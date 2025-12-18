"Сьогодні успіх у ритейлі визначає здатність бути ближче до людей", — Марк Петкевич, СЕО мережі NOVUS

Після кількох років стресу ринок ритейлу в Україні змінився докорінно: споживач став раціональнішим, але водночас більш вимогливим до сервісу, якості та прозорості. Як реагує на це NOVUS, які формати зараз зростають найактивніше і що стоїть за енергонезалежністю магазинів, розповідає СЕО мережі Марк Петкевич.

Які напрями зараз у фокусі розвитку компанії — кулінарія, сервіси, власні бренди? Чи є плани їх масштабувати?

- Ми переконані, що якість і доступність мають бути стандартом для українського споживача, а не привілеєм. Саме тому розвиваємо лінійки власних торговельних марок, які не поступаються за якістю відомим європейським брендам. Для виробництва цих товарів команда ретельно відбирає перевірених партнерів, і 98% із них — українські. Це не лише гарантія якості, а й внесок у розвиток економіки, створення робочих місць і підтримку українських виробників.

Окремий фокус — власне виробництво "Майстри Смаку". Ми розвиваємо цей напрям, розуміючи сучасного споживача — того, хто цінує свій час, хоче смачно й корисно, без компромісів у якості. Це наша альтернатива домашньому меню: хліб із власної пекарні, готові страви кулінарії, кондитерські вироби, власне копчення. Ми працюємо лише зі свіжими інгредієнтами, готуємо невеликими партіями й поповнюємо вітрини кілька разів на день, щоб смак і свіжість залишалися незмінними. Для нас "Майстри Смаку" — обличчя NOVUS, наш спосіб бути ближче до людей у їхньому щоденному ритмі життя. Ароматна випічка на сніданок, святковий торт чи обід після роботи — усе створене з думкою про комфорт покупців.

Раніше NOVUS часто асоціювали з більш дорогим магазином, але сьогодні ситуація змінилася. Ми свідомо працюємо над доступністю: впроваджуємо регулярні акції, у нас діють вечірні знижки на кулінарію 40%, персоналізовані пропозиції через мобільний застосунок, удосконалюємо сервіси й програми лояльності. Ми хочемо, щоб покупці відчували, що якість може бути доступною.

Ми послідовно розвиваємо ключові напрями — власне виробництво, сервіси та ВТМ, постійно вдосконалюємо якість, зручність і цінову пропозицію для наших клієнтів.

Як за роки війни змінилася географія присутності мережі? Де найбільш гостра конкуренція — великі мережі чи формати "біля дому"?

- Наша географія росте не лише кількісно, а й стратегічно. Ми відкриваємо магазини у житлових комплексах, стаючи ближчими до людей, і виходимо за межі Києва з форматом мінімаркету — у 2025 році відкрили перший "Мі Маркет" у Тернополі.

Формати "біля дому" активно розвиваються, конкуренція тут гостра, особливо з локальними мінімережами, які роблять ставку на швидкість. Наша перевага полягає у масштабній логістиці, широкому асортименті та сильній інвестиційній базі. Великі мережі також борються за ціни й закупівлі, а ми відповідаємо якістю, стабільністю, підтримкою українського виробника і безперебійною роботою.

Сьогодні успіх визначає гнучкість: швидка реакція на зміни попиту, адаптація форматів до локальних умов, відкриття нових точок там, де вони потрібні людям. Клієнт має відчувати, що ми поруч і можемо зробити його життя зручнішим уже сьогодні.

Ворог не відмовляється від спроб пошкодити енергетичну інфраструктуру країни. Розкажіть про інвестиції в енергонезалежність магазинів.

Надійність роботи мережі сьогодні стало питанням продовольчої безпеки. Ми інвестували 385 млн грн у рішення енергонезалежності: резервні генератори, системи зберігання енергії та першу хвилю сонячних станцій. Сумарна потужність генераторів становить понад 33 МВт, а 15 магазинів до кінця року працюватимуть на сонячній генерації.

Ми впроваджуємо системи енергоефективності, LED-освітлення, розумне охолодження. Коли енергетична інфраструктура країни під атаками і логістика може бути перервана, магазин працює як острівна точка стабільності для громади, де люди завжди можуть купити необхідне.

Як ситуація на ринку праці вплинула на ритейл? Чи довелося змінити підходи до формування та розвитку команди?

- Війна вплинула не лише на логістику й асортимент, а й підкреслила важливість інвестицій у людей. Ми розвиваємо освітню платформу всередині компанії, програми адаптації та реінтеграції. Наш принцип простий: таланти не шукають, їх формують. Ми інвестуємо у навчання, менторство та розвиток, і це створює довіру та залученість у колективах. Більшість керівників NOVUS виросли всередині компанії. Вони знають бізнес зсередини, розуміють його цінності, готові брати відповідальність і вести інших уперед.

Я переконаний, що справжня сила NOVUS — у людях. Якщо хочеш бачити сильну країну завтра, потрібно інвестувати у тих, хто її творить уже сьогодні.

У 2022-2025 роках NOVUS інвестувала понад 21 млн грн на розвиток освіти: у будівництво Bucha School — сучасного навчального простору й символу відновлення громади після деокупації; стипендії, щоб підтримувати студентів виробничих спеціальностей; внутрішні навчальні програми. NOVUS увійшов у топ бізнес-інвесторів в освіту України за версією Delo.ua та KSE.

Як війна змінила ваш стиль управління компанією?

- Вона зробила нас ближчими до реальності. Ми перестали планувати «на папері», кожен крок проходить перевірку на стійкість. Рішення ухвалюються швидше, але при цьому більш зважено. За кризи керівник має бути не лише стратегом, а й людиною, яка підтримує команду.

Війна навчила мене головного: не втрачати довіру тих, хто щодня тримає бізнес у русі. Коли твоя команда виходить на зміну під обстрілами, водії вирушають на маршрути, а магазини відкриваються вчасно — ти не маєш права на паніку чи сумніви. Маєш бути опорою.

Інтуїція також стала частиною стратегії. Є аналітика, прогнози, моделі, але не все можна прорахувати. Іноді рішення приймаєш серцем, відчуваючи ринок, команду, країну. Бо сьогодні Україна — це не лише економіка, а й енергія. Її треба відчувати.