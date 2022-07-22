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У Росії виникли проблеми з постачанням жувальної гумки Orbit
Американська компанія Mars, найбільший гравець на російському ринку жувальної гумки, зіштовхнулася зі складнощами з постачанням цього продукту під брендом Orbit через те, що під санкції ЄС потрапила гумова основа для жуйки із синтетичних полімерів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що американська компанія Mars не відвантажує нових партій, оскільки зіткнулася з нестачею імпортних інгредієнтів.
У роздрібній мережі "Вірний" виданню "Комерсант" підтвердили перебої у постачаннях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згідно з заявою представника "Вірного", Mars попередив, що не зможе відвантажувати близько половини асортименту, що є в мережі, до кінця року, а на половину, що залишилася, накладено тимчасове обмеження поставок до кінця липня.
Скорочення асортименту підтвердили "Комерсанту" й в інших великих мережах, їхні назви не розкриваються.
Mars посилається на відсутність можливості привезти основний інгредієнт, необхідний для виробництва жуйки. Проблеми пов'язані з потраплянням гумової основи для жуйки під санкції Євросоюзу.