и бесперебойной работе.

Сегодня успех определяет гибкость: быстрая реакция на изменения спроса, адаптация форматов к локальным условиям, открытие новых точек там, где они нужны людям. Клиент должен чувствовать, что мы рядом и можем сделать его жизнь более удобной уже сегодня.

Враг не отказывается от попыток повредить энергетическую инфраструктуру страны. Расскажите об инвестициях в энергонезависимость магазинов.

Надежность работы сети сегодня стала вопросом продовольственной безопасности. Мы инвестировали 385 млн. грн в решение энергонезависимости: резервные генераторы, системы хранения энергии и первую волну солнечных станций. Суммарная мощность генераторов составляет более 33 МВт, а 15 магазинов будут до конца года работать на солнечной генерации.

Мы внедряем системы энергоэффективности, LED-освещение, разумное охлаждение. Когда энергетическая инфраструктура страны под атаками и логистика может быть прервана, магазин работает как островная точка стабильности для общества, где люди всегда могут купить необходимое.

Как ситуация на рынке труда повлияла на ритейл? Пришлось ли изменить подходы к формированию и развитию команды?

– Война повлияла не только на логистику и ассортимент, но и подчеркнула важность инвестиций в людей. Мы развиваем образовательную платформу внутри компании, программы адаптации и реинтеграции. Наш принцип прост: таланты не ищут, их формируют. Мы инвестируем в обучение, менторство и развитие, и это создает доверие и вовлеченность в коллективы. Большинство руководителей NOVUS выросло внутри компании. Они знают бизнес изнутри, понимают его ценности, готовы брать ответственность и вести других вперед.

Я убежден, что настоящая сила NOVUS – в людях. Если хочешь видеть сильную страну завтра, нужно инвестировать в тех, кто ее творит уже сегодня.

В 2022-2025 годах NOVUS инвестировала более 21 млн грн в развитие образования: в строительство Bucha School — современного учебного пространства и символа восстановления общины после деоккупации; стипендии, чтобы поддерживать студентов производственных специальностей; внутренние обучающие программы. NOVUS вошел в топ бизнес-инвесторов в образование Украины по версии Delo.ua и KSE.

Как война изменила стиль управления компанией?

– Она сделала нас ближе к реальности. Мы перестали планировать на бумаге, каждый шаг проходит проверку на устойчивость. Решения принимаются быстрее, но при этом более взвешены. При кризисе руководитель должен быть не только стратегом, но и человеком, поддерживающим команду.

Война научила меня главному: не терять доверие тех, кто каждый день держит бизнес в движении. Когда твоя команда выходит на смену под обстрелами, водители отправляются на маршруты, а магазины открываются вовремя – у тебя нет права на панику или сомнения. Должно быть опорой.

Интуиция тоже стала частью стратегии. Есть аналитика, прогнозы, модели, но не все можно просчитать. Иногда решение принимаешь сердцем, ощущая рынок, команду, страну. Сегодня Украина — это не только экономика, но и энергия. Ее нужно чувствовать.