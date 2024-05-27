Экс-председателю Верховного суда Князеву продлили меру пресечения, но сняли электронный браслет

Высший антикоррупционный суд продлил до 27 июля срок действия меры пресечения для бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, однако позволил ему не носить электронный браслет.

Напомним, что после выхода из следственного изолятора под залог на Князева возложены лишь обязанности являться к прокурору по первому требованию, не покидать страну и сдать загранпаспорта, а также воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

В ходе судебного заседания 27 мая Князев утверждал, что у него по месту жительства по 6 часов нет света и связи, поэтому электронный браслет якобы не может эффективно выполнять свою функцию.

Также экс-председатель Верховного суда добавил, что ношение этого средства контроля влияет на состояние его здоровья, отметив, что из-за хронических заболеваний ношение браслета приводит к появлению язв на теле и аллергических реакций. ВАКС решил с этим аргументом согласиться.

Детали дела Князева

В июне 2023 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем суда был избран Станислав Кравченко.

Сперва Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, 11 октября – до 35 миллионов, 5 декабря – до 27 миллионов, а 30 января – до 18,2 ммиллиона гривен. 31 января экс-главу Верховного суда освободили из-под стражи после внесения залога.

Расследование против Князева Национальное антикоррупционное бюро завершило еще 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В свою очередь пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину. 12 октября ему дали пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

В свою очередь, дачу взятки Князеву инкриминируют бизнесмену и бывшему депутату Верховной Рады Константину Жеваго. Последний ныне живет во Франции, которая отказывается его экстрадировать в Украину.