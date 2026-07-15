Главное слово – за поисковиком

Рынок труда в Украине окончательно стал рынком кандидата. Компании все чаще конкурируют не вакансиями, а людьми, изменяя подходы к рекрутингу, обучению и содержанию персонала. Как кадровый дефицит изменяет украинский бизнес и какие стратегии помогают работодателям адаптироваться к новым условиям, читайте в материале, подготовленном на основе специального опроса OLX Работа для ТОП-100.

Украинский рынок труда переживает самый глубокий кадровый кризис за все время полномасштабной войны. Если еще несколько лет назад работодатели диктовали условия кандидатам, то сегодня ситуация изменилась, потому что все чаще именно поисковик выбирает компанию. Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко говорит, что сейчас в Украине господствует рынок работника именно кандидат определяет правила игры. В ответ бизнес вынужден конкурировать не только зарплатой, но и возможностями развития, корпоративной культурой, гибкими условиями труда и социальными программами.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко

Масштабы проблемы подтверждают исследование. По данным Института экономических исследований и политических консультаций в мае дефицит кадров стал главной проблемой для украинского бизнеса. О нехватке работников сообщили 69% из 469 опрошенных предприятий, а это самый высокий показатель за весь период наблюдений. Как отмечает старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел, кадровый дефицит остается наибольшим вызовом для бизнеса уже более полутора лет, однако именно майские результаты стали рекордными.

В то же время меняется и характер проблемы. Если найти квалифицированных работников стало несколько проще, потому что уровень сложности поиска снизился с 62,3% до 60,6%, ситуация с кандидатами без опыта ухудшается. За месяц этот показатель вырос с 34,3% до 38,4%. Несмотря на кадровый голод, компании не спешат расширять штаты. Только 2,4% предприятий планируют увеличивать численность персонала в ближайшие месяцы, в то время как более 5% уже готовятся к сокращению рабочего времени или вынужденным отпускам.

Схожие тенденции демонстрирует и исследование OLX Работа. Так, более 78% бизнесов испытывают трудности с закрытием вакансий. Чаще всего работодатели объясняют это мобилизацией и сложностями с наемом мужчин (69%), миграцией населения (61%) и нехваткой квалифицированных специалистов (37%).

Дефицит кадров выходит далеко за пределы рабочих профессий

Острее всего кадровый голод сегодня испытывают сферы, где работника невозможно заменить дистанционной работой. В первую очередь это транспорт, логистика, торговля, строительство, энергетика, коммунальное хозяйство и производство.

Данные платформы "Квалификационная карта Украины" свидетельствуют, что работодателям труднее всего найти электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, сантехников, токарей, водителей, трактористов, продавцов и швей. Опрос OLX Работа подтверждает эту тенденцию. Активнее всего сегодня нанимают компании розничной торговли (27%), производители товаров (15%), транспортные и логистические компании (14%), бизнес в сфере услуг (14%), заведения HoReCa (11%) и строительные компании (10%). В то же время, 73% всех кадровых потребностей приходится на рабочие профессии: кассиров, поваров, водителей, строителей и работников производства.

По словам руководительницы платформы OLX Работа Марии Абдуллиной, почти половина работодателей закрывает дефицитные вакансии более двух месяцев, а каждый пятый тратит на поиск работника более полугода. Для бизнеса это означает потерю времени, производительность и дополнительные затраты.

Руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина.

Как отмечает директор Аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова, в сфере гостеприимства кадровый дефицит уже стал физически ощутимым: на отдельные вакансии работодатели вообще не получают отзывов кандидатов.

В то же время проблема уже давно вышла за пределы рабочих профессий. Все труднее найти специалистов в государственном секторе, медицине, образовании, инженерии, фармацевтике, ветеринарии и сфере охраны труда. По словам Алексея Мирошниченко, государственная служба часто не может конкурировать с частным сектором из-за уровня оплаты труда. Многие вакансии предусматривают зарплату примерно 16 тыс. грн.

Сложной остается ситуация и в образовании. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, украинским школам не хватает около 1700 учителей, прежде всего преподавателей математики, информатики, английского языка, украинского языка и естественных дисциплин. В то же время, заместитель министра образования Надежда Кузьмичева сообщала, что только за один учебный год систему образования покинули около 40 тысяч педагогов.

Проблема скапливалась годами. За последнее десятилетие количество учителей в возрасте до 30 лет сократилось более чем вдвое: с почти 49 тысяч до 22 тысяч. Число педагогов до 40 лет уменьшилось на 20%, а общая численность учителей-предметников сократилась почти на пятую часть.

Не менее остро кадровый голод испытывает и медицинская сфера. Профессиональные ассоциации регулярно сообщают о дефиците медицинских сестер, который только усиливается из-за низкого уровня оплаты труда и высокой нагрузки.

