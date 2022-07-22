У Росії виникли проблеми з постачанням жувальної гумки Orbit

Американська компанія Mars, найбільший гравець на російському ринку жувальної гумки, зіштовхнулася зі складнощами з постачанням цього продукту під брендом Orbit через те, що під санкції ЄС потрапила гумова основа для жуйки із синтетичних полімерів.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що американська компанія Mars не відвантажує нових партій, оскільки зіткнулася з нестачею імпортних інгредієнтів.

У роздрібній мережі "Вірний" виданню "Комерсант" підтвердили перебої у постачаннях.

Згідно з заявою представника "Вірного", Mars попередив, що не зможе відвантажувати близько половини асортименту, що є в мережі, до кінця року, а на половину, що залишилася, накладено тимчасове обмеження поставок до кінця липня.

Скорочення асортименту підтвердили "Комерсанту" й в інших великих мережах, їхні назви не розкриваються.

Mars посилається на відсутність можливості привезти основний інгредієнт, необхідний для виробництва жуйки. Проблеми пов'язані з потраплянням гумової основи для жуйки під санкції Євросоюзу.