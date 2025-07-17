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Председатель наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали", директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко
Председатель наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали", директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко
Категория
Карьера
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"Наш месседж: ветеран — это не риск, а ресурс", — Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета ОО "Серце Азовсталі", директор по коммуникациям SCM

Как возникла идея проекта "Серце Азовсталі"? Как и почему вопрос трудоустройства ветеранов приобрел такой вес для организации?

– Проект "Серце Азовсталі" стартовал в январе 2023 года как часть инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова с бюджетом 1 млрд грн. Наш основатель поставил задачу помочь комплексно (и это важно) защитникам и защитницам гарнизона Мариуполя. Часть из них на тот момент уже вернулась из плена, но многие до сих пор остаются в неволе. Мы консультировались с командирами подразделений, участвовавших в обороне города и с самими защитниками. Для нас было важно понять, что нужно именно им. Это наш базовый принцип: ничего для ветерана без ветерана. Мы выделили шесть направлений: реинтеграция после плена; юридическая поддержка; физическая и психологическая реабилитация; поддержка семей; восстановление физической формы через спорт и помощь с самореализацией в гражданской жизни - наша программа "Майбутнє".

Впоследствии мы поняли, что среди нашей аудитории много защитников с инвалидностью, а им нужен надежный фундамент для развития. Так появилась программа "Вдома", в рамках которой предоставляем квартиры защитникам с I или II группой инвалидности. Это позволяет им не думать о крыше над головой, а сконцентрироваться на построении своего будущего. И сейчас мы видим, что это действительно работает. Уже более 200 семей получили квартиры.

Фото 2 — "Наш месседж: ветеран — это не риск, а ресурс", — Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета ОО "Серце Азовсталі", директор по коммуникациям SCM

Вскоре стало очевидным: без качественного трудоустройства помощь не была бы полной. Ветераны возвращаются с фронта с травмами, психологическими вызовами и нуждаются в реальных инструментах для старта в гражданской жизни. Поэтому программа "Майбутнє" впоследствии оформилась как отдельная целостная экосистема: от адаптации к самореализации через трудоустройство.

С какими основными барьерами сталкиваются ветераны при трудоустройстве по возвращении с фронта и как "Серце Азовсталі" помогает их преодолевать?

Каждый случай индивидуален, но мы можем разделить эти вызовы на категории. Прежде психологические: ПТСР, истощение, потеря смысла, растерянность. Поэтому первый этап программы "Майбутнє" - психологический скрининг и работа с психологом. Это помогает найти потерянные смыслы, понять, чего ветераны хотят и быть готовыми двигаться дальше. Мы используем методики посттравматического роста, которые заимствовали у наших американских коллег и адаптируем к украинским реалиям. Главная идея – превратить травму в ресурс для развития.

Второй вызов – это отсутствие четкого плана, непонимания собственных навыков. Особенно для тех, кто всю жизнь находился на военной службе. Поэтому мы привлекли карьерных менторов, которые помогают с профориентацией, осознанием собственного опыта, переводят военные навыки на гражданский язык и создают индивидуальную дорожную карту для каждого ветерана.

Отсюда возникает следующий вызов – отсутствие необходимых знаний и навыков. Часто возникает потребность в переквалификации и обучении. Мы имеем большую сеть образовательных партнеров, поэтому направляем именно на обучение, в котором они нуждаются.

И последний — это поддержка в трудоустройстве: составить резюме, найти вакансии, подготовиться к собеседованиям — привычные вещи для гражданских, но для тех, кто прошел через боевые действия и плен, это может быть вызовом.

Фото 3 — "Наш месседж: ветеран — это не риск, а ресурс", — Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета ОО "Серце Азовсталі", директор по коммуникациям SCM

Сотрудничаете ли вы с работодателями или/или их союзами, отраслевыми организациями, сервисами по поиску работы? Если да, то какие общие проекты уже дали результат?