Рабочие профессии выходят в лидеры по зарплате

Дефицит кадров уже влияет на уровень зарплат. По данным OLX Работа, в большинстве областных центров самые высокие медиа зарплаты сегодня предлагают именно представителям рабочих профессий. Чаще всего в список наиболее оплачиваемых вакансий входят штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры, строители, автомаляры, рихтовщики, автоэлектрики, дальнобойщики и трактористы.

Абсолютным рекордсменом стала работа тракториста в агросекторе в Черкассах с медианной зарплатой 165 тыс. грн. В ряде городов более 100 тыс. грн готовы платить также технологам на производстве, стоматологам, руководителям отделов продаж и отдельным IT-специалистам. В Киеве самые высокие зарплаты также в основном предлагают строителям. Штукатуры и фасадщики могут рассчитывать на 85 тыс. грн, рихтовщики – на 77,5 тыс. грн, плиточники – на 75 тыс. грн. В то же время, отдельные вакансии для Lead AI/ML Engineer предусматривают вознаграждение до 300 тыс. грн.

Во многих регионах именно рабочие специальности демонстрируют наибольший рост зарплат. Например, в Черкассах вознаграждение трактористов за год увеличилось в четыре раза, в Полтаве почти втрое выросли зарплаты штукатуров, а в Черновцах более чем втрое — каменщиков. Это свидетельствует, что именно за квалифицированных рабочих сегодня идет самая острая конкуренция. Таким образом, работодатели все чаще компенсируют нехватку кадров не только повышением зарплат, но и пересмотром подходов к найму.

Как бизнес изменяет правила игры

В ответ на кадровый голод компании пересматривают подходы к рекрутингу. Если раньше работодатели искали готовых специалистов, то сегодня все чаще готовы учить людей уже после трудоустройства. По данным OLX Работа, наиболее распространенными инструментами стали использование максимального количества каналов поиска кандидатов, о чем заявили 52% компаний, а также найм людей без опыта с последующим обучением, который уже практикует половина работодателей. Бизнес также значительно расширяет круг потенциальных кандидатов. Около 37% компаний готовы брать на работу молодежь до 25 лет и обучать ее непосредственно на рабочем месте. Почти треть открывает вакансии для людей пенсионного возраста, еще около 30% усиливают мотивационный пакет или повышают зарплаты, чтобы привлечь новых работников.

В то же время, бизнес постепенно меняет и подходы к формированию команд. Почти 27% работодателей занимаются бронированием критически важных работников, 26% открывают вакансии для людей с инвалидностью, 21% сознательно увеличивают часть женщин в коллективах, а почти каждая пятая компания уже трудоустраивает ветеранов.

"Внутренний резерв украинского рынка труда сегодня - это молодежь, люди постарше, ветераны, люди с инвалидностью и ВПЛ. Но даже этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать дефицит кадров", - отмечает Алексей Мирошниченко.

Именно поэтому все большее количество компаний инвестируют в автоматизацию процессов, переквалификацию персонала и повышение производительности труда. При этом Мария Абдуллина подчеркнула, что людей на рынке труда достаточно, условий и совпадения между тем, что предлагает работодатель, и тем, что нужно кандидату. Это подтверждают и результаты опроса: 54,1% респондентов пока не работают, но активно ищут работу. В то же время, 38,8% уже трудоустроены, а только 7,2% не работают и не находятся в поиске работы.

"Резервы кандидатов есть, однако компаниям все чаще приходится конкурировать не только между собой, но и по ожиданиям соискателей", — отмечает Мария.

Зарплата уже не единственный аргумент

Несмотря на то, что уровень оплаты труда остается главной причиной смены работы, работодатели все чаще признают: самими деньгами людей уже не удержать. Практика крупных компаний показывает, что сегодня значительно дешевле сохранить существующего работника, чем искать нового.

В сети "Фокстрот" одним из ключевых инструментов борьбы с кадровым дефицитом называют диверсификацию рекрутинга. Компания снизила минимальный возраст трудоустройства до 16 лет, активно развивает программу "Приведи друга", использует прямой поиск кандидатов и внедряет программы адаптации ветеранов. В то же время, основной акцент делают на развитии собственных сотрудников. Сотрудников без опыта готовы обучать внутри компании, а более 86% руководящих должностей закрывают внутренними кандидатами. Еще одним инструментом удержания персонала стала гибкость: благодаря разветвленной сети магазинов компания может предложить работу рядом с домом или адаптировать график к потребностям сотрудника. В "Фокстроте" отмечают, что именно возможности развития, обучения, корпоративная культура и комфортные условия работы все чаще становятся определяющими для удержания команды.

