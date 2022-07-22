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В России возникли проблемы с поставками жевательной резинки Orbit
Американская компания Mars, крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки, столкнулась со сложностями с поставками этого продукта под брендом Orbit из-за того, что под санкции ЕС попала резиновая основа для жвачки из синтетических полимеров.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что американская компания Mars не отгружает новые партии, так как столкнулась с нехваткой импортных ингредиентов.
В розничной сети "Верный" изданию "Коммерсант" подтвердили перебои в поставках.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно заявлению представителя "Верного", Mars предупредил, что не сможет отгружать около половины имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля.
Сокращение ассортимента подтвердили "Коммерсанту" и в других крупных сетях, их названия не раскрываются.
Mars ссылается на отсутствие возможности привезти основной ингредиент, необходимый для производства жвачки. Проблемы связаны с попаданием резиновой основы для жвачки под санкции Евросоюза.