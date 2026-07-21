"Быть ценностным работодателем — это строить отношения на основе взаимоуважения, доверия и ответственности", — Алексей Овчаренко, IDS Ukraine

О влиянии войны на HR-стратегию, дефицит кадров в FMCG-секторе, поиске и развитии талантов и инвестициях в развитие персонала в интервью “ТОП-100” рассказал Алексей Овчаренко, HR-директор IDS Ukraine.

Как за последние несколько лет изменилась HR-стратегия IDS Украина под влиянием войны, демографических вызовов и дефицита кадров?

- Война и масштабный кадровый кризис увеличился, заставили весь украинский бизнес полностью переосмыслить подходы с 27 тыс. грн 2022 года к управлению людьми. Осознавая критическую роль человеческого капитала, мы определили команду как основу корпоративной устойчивости и стратегического развития.

Поэтому сфокусировались не только на рекрутинге новых специалистов, но и на содержании, развитии и привлечении наших работников. Как следствие, за годы турбулентности и неопределенности удалось сохранить коллектив: средний стаж наших производственных команд в Миргороде сегодня достигает 10 лет, а в Моршине — 7 лет.

Такая кадровая стабильность дает вполне конкретный экономический и операционный эффект. Для бизнеса это означает меньшие затраты на поиск, адаптацию и обучение персонала, а также сохранение критически важных знаний и компетенций внутри компании. В то же время, мы продолжаем инвестировать в развитие сотрудников, усиление управленческих навыков и создание возможностей для профессионального роста. Сильные локальные команды и опытные руководители позволяют нам быстро реагировать на изменения, эффективно решать операционные вопросы и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов.

Сегодня самая сильная, профессиональная и сплоченная команда остается одним из главных факторов устойчивости IDS Ukraine. Благодаря людям компания сохраняет стабильность производственных процессов, обеспечивает непрерывность поставок продукции и продолжает реализовывать свои бизнес-цели даже в условиях полномасштабной войны.

Какие профессии и компетенции сегодня наиболее дефицитны в FMCG-секторе и как компания адаптирует свою политику найма к новым реалиям рынка труда?

– Сегодня FMCG-сектор остро испытывает дефицит кадров по многим направлениям деятельности – от производства и логистики до полевых команд продаж. В частности, высок остается спрос на торговых представителей, водителей, экспедиторов, работников производства и квалифицированных технических специалистов.

В то же время, рынок труда меняется, поэтому бизнесу важно не только конкурировать за кандидатов, но и пересматривать подходы к поиску и развитию талантов. В IDS Ukraine мы расширяем круг потенциальных кандидатов и открываем возможности для людей, которые раньше не могли рассматривать себя в определенных профессиях. К примеру, сегодня женщины успешно работают водительами погрузчиков на наших производствах, пройдя необходимую подготовку и обучение.

Кроме того, мы полностью перестроили работу с молодежью. Если раньше бизнес искал преимущественно сотрудников с опытом, то в 2025 году 73% наших вакансий были открыты для людей без места работы. Это стартовые позиции в торговых командах, мерчендайзеры, экспедиторы в Aqua Service и сезонные роли на производстве. Кроме того, мы создали экосистему поиска талантов, напрямую сотрудничаем с колледжами и университетами, проводим дни открытых дверей типа IDS Day и карьерные фестивали, чтобы привлекать лучших специалистов еще на этапе обучения.

Что для IDS Ukraine означает быть ценностным работодателем и какие HR-инициативы влияют на содержание и привлечение работников?

- Быть ценностным работодателем – это строить отношения на основе взаимоуважения, доверия и ответственности. Мы создаем среду, где ожидания ясны с самого начала, а оценка работы базируется на результате.

Одним из ключевых элементов нашей финансовой стабильности и заботы о людях является достойная и конкурентная заработная плата, уровень которой мы постоянно рассматриваем в соответствии с рыночными реалиями. В целом средняя зарплата по группе IDS Ukraine увеличилась с 27 тыс. грн в 2022 году до более чем 46 тыс. грн в 2025-м.

