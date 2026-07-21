"Бути ціннісним роботодавцем — це будувати відносини на основі взаємоповаги, довіри та відповідальності", — Олексій Овчаренко, IDS Ukraine

Про вплив війни на HR-стратегію, дефіцит кадрів в FMCG-секторі, пошук і розвиток талантів та інвестиції у розвиток персоналу в інтерв’ю “ТОП-100” розповів Олексій Овчаренко, HR-директор IDS Ukraine.

Як за останні кілька років змінилася HR-стратегія IDS Ukraine під впливом війни, демографічних викликів та дефіциту кадрів?

- Війна та масштабна кадрова криза збільшилася змусили весь український бізнес повністю переосмислити підходи з 27 тис. грн 2022 року до управління людьми. Розуміючи критичну роль людського капіталу, ми визначили команду як основу корпоративної стійкості та стратегічного розвитку.

Тому сфокусувалися не лише на рекрутингу нових фахівців, а й на утриманні, розвитку та залученні наших працівників. Як наслідок — за роки турбулентності та невизначеності вдалося зберегти колектив: середній стаж наших виробничих команд у Миргороді сьогодні сягає 10 років, а у Моршині — 7 років.

Така кадрова стабільність дає цілком конкретний економічний та операційний ефект. Для бізнесу це означає менші витрати на пошук, адаптацію і навчання персоналу, а також збереження критично важливих знань і компетенцій всередині компанії. Водночас ми продовжуємо інвестувати у розвиток співробітників, посилення управлінських навичок та створення можливостей для професійного зростання. Сильні локальні команди й досвідчені керівники дають змогу нам швидко реагувати на зміни, ефективно розв’язувати операційні питання та забезпечувати безперервність бізнес-процесів.

Сьогодні саме сильна, професійна й згуртована команда залишається одним із головних факторів стійкості IDS Ukraine. Завдяки людям компанія зберігає стабільність виробничих процесів, забезпечує безперервність постачання продукції та продовжує реалізовувати свої бізнес-цілі навіть в умовах повномасштабної війни.

Які професії та компетенції сьогодні є найбільш дефіцитними в FMCG-секторі та як компанія адаптує свою політику наймання до нових реалій ринку праці?

- Сьогодні FMCG-сектор гостро відчуває дефіцит кадрів за багатьма напрямами діяльності — від виробництва та логістики до польових команд продажів. Зокрема, високим залишається попит на торгових представників, водіїв, експедиторів, працівників виробництва і кваліфікованих технічних фахівців.

Водночас ринок праці змінюється, тому бізнесу важливо не лише конкурувати за кандидатів, а й переглядати підходи до пошуку та розвитку талантів. В IDS Ukraine ми розширюємо коло потенційних кандидатів і відкриваємо можливості для людей, які раніше могли не розглядати себе у певних професіях. Наприклад, сьогодні жінки успішно працюють водійками навантажувачів на наших виробництвах, пройшовши необхідну підготовку та навчання.

Крім того, ми повністю перебудували роботу з молоддю. Якщо раніше бізнес шукав переважно працівників із досвідом, то у 2025 році 73% наших вакансій були відкриті для людей без попереднього місця роботи. Це стартові позиції у торгових командах, мерчендайзери, експедитори в Aqua Service та сезонні ролі на виробництві. Крім того, ми створили екосистему пошуку талантів, напряму співпрацюємо з коледжами та університетами, проводимо дні відкритих дверей на кшталт IDS Day та кар’єрні фестивалі, щоб залучати найкращих фахівців ще на етапі навчання.

Що для IDS Ukraine означає бути ціннісним роботодавцем і які HR-ініціативи найбільше впливають на утримання та залучення працівників?

- Бути ціннісним роботодавцем — це будувати відносини на основі взаємоповаги, довіри та відповідальності. Ми створюємо середовище, де очікування зрозумілі з самого початку, а оцінка роботи базується на результаті.

Одним із ключових елементів нашої фінансової стабільності й турботи про людей є гідна й конкурентна заробітна плата, рівень якої ми постійно переглядаємо відповідно до ринкових реалій. Загалом середня зарплата по групі IDS Ukraine збільшилася з 27 тис. грн 2022 року до понад 46 тис. грн у 2025-му.

