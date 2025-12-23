"Сложное время заставляют всех переосмыслить приоритеты и объединиться", — Раймондас Туменас, бенефициар сети NOVUS

Во время войны NOVUS не просто удержала позиции — сеть продолжает расти, открывать новые магазины, платить миллиарды налогов и поддерживать сообщества через фонд Food for Ukraine. Мы побеседовали с Раймондасом Туменасом, бенефициаром сети NOVUS, о том, как компания проходит испытание войной, почему верит в Украину и что для него значит развивать бизнес в борющейся стране.

Четвертый год войны, но ритейл активно развивается. С какими результатами NOVUS подходит к завершению 2025 года по выручке, прибыли, уплаченным налогам и т.п.?

– Когда мы начинали развивать сеть супермаркетов в Украине, учитывали экономические, логистические и культурные особенности рынка. Полномасштабная война изменила все – инфраструктуру, поведение потребителей, темп жизни. Стало очевидно: просто удерживать бизнес недостаточно. Следует переосмысливать его роль в обществе и чутко реагировать на потребности людей.

Мы с покойным партнером Игорем Беззубом основали NOVUS 16 лет назад, потому что верили в будущее Украины. Эта вера не исчезла, а, напротив, стала еще глубже. Сегодня я продолжаю развивать сеть, потому что уверен, что инвестировать в развитие Украины означает верить в ее людей, потенциал и европейское будущее, даже в самые тяжелые времена.

До конца 2025 года мы планируем расширить сеть до 160 магазинов: 90 супермаркетов NOVUS и 70 магазинов формата "у дома" "Мі Маркет" и дискаунтеров "Хапайка". По итогам первого полугодия 2025 года NOVUS демонстрирует один из самых высоких темпов прироста выручки среди продуктовых ритейлеров — +21%, до 16,29 млрд грн. По объему товарооборота мы занимаем третье место на рынке food retail Украины, а по темпам роста – второе. Я рад, что люди доверяют нам.

В 2024 году NOVUS уплатил 2,8 млрд грн налогов, а только за первое полугодие 2025-го — более 1,8 млрд. NOVUS работает как стабильный, прозрачный бизнес, формирующий основу экономики сегодня и для будущего. В 2026 мы идем с четким курсом: расширять присутствие и расти, но с фокусом на эффективность, устойчивость и ответственность, а не любой ценой.

Планируется ли расширение сети магазинов или дополнение функционального заполнения торговых точек?

– Расширение сети для нас – не самоцель, а инструмент. Мы создаем форматы, которые ближе к потребителю: "Мі Маркет" - для ежедневных закупок рядом с домом, NOVUS - для комфортного выбора готовых кулинарных блюд, пекарни, товаров для дома, ready-to-eat решений в одном месте. Мы развиваем их так, чтобы покрывать разные сценарии жизни – от быстрых покупок до больших семейных закупок.

Следовательно, расширение и наполнение в фокусе одновременно. Мы строим новые точки, но инвестируем в то, чтобы все они отвечали актуальным потребностям потребителя: имели современный концепт, были удобны, энергоэффективны и могли работать бесперебойно, с акцентом на локального производителя и готовые решения.

Вы создали фонд Food for Ukraine. Какова его роль в стратегии NOVUS и что он дает обществу?

- Когда страна борется, бизнес должен быть вместе с людьми частью опоры. Именно по этому убеждению родился фонд Food for Ukraine. Его миссия – помогать людям выстоять. С начала войны мы передали 134 грузовика гуманитарной помощи более чем на 155 млн грн: это тысячи продуктовых наборов, средств гигиены для поддержки детей с инвалидностью, сирот, семей вынужденных переселенцев, пенсионеров и людей в прифронтовых регионах.

Мы все люди. Именно поэтому для меня деятельность фонда Food for Ukraine имеет особое значение. Люди чувствуют, когда ты рядом не только в спокойные времена, но и когда сложно.

NOVUS — часть сообщества, в котором мы живем и работаем. Мы хотим, чтобы наши магазины приносили людям стабильность, возможности и ощущение, что жизнь продолжается. Ибо именно с таких вещей начинается восстановление.

У вас большой международный опыт. Что бы вы хотели, чтобы мир лучше понял сегодня об украинском бизнесе?

– Украинский бизнес – это не о риске, а о мужестве. Здесь люди работают в ситуациях, когда другие могли бы остановиться. Они не ждут благоприятных условий, а создают их сами. Сегодня в Украине формируется бизнес-культура, объединяющая выдержку, ответственность и человечность — и это то, что заслуживает уважения в мире.

Вы часто говорите о вере в Украину. Что вас в нем держит?

– Люди. Когда я приезжаю в Украину, я вижу не страну войны, а страну жизни. Люди работают, учатся, воспитывают детей, открывают кафе. Эта жизненная энергия поражает.

Я регулярно приезжаю в Украину, пробую кулинарные блюда, свежеиспеченный хлеб и другую продукцию в наших магазинах. И каждый раз чувствую гордость за нашу команду — за мастеров, которые производят эти продукты, и за каждого сотрудника, что делает NOVUS частью повседневной жизни украинцев. Я благодарен всей команде за преданность делу, а нашим покупателям – за доверие.

Как вы видите NOVUS через пять лет?

– Хочу, чтобы NOVUS оставался компанией, которая дает людям ощущение стабильности. Чтобы в каждом магазине можно было почувствовать, что жизнь продолжается спокойно и уверенно.

Мы строим не только магазины, но и доверие. И если через пять лет украинцы будут говорить, что NOVUS — это о стабильности, человечности и качестве, значит, мы на правильном пути.