Огромную роль играет комплексная программа IDS Wellbeing, охватывающая вопросы физического, ментального и финансового здоровья коллектива, в том числе страхование, психологическую поддержку. Также мы оказываем прямую финансовую помощь сотрудникам в трудных ситуациях. Отдельное направление, которое отличает IDS Ukraine среди других компаний, — это сохранение выплат мобилизованным работникам. Общая сумма таких выплат с начала 2022 года уже превысила 236 млн. грн. Наши человечность и уважение к личности обрели признание и в том, что IDS Ukraine вошла в перечень 50 лучших работодателей страны по версии NV и Odgers Ukraine.

Как вы оцениваете эффективность инвестиций в развитие персонала: какие HR-метрики или бизнес-показатели свидетельствуют о результативности этих программ?

- Эффективность инвестиций в развитие персонала мы оцениваем посредством сочетания внутренней мобильности, содержания работников и результативности обучающих программ. Один из ключевых показателей – это доля внутренних переходов и повышений после прохождения обучения. В настоящее время доля назначений из числа внутренних кандидатов составляет 19%. Это показывает, что компания способна закрывать часть таких потребностей за счет своих людей. Именно этот показатель лучше отражает, насколько развитие компетенций трансформируется в реальные карьерные изменения внутри компании.

В 2025 году мы инвестировали в обучение около 4 млн. грн. Эти средства направляются на развитие как производственных, так и офисных команд с фокусом на прикладные навыки и быструю адаптацию к изменениям в ролях. Еще один индикатор – стабильность команд. За последние 12 месяцев добровольная текучесть составляет 14,41%. В рыночном контексте это свидетельствует об относительно стабильной модели занятости, где основное движение персонала происходит в пределах естественной ротации, а не из-за системных потерь.

В фокусе также привлечение молодых специалистов. Доля молодых работников и стажеров составляет 18%, что отражает системную работу с ранним входом в профессию и формированием внутреннего кадрового резерва. Особой гордостью является наша стажерская программа IDS Start для студентов, где молодежь с первого дня официально оформляется и работает с опытными менторами над реальными задачами.

Статистика программы говорит сама за себя, ведь 86% выпускников стажировки остаются работать в нашем штате и успешно строят карьеру в маркетинге, логистике, финансах или ИТ. В совокупности эти показатели формируют более долгосрочную картину: компания не только удерживает стабильность в условиях нестабильного рынка труда, но постепенно уменьшает зависимость от внешнего найма за счет развития внутренних ресурсов.

Какие тенденции в сфере управления талантами и организации работы будут определять конкурентоспособность украинских компаний в ближайшие 3-5 лет?

- Конкурентоспособность украинских компаний в ближайшие 3-5 лет будет в значительной степени определяться их способностью адаптироваться к изменениям на рынке труда и эффективно развивать человеческий капитал. Одним из ключевых трендов станет более широкое использование технологий, автоматизации и инструментов искусственного интеллекта. В то же время, решающее значение будет иметь не сама технология, а способность компаний быстро обучать работников новых навыков и помогать им адаптироваться к изменениям.

Второе важное направление – развитие внутренних талантов. В условиях демографических вызовов и дефицита кадров компаниям все чаще придется самостоятельно готовить специалистов, инвестировать в обучение, переквалификацию и создание возможностей для профессионального роста. Особое внимание потребует работа с молодым поколением, ожидающим открытой коммуникации, гибкости и понятных перспектив развития.

Отдельным важным вызовом для украинского бизнеса будет оставаться реинтеграция ветеранов. Успешными будут компании, которые могут создать демобилизованным коллегам безопасную и комфортную среду для возвращения к работе. У IDS Ukraine уже есть такой опыт: сохраняем рабочие места и выплачиваем полную зарплату нашим сотрудникам, которые проходят службу в ВСУ, обеспечиваем их необходимым снаряжением. Общий объем поддержки превысил 177 млн. грн. Действует программа адаптации для ветеранов, охватывающая психологическую поддержку, юридическое сопровождение и, при необходимости, переквалификацию.

В то же время мы работаем и с командами: почти тысяча работников прошла обучение по нравственной и корректной коммуникации, что помогает создавать среду взаимного уважения и поддержки после возвращения коллег из военной службы.