- Да, мы сотрудничаем с работодателями по трудоустройству ветеранов, чтобы это было даже эффективнее, чем через сайты по поиску вакансий. Потому что у нас есть возможность работать с бизнесами напрямую, что позволяет не искать работника под конкретную вакансию, а искать вакансию под конкретного ветерана. То есть, мы говорим, что у нас есть человек с определенными компетенциями, и наши партнеры-работодатели предлагают перечень вакансий. Также мы, например, сотрудничаем с крупными игроками IT-сектора по поводу того, чтобы наши ветераны могли проходить там стажировку.

Проводите ли вы профессиональную переподготовку или карьерное консультирование для ветеранов? Или оказываете помощь в психологической и физической реабилитации перед возвращением людей к гражданской работе? Все ли ветераны хотят и могут возвращаться к профессиям и должностям, которые имели до войны?

– Начнем с конца. В прошлом году мы проводили социологическое исследование, которое показало, что только 22% ветеранов возвращаются к профессиям, которые имели до войны. Есть большой запрос на изменения. Поэтому мы и уделяем столь значительное внимание именно профориентации. Это, во-первых, помогает определить, чем ветеран хочет заниматься. А во-вторых, чем он может быть полезен. По-моему, когда мы объединяем эти два элемента, то в результате имеем успешную самореализацию, а не просто трудоустройство. Ведь гораздо легче стать успешным в том деле, которое тебе больше нравится.

Относительно физической и психологической реабилитации это база, которую наши защитники и защитницы получают по программе "Здоров’я". Поэтому мы говорим о комплексности и экосистемности нашей поддержки. Мы работаем поэтапно, шаг за шагом, ведь без фундамента двигаться вперед тяжело.

Фото 4 — "Наш месседж: ветеран — это не риск, а ресурс", — Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета ОО "Серце Азовсталі", директор по коммуникациям SCM

Насколько важна роль общественного мнения и правильная настройка самих работодателей в процессе трудоустройства ветеранов? Как с этим работает "Серце Азовсталі"?

- Социальная настройка – ключевая. Часто работодатели боятся риска "нестабильного" кандидата, пережившего войну. Мы работаем, чтобы изменять эти настройки. Мы многое рассказываем об этом на различных форумах и конференциях, освещаем успешные кейсы наших защитников, сейчас работаем над большой медийной кампанией, направленной именно на это.

Наш месседж: ветеран – это не риск, а ресурс. С достойной поддержкой и правильной коммуникацией он приносит ценность любой организации.

Сколько в целом ветеранов нуждаются в помощи в трудоустройстве? Сколько уже получили ответную помощь от "Серца Азовсталі"?

- Через нашу программу "Майбутнє" прошло около 750 защитников и защитниц. За этот год уже 80 защитников получили консультации наших карьерных менторов, в частности профориентацию, составление резюме, коммуникации с работодателями. Более полусотни трудоустроены, 150 учатся.

И мы говорим только об защитниках Мариуполя, потому что "Серце Азовсталі" работает только с ними. В пределах страны запрос на трудоустройство ветеранов значительно больше. На самом деле проблема не в нехватке вакансий, а в неготовности определенных бизнесов принимать ветеранов, потому что у них не сформирована ветеранская политика. Украина уже двигается в этом направлении, многие бизнесы это внедряют, но пока нормой это не стало и над этим нужно работать.

Фото 5 — "Наш месседж: ветеран — это не риск, а ресурс", — Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета ОО "Серце Азовсталі", директор по коммуникациям SCM
Фото 6 — "Наш месседж: ветеран — это не риск, а ресурс", — Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета ОО "Серце Азовсталі", директор по коммуникациям SCM

Какие истории успеха в работе проекта вас больше всего вдохновляют? Можете поделиться примерами, когда ветераны нашли свое место в гражданской жизни благодаря вашей поддержке?

На самом деле каждая история особенная, и мы гордимся всеми нашими ветеранами, которые приходят в "Серце Азовсталі". Это не всегда о чем-то большом и масштабном: кто-то стал барбером, кто-то тату-мастером. Я наблюдаю, что многие наши защитники видят свою новую миссию в помощи таким же ветеранам. Причем направления разные: кто-то как психолог, кто-то как юрист, кто-то как карьерный ментор или реабилитолог. И это вдохновляет. Это то, что мы называем "равный равному". И это очень круто.