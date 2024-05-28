Ексзаступнику керівника ОП Смирнову суд призначив заставу розміром 10 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову у вигляді 10 млн грн застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, 28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 28.07.2024.

В чому підозрюють ексзаступника керівника ОП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 22 травня повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець, який обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента України у 2019-2024 роках, набув активів на суму 17,1 млн гривень при офіційному доході та заощадженнях лише 1,3 млн гривень. Різниця у 15,7 млн гривень становить необґрунтоване збагачення.

Зокрема, Смирнов придбав дві автівки Mercedes і Volkswagen, два мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця у Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Щоб приховати наявність цього майна, експосадовець оформив переважну його частину на рідного брата, зберігши при цьому фактичне право розпоряджатися активами. Один мотоцикл спочатку був записаний на друга Смирнова, а згодом переоформлений на нього самого.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

В НАБУ додали, що викриття злочину стало можливим завдяки журналістському розслідуванню "Української правди" та за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, 29 березня указом №205/2024 Зеленський звільнив з посади заступників керівника ОП Андрія Єрмака Андрія Смирнова.