Подобные тенденции наблюдаются и в ресторанном бизнесе. По словам директора Аналитического центра "Рестораны Украины" Ольги Насоновой, все большее количество заведений предлагают вакансии рядом с местом жительства или гибкие графики работы. Это помогает удерживать персонал, хотя полностью проблему не решает.

Директор Аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова

Из-за дефицита кадров рестораны также активнее привлекают людей постарше. В то же время, по словам экспертки, работники в возрасте 50+ реже соглашаются работать непосредственно в зале, чаще же выбирают вспомогательные должности: на кухне, в доставке или хозяйственном блоке.

"Курьерская работа сегодня стала максимально полярной: ее выполняют либо очень молодые люди, либо работники постарше", - отмечает Насонова.

Одной из главных причин кадрового дефицита в OLX Работа называют не столько нехватку людей, сколько разрыв между ожиданиями кандидатов и потребностями работодателей. Соискатели все чаще предпочитают вакансии с удаленным форматом работы, гибким графиком, возможностью работать рядом с домом и четко определенными обязанностями. В то же время, бизнес не всегда может предложить такие условия, хотя под давлением кадрового кризиса все чаще пересматривает свои подходы к найму.

"Мы видим, что кандидаты массово отзываются на вакансии с удаленной работой, стремятся к большей гибкости графиков, работе ближе к дому и прогнозируемым обязанностям. Именно этого работодатели сегодня часто не могут или пока не готовы обеспечить. В то же время чем острее компании чувствуют кадровый кризис, тем больше гибкости проявляют: потенциальных работников", - рассказала руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина.

Именно такой подход постепенно становится новой нормой. По данным исследования, 72% работодателей включают бесплатное обучение в мотивационный пакет. Компании также все активнее открывают вакансии для молодежи без опыта, людей постарше, ветеранов и людей с инвалидностью, расширяя традиционный круг кандидатов.

"Недооцененный аргумент - это официальность трудовых отношений. Пока почти половина работников находятся в тени, "белое" предложение с реальным социальным пакетом становится конкурентным преимуществом, особенно когда альтернатива для человека - это уехать за границу", - говорит Мария Абдуллина.

Помогут ли иностранные работники

Несмотря на все более активные дискуссии по привлечению иностранной рабочей силы, бизнес пока не рассматривает этот инструмент как реальное решение кадрового кризиса. По данным OLX Работа, только примерно 4% компаний уже готовы нанимать иностранцев.

Схожие результаты демонстрирует и исследование Европейской Бизнес Ассоциации. Почти половина компаний вообще не рассматривают такую возможность, еще 41% допускают ее теоретически. Только 12% бизнесов активно изучают этот вариант, а реальный опыт найма иностранных работников имеет только 2%.

По словам Алексея Мирошниченко, дело не только в стоимости такого решения. Работодателям придется оплачивать международный рекрутинг, оформление документов, логистику, жилье, адаптацию и языковую подготовку. Кроме того, существуют отличия в профессиональных стандартах, требованиях к безопасности труда и культурные барьеры.

В то же время более половины компаний не считают привлечение иностранных работников экономически выгоднее поиска персонала внутри страны. 41% бизнесов убеждены, что более активная государственная поддержка трудоустройства ВПЛ могла бы существенно уменьшить потребность в привлечении работников из-за рубежа.

Конкуренция за людей будет только усиливаться

Кадровый голод уже давно не является временным следствием войны. Он меняет саму модель работы компаний и, похоже, будет определять украинский рынок труда еще много лет после боевых действий. Бизнес все активнее инвестирует в обучение, автоматизацию, развитие внутреннего кадрового резерва и расширение аудитории поиска работников.

Молодежь, ветераны, люди постарше и кандидаты без опыта постепенно становятся не исключением, а полноценной частью кадровой стратегии. В то же время, бизнес не ожидает быстрого улучшения ситуации. По данным исследования, 68% работодателей прогнозируют, что кадровый дефицит в следующем году только усилится, а 29% не исключают сокращение персонала или даже закрытие бизнеса. Это свидетельствует о том, что проблема нехватки кадров выходит за пределы HR и становится частью более широких экономических вызовов.

"Время охоты за готовыми специалистами проходит. Бизнесу нужно работать с тем кадровым резервом, который есть, обучать людей и расширять круг кандидатов, а не ждать идеального работника", - отмечает руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина.

Главное изменение состоит в другом. Если еще несколько лет назад компании конкурировали вакансиями, сегодня они конкурируют за людей. И в ближайшие годы будут иметь преимущество те работодатели, которые смогут предложить не только конкурентную зарплату, но и возможности для развития, гибкие условия работы, стабильность и ощущение безопасности.