Образовательные инвестиции: как "Південний" создает новое поколение финансистов

Превращать обучение студентов в практику, максимально приближенную к реальному бизнесу, — одна из целей банка "Південний". Начавшийся им образовательный проект Academic Hub Pivdenny стал площадкой, где рождаются специалисты нового поколения — те, кто уже в ближайшее время будет формировать финансовую экосистему Украины.

Когда бизнес инвестирует в образование, это не только репутация, это долгосрочный импульс развития экономики. Именно этим мнением руководствовались в банке "Південний", запуская собственную образовательную инициативу Academic Hub Pivdenny на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Проект начинался с серии практических воркшопов для студентов, где опытные банкиры делились реальными кейсами по управлению рисками, корпоративным финансам и стратегии. Но уже через год хаб вырос в системную платформу, объединяющую преподавателей, студентов и бизнес-экспертов.

Образование через практику

Идея создания Academic Hub возникла после анализа проблемы, с которой сталкивается бизнес: выпускники экономических специальностей зачастую не готовы к практической работе. Исследование Gradus Research и банка "Південний" в 2023 году показало: 79% топ-менеджеров украинского корпоративного бизнеса ожидают более глубокой практической подготовки молодых кадров.

Ответом на этот запрос стало создание сертифицированного курса Управленческое мышление: современные подходы и практики для студентов. Это авторская программа, которую разрабатывали менеджеры и руководители банка совместно с университетом, основываясь на результатах опроса бизнеса и особенностях учебных дисциплин экономического факультета.

"Мы увидели нехватку связи между образованием и бизнесом. Поэтому создали хаб, который не просто учил бы, а формировал профессиональную культуру нового поколения финансистов", — рассказывает Виталий Гагауз, директор департамента оценки и залоговых операций банка "Південний" и посол проекта Academic Hub Pivdenny.

Программа рассчитана на два семестра: первый модуль посвящен ключевым аспектам функционирования современного бизнеса, второй – анализу и оценке бизнес-проектов.

За первый год в Academic Hub состоялось 12 воркшопов, в которых приняло участие почти 1000 студентов шести специальностей экономического факультета КНУ. К инициативе присоединились и клиенты банка — крупные украинские компании, ставшие гостевыми спикерами. Это уже были убедительные результаты, на которых можно было бы остановиться, но "Південний" решил двигаться дальше.

Год новых возможностей

2025 год стал годом расширения и обновления проекта. Уже в марте курс "Управленческое мышление" стал официальной зачетной дисциплиной КНУ. Для украинского рынка это уникальный случай, когда корпоративная образовательная инициатива становится частью университетской программы.

Обновилась и программа курса – она дополнилась семинарами, помогающими закреплять знания. Теперь после каждого воркшопа студенты получают домашнее задание, а через неделю на семинаре разбирают его выполнение с экспертом банка, углубляясь в специфику направления. Таким образом, активность в хабе возросла до четырех событий в месяц — дежурство воркшопов и семинаров.

Кроме этого студенты получили возможность посещать панельные дискуссии и круглые столы, которые для них организует банк. В апреле состоялась панельная дискуссия "Финансирование бизнеса и образования в Украине", в которой приняли участие председатель Регионального Хаба в Восточной Европе Европейского инвестиционного банка (EIB) Кристина Микулова и глава Представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Елена Волошина. Для студентов это была уникальная возможность пообщаться непосредственно с экспертами международного уровня.

Увеличилась и вовлеченность студентов: по итогам весеннего семестра сертификаты получили 27 студентов, что больше, чем в прошлом году. Расширилась и программа стипендий: их количество пришлось увеличить, ведь разница в баллах между участниками была минимальной, а усердие поразительным.

Изменился и профиль участников: если раньше большинство составляли студенты младших курсов, то в этом году большую часть группы составляют старшекурсники. В банке убеждены, что это свидетельствует о росте заинтересованности и осознании ценности программы.

Больше чем обучение

Постепенно Academic Hub начал выходить и за пределы университета. Одним из самых ярких моментов года стала встреча четырех лучших студентов с председателем правления банка и его первым заместителем. Запланированный на час разговор продолжался более двух — столь живым и глубоким было обсуждение профессионального будущего, баланс между учебой и работой и карьерных перспектив в финансовой сфере.

Также благодаря банку студенты получили возможность участвовать в важных бизнес-событиях страны, где имели возможность приобщиться к обсуждению тенденций развития финансового сектора и бизнеса. А кое-кто из участников курса уже сделал следующий шаг — присоединился к команде банка.

Среди преподавателей программы — директор финансов банка Дмитрий Вотченко, для которого преподавание стало не только профессиональным, но и личным вызовом.

"Встреча со студентами – это всегда выход за пределы обычного рабочего дня. Надо быть интересным, но полезным, содержательным, но понятным. И все это за один час", – рассказывает он.

Именно во время воркшопа Вотченко обратил внимание на троих студентов, проявивших исключительную инициативу. После серии задач и собеседований они получили работу в банке.

Две студентки первого курса и студент второго курса работают младшими аналитиками финансового департамента: первые помогают документировать методологию управленческой отчетности, а второй приобщился к разработке внутреннего программного комплекса управления операционными расходами.

"Мы полностью удовлетворены их работой, это ответственные, внимательные аналитики с прекрасным профессиональным будущим. Мы предложили им гибкий график, возможность работать удаленно и конкурентную зарплату", – добавляет Дмитрий Вотченко.

Почему это важно

Academic Hub не просто образовательный проект банка. Это пример системной КСО-инициативы, сочетающей репутационное влияние, социальную пользу и реальный экономический эффект. Проект создает профессиональный резерв и мотивирует молодежь оставаться в Украине.

"Мы видим, как хаб превращается в образовательную платформу, которая не просто учит, а формирует культуру ответственности, уважения к профессии и доверия к украинскому бизнесу", — заключает Виталий Гагауз.

Предстоит много планов и работы, но уже сегодня Academic Hub Pivdenny стал примером партнерства образования и бизнеса, где инвестиции в знания становятся вкладом в будущее страны.