"Складні часи змушують усіх переосмислити пріоритети та об’єднатися", — Раймондас Туменас, бенефіціар мережі NOVUS

Під час війни NOVUS не просто утримала позиції — мережа продовжує зростати, відкривати нові магазини, сплачувати мільярди податків і підтримувати громади через фонд Food for Ukraine. Ми поговорили з Раймондасом Туменасом, бенефіціаром мережі NOVUS, про те, як компанія проходить випробування війною, чому вірить в Україну і що для нього означає розвивати бізнес у країні, яка бореться.

Четвертий рік війни, але ритейл активно розвивається. З якими результатами NOVUS підходить до завершення 2025 року щодо виручки, прибутку, сплачених податків тощо?

- Коли ми починали розвивати мережу супермаркетів в Україні, враховували економічні, логістичні й культурні особливості ринку. Повномасштабна війна змінила все — інфраструктуру, поведінку споживачів, темп життя. Стало очевидно: просто утримувати бізнес недостатньо. Потрібно переосмислювати його роль у суспільстві й чуйно реагувати на потреби людей.

Ми з покійним партнером Ігорем Беззубом заснували NOVUS 16 років тому, бо вірили у майбутнє України. Ця віра не зникла, а, навпаки, стала ще глибшою. Сьогодні я продовжую розвивати мережу, бо впевнений, що інвестувати у розвиток України означає вірити в її людей, потенціал та європейське майбутнє, навіть у найважчі часи.

До кінця 2025 року ми плануємо розширити мережу до 160 магазинів: 90 супермаркетів NOVUS і 70 магазинів формату "біля дому" "Мі Маркет" та дискаунтерів "Хапайка". За підсумками першого півріччя 2025 року, NOVUS демонструє один із найвищих темпів приросту виручки серед продуктових ритейлерів — +21%, до 16,29 млрд грн. За обсягом товарообігу ми посідаємо третє місце на ринку food retail України, а за темпами зростання — друге. Я радий, що люди довіряють нам.

У 2024 році NOVUS сплатив 2,8 млрд грн податків, а лише за перше півріччя 2025-го — понад 1,8 млрд. NOVUS працює як стабільний, прозорий бізнес, що формує основу економіки сьогодні і для майбутнього. У 2026 рік ми йдемо з чітким курсом: розширювати присутність і зростати, але з фокусом на ефективність, стійкість і відповідальність, а не будь-якою ціною.

Чи планується розширення мережі магазинів або доповнення функціонального наповнення торгових точок?

- Розширення мережі для нас — не самоціль, а інструмент. Ми створюємо формати, які ближчі до споживача: "Мі Маркет" — для щоденних закупів поруч із домом, NOVUS — для комфортного вибору готових страв кулінарії, пекарні, товарів для дому, ready-to-eat рішень в одному місці. Ми розвиваємо їх так, щоб покривати різні сценарії життя — від швидких покупок до великих сімейних закупів.

Отже, розширення і наповнення у фокусі одночасно. Ми будуємо нові точки, але інвестуємо у те, щоб усі вони відповідали актуальним потребам споживача: мали сучасний концепт, були зручними, енергоефективними та могли працювати безперебійно, з акцентом на локального виробника і готові рішення.

Ви заснували фонд Food for Ukraine. Яка його роль у стратегії NOVUS та що він дає громаді?

- Коли країна бореться, бізнес має бути разом із людьми — частиною опори. Саме з цього переконання народився фонд Food for Ukraine. Його місія — допомагати людям вистояти. З початку війни ми передали 134 вантажівки гуманітарної допомоги на понад 155 млн грн: це тисячі продуктових наборів, засобів гігієни для підтримки дітей з інвалідністю, сиріт, сімей вимушених переселенців, пенсіонерів і людей у прифронтових регіонах.

Ми всі люди. Саме тому для мене діяльність фонду Food for Ukraine має особливе значення. Люди відчувають, коли ти поруч не лише у спокійні часи, а й тоді, коли складно.

NOVUS — частина спільноти, у якій ми живемо й працюємо. Ми хочемо, щоб наші магазини приносили людям стабільність, можливості та відчуття, що життя триває. Бо саме з таких речей починається відновлення.

Ви маєте великий міжнародний досвід. Що б ви хотіли, щоб світ краще зрозумів про український бізнес сьогодні?

- Український бізнес — це не про ризик, а про мужність. Тут люди працюють у ситуаціях, коли інші могли б зупинитися. Вони не чекають сприятливих умов, а створюють їх самі. Сьогодні в Україні формується бізнес-культура, що поєднує витримку, відповідальність і людяність — і це те, що заслуговує на повагу у світі.

Ви часто говорите про віру в Україну. Що вас у ній тримає?

- Люди. Коли я приїжджаю в Україну, бачу не країну війни, а країну життя. Люди працюють, навчаються, виховують дітей, відкривають кафе. Ця життєва енергія вражає.

Я регулярно приїжджаю в Україну, пробую страви кулінарії, свіжоспечений хліб та іншу продукцію в наших магазинах. І щоразу відчуваю гордість за нашу команду — за майстрів, які створюють ці продукти, і за кожного співробітника, що робить NOVUS частиною повсякденного життя українців. Я вдячний усій команді за відданість справі, а нашим покупцям — за довіру.

Яким ви бачите NOVUS через п’ять років?

- Хочу, щоб NOVUS залишався компанією, яка дає людям відчуття стабільності. Щоб у кожному магазині можна було відчути, що життя триває — спокійно й впевнено.

Ми будуємо не лише магазини, а й довіру. І якщо через п’ять років українці говоритимуть, що NOVUS — це про стабільність, людяність і якість, значить, ми на правильному шляху.