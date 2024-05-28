Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову суд назначил залог в размере 10 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову в размере 10 млн грн залога.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно сообщению, 28 мая 2024 года следователь-судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины, подозреваемому в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 28.07.2024.

В чем подозревают экс-заместителя руководителя ОП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой 22 мая сообщили о подозрении бывшему замруководителя Офиса президента Андрею Смирнову в незаконном обогащении.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год должностное лицо, занимавшее должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины в 2019-2024 годах, приобрело активы на сумму 17,1 млн гривен при официальном доходе и сбережениях лишь 1,3 млн гривен. Разница в 15,7 млн. гривен составляет необоснованное обогащение.

В частности, Смирнов приобрел два автомобиля Mercedes и Volkswagen, два мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, экс-чиновник оформил подавляющую его часть на родного брата, сохранив при этом фактическое право распоряжаться активами. Один мотоцикл сначала был записан на друга Смирнова, а впоследствии переоформлен на него самого.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ добавили, что разоблачение преступления стало возможным благодаря журналистскому расследованию "Украинской правды" и при содействии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, 29 марта указом №205/2024 Зеленский уволил с должности заместителей руководителя ОП Андрея Ермака Андрея Смирнова.