Освітні інвестиції: як "Південний" створює нове покоління фінансистів

Перетворювати навчання студентів на практику, максимально наближену до реального бізнесу, — одна із цілей банку "Південний". Започаткований ним освітній проєкт Academic Hub Pivdenny став майданчиком, де народжуються фахівці нової генерації — ті, хто вже найближчим часом формуватиме фінансову екосистему України.

Коли бізнес інвестує в освіту, це не лише про репутацію, це про довгостроковий імпульс розвитку економіки. Саме цією думкою керувалися в банку "Південний", запускаючи власну освітню ініціативу Academic Hub Pivdenny на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проєкт починався з серії практичних воркшопів для студентів, де досвідчені банкіри ділилися реальними кейсами з управління ризиками, корпоративних фінансів і стратегії. Але вже за рік хаб виріс у системну платформу, яка об’єднує викладачів, студентів і бізнес-експертів.

Освіта через практику

Ідея створення Academic Hub виникла після аналізу проблеми, з якою стикається бізнес: випускники економічних спеціальностей часто не готові до практичної роботи. Дослідження Gradus Research та банку "Південний" 2023 року показало: 79% топменеджерів українського корпоративного бізнесу очікують глибшої практичної підготовки молодих кадрів.

Відповіддю на цей запит стало створення сертифікованого курсу "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики" для студентів. Це авторська програма, яку розробляли менеджери та керівники банку спільно з університетом, спираючись на результати опитування бізнесу та особливості навчальних дисциплін економічного факультету.

"Ми побачили брак зв’язку між освітою та бізнесом. Тому створили хаб, який би не просто навчав, а формував професійну культуру нового покоління фінансистів", — розповідає Віталій Гагауз, директор департаменту оцінки та заставних операцій банку "Південний" і амбасадор проєкту Academic Hub Pivdenny.

Програма розрахована на два семестри: перший модуль присвячений ключовим аспектам функціонування сучасного бізнесу, другий — аналізу та оцінці бізнес-проєктів.

За перший рік в Academic Hub відбулося 12 воркшопів, у яких взяли участь майже 1000 студентів шести спеціальностей економічного факультету КНУ. До ініціативи долучилися й клієнти банку — великі українські компанії, які стали гостьовими спікерами. Це вже були переконливі результати, на яких можна було би зупинитися, але "Південний" вирішив рухатися далі.

Рік нових можливостей

2025 рік став роком розширення й оновлення проєкту. Вже у березні курс "Управлінське мислення" став офіційною заліковою дисципліною КНУ. Для українського ринку це унікальний випадок, коли корпоративна освітня ініціатива стає частиною університетської програми.

Оновилася і програма курсу — вона доповнилася семінарами, що допомагають закріплювати знання. Тепер після кожного воркшопу студенти отримують домашнє завдання, а за тиждень на семінарі розбирають його виконання з експертом банку, заглиблюючись у специфіку напряму. Таким чином активність у хабі зросла до чотирьох подій на місяць — чергування воркшопів і семінарів.

Крім цього, студенти отримали можливість відвідувати панельні дискусії та круглі столи, які для них організовує банк. Так, у квітні відбулася панельна дискусія "Фінансування бізнесу та освіти в Україні", у якій взяли участь голова Регіонального Хабу в Східній Європі Європейського інвестиційного банку (EIB) Крістіна Мікулова та голова Представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Олена Волошина. Для студентів це була унікальна нагода поспілкуватися безпосередньо з експертами міжнародного рівня.

Збільшилася й залученість студентів: за підсумками весняного семестру сертифікати отримали 27 студентів, що більше, ніж у попередньому році. Розширилася і програма стипендій: їхню кількість довелося збільшити, адже різниця в балах між учасниками була мінімальною, а старанність — вражаючою.

Змінився і профіль учасників: якщо раніше більшість становили студенти молодших курсів, то цього року значну частину групи становлять старшокурсники. У банку переконані, що це свідчить про зростання зацікавленості та усвідомлення цінності програми.

Більше ніж навчання

Поступово Academic Hub почав виходити і за межі університету. Одним із найяскравіших моментів року стала зустріч чотирьох найкращих студентів із головою правління банку та її першим заступником. Запланована на годину розмова тривала понад дві — настільки живим і глибоким було обговорення професійного майбутнього, балансу між навчанням і роботою та кар’єрних перспектив у фінансовій сфері.

Також завдяки банку студенти отримали можливість брати участь у важливих бізнес-подіях країни, де мали змогу безпосередньо долучитися до обговорення тенденцій розвитку фінансового сектора та бізнесу. А дехто з учасників курсу вже зробив наступний крок — приєднався до команди банку.

Серед викладачів програми — директор з фінансів банку Дмитро Вотченко, для якого викладання стало не лише професійним, а й особистим викликом.

"Зустріч зі студентами — це завжди вихід за межі звичного робочого дня. Треба бути цікавим, але корисним, змістовним, але зрозумілим. І все це за одну годину", — розповідає він.

Саме під час воркшопу Вотченко звернув увагу на трьох студентів, які проявили виняткову ініціативу. Після серії завдань і співбесід вони отримали роботу в банку.

Дві студентки першого курсу та студент другого курсу сьогодні працюють молодшими аналітиками фінансового департаменту: перші допомагають документувати методологію управлінської звітності, а другий долучився до розробки внутрішнього програмного комплексу управління операційними витратами.

"Ми повністю задоволені їхньою роботою, це відповідальні, уважні аналітики з чудовим професійним майбутнім. Ми запропонували їм гнучкий графік, можливість працювати віддалено і конкурентну зарплату", — додає Дмитро Вотченко.

Чому це важливо

Academic Hub не просто освітній проєкт банку. Це приклад системної КСВ-ініціативи, яка поєднує репутаційний вплив, соціальну користь і реальний економічний ефект. Проєкт створює професійний резерв і мотивує молодь залишатися в Україні.

"Ми бачимо, як хаб перетворюється на освітню платформу, що не просто навчає, а формує культуру відповідальності, поваги до професії й довіри до українського бізнесу", — підсумовує Віталій Гагауз.

Попереду багато планів і роботи, але вже сьогодні Academic Hub Pivdenny став прикладом партнерства освіти та бізнесу, де інвестиції у знання стають внеском у майбутнє країни.