Величезну роль відіграє комплексна програма IDS Wellbeing, яка охоплює питання фізичного, ментального та фінансового здоров’я колективу, зокрема страхування, психологічну підтримку. Також ми надаємо пряму фінансову допомогу співробітникам у важких ситуаціях. Окремий напрям, який вирізняє IDS Ukraine з-поміж інших компаній, — це збереження виплат мобілізованим працівникам. Загальна сума таких виплат від початку 2022 року вже перевищила 236 млн грн. Наші людяність та повага до особистості знайшли визнання й у тому, що IDS Ukraine увійшла до переліку 50 найкращих роботодавців країни за версією NV та Odgers Ukraine.

Як ви оцінюєте ефективність інвестицій у розвиток персоналу: які HR-метрики або бізнес-показники свідчать про результативність цих програм?

- Ефективність інвестицій у розвиток персоналу ми оцінюємо через поєднання внутрішньої мобільності, утримання працівників і результативності навчальних програм. Один із ключових показників — це частка внутрішніх переходів і підвищень після проходження навчання. Зараз частка призначень із числа внутрішніх кандидатів становить 19%. Це показує, що компанія здатна закривати частину таких потреб за рахунок власних людей. Саме цей показник найкраще відображає, наскільки розвиток компетенцій трансформується в реальні кар’єрні зміни всередині компанії.

У 2025 році ми інвестували в навчання близько 4 млн грн. Ці кошти спрямовуються на розвиток як виробничих, так і офісних команд, з фокусом на прикладні навички та швидку адаптацію до змін у ролях. Ще один індикатор — стабільність команд. За останні 12 місяців добровільна плинність становить 14,41%. У ринковому контексті це свідчить про відносно стабільну модель зайнятості, де основний рух персоналу відбувається в межах природної ротації, а не через системні втрати.

У фокусі також залучення молодих спеціалістів. Частка молодих працівників і стажерів наразі становить 18%, що відображає системну роботу з раннім входом у професію та формуванням внутрішнього кадрового резерву. Особливою гордістю є наша стажерська програма IDS Start для студентів, де молодь з першого дня оформлюється офіційно та працює з досвідченими менторами над реальними завданнями.

Статистика програми говорить сама за себе, адже 86% випускників стажування залишаються працювати в нашому штаті й успішно будують кар'єру в маркетингу, логістиці, фінансах чи ІТ. У сукупності ці показники формують більш довгострокову картину: компанія не лише утримує стабільність в умовах нестабільного ринку праці, а й поступово зменшує залежність від зовнішнього найму за рахунок розвитку внутрішніх ресурсів.

Які тенденції у сфері управління талантами та організації роботи визначатимуть конкурентоспроможність українських компаній у найближчі 3-5 років?

- Конкурентоспроможність українських компаній у найближчі 3-5 років значною мірою визначатиметься їхньою здатністю адаптуватися до змін на ринку праці та ефективно розвивати людський капітал. Одним із ключових трендів стане ширше використання технологій, автоматизації та інструментів штучного інтелекту. Водночас вирішальне значення матиме не сама технологія, а здатність компаній швидко навчати працівників нових навичок і допомагати їм адаптуватися до змін.

Другий важливий напрям — розвиток внутрішніх талантів. В умовах демографічних викликів і дефіциту кадрів компаніям дедалі частіше доведеться самостійно готувати фахівців, інвестувати у навчання, перекваліфікацію та створення можливостей для професійного зростання. Особливої уваги потребуватиме робота з молодим поколінням, яке очікує відкритої комунікації, гнучкості та зрозумілих перспектив розвитку.

Окремим важливим викликом для українського бізнесу залишатиметься реінтеграція ветеранів. Успішними будуть компанії, які зможуть створити демобілізованим колегам безпечне й комфортне середовище для повернення до роботи. Ми в IDS Ukraine вже маємо такий досвід: зберігаємо робочі місця і виплачуємо повну зарплату нашим співробітникам, які проходять службу в ЗСУ, забезпечуємо їх необхідним спорядженням. Загальний обсяг підтримки перевищив 177 млн грн. Діє програма адаптації для ветеранів, яка охоплює психологічну підтримку, юридичний супровід та, за потреби, перекваліфікацію.

Водночас ми працюємо і з командами: майже тисяча працівників пройшла навчання з етичної та коректної комунікації, що допомагає створювати середовище взаємної поваги й підтримки після повернення колег із військової служби.