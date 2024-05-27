Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід, але зняли електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив до 27 липня термін дії запобіжного заходу для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, але дозволив йому не носити електронний браслет.

Нагадаємо, що після виходу зі слідчого ізолятору під заставу на Князєва покладено лише обов'язки з'являтися до прокурора за першою вимогою, не залишати країну й здати закордонні паспорти, а також утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

Під час судового засідання 27 травня Князєв стверджував, що в нього за місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому електронний браслет нібито не може ефективно виконувати свою функцію.

Також ексголова Верховного суду додав, що носіння цього засобу контролю впливає на стан його здоров’я, зазначивши, що через хронічні захворювання носіння браслета призводить до появи виразок на тілі та алергічних реакцій. ВАКС вирішив з цим аргументом погодитися.

Деталі справи Князева

В червні 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою суду було обрано Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, 11 жовтня - до 35 мільйонів, 5 грудня - до 27 мільйонів, а 30 січня - до 18,2 мільйона гривень. 31 січня ексголову Верховного суду звільнили з-під варти після внесення застави.

Розслідування ж проти Князєва Національне антикорупційне бюро завершило ще 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки.

В свою чергу, дачу хабаря Князєву інкримінують бізнесмену та колишньому депутату Верховної Ради Костянтину Жеваго. Останній наразі живе у Франції, яка відмовляється його екстрадувати в Україну.