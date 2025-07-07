"Сильный HR — это не тот, кто держит все на себе", — Лилия Дубас, директор по работе с талантами Тева в Украине

Три года войны сменили не только рынок труда, но и саму роль HR. О том, как трансформируются подходы к людям, где искать кадры и почему HR также нуждается в поддержке, мы поговорили с Лилией Дубас, директором по работе с талантами Тева в Украине.

Все говорят о дефиците кадров. Какие специалисты сегодня критически важны для вас, испытывает ли ваша компания этот дефицит? Каких специалистов вам сейчас больше всего не хватает?

- Хотелось бы сказать, что нас это обошло, но, к сожалению, нет. Как и большинство компаний, мы испытываем нехватку специалистов, прежде всего тех, кто имеет глубокую функциональную экспертизу, например в сфере маркетинга, регистрации лекарственных средств.

Параллельно усиливается конкуренция между работодателями не только в условиях компенсации, но и в ценностях, культуре, отношении к людям.

Где вы ищете таланты? Это вчерашние студенты, профессионалы из других компаний, специалисты по смежным отраслям?

- Мы открыты к кандидатам с разным профессиональным и жизненным опытом. Ориентируемся, прежде всего, на компетенции, мотивацию и общие ценности. Есть положительный опыт привлечения специалистов из смежных отраслей, в частности FMCG. Их другой подход к клиентскому опыту и операционным процессам придает команде новые идеи.

Один из самых эффективных каналов поиска – наша внутренняя реферальная программа. Она работает благодаря высокому доверию внутри коллектива: люди советуют тех, с кем сами хотят работать. Хорошо работает и персональный бренд наших коллег. Зачастую кандидаты обращаются после выступлений, публикаций или общения на профессиональных событиях.

Что сегодня действительно важно для людей в компании, кроме зарплаты? Изменились ли ожидания руководства, коммуникации, культуры внутри?

- Людям важно чувствовать, что компания рядом в непростые моменты. Не на уровне лозунгов, а из-за действий и ежедневного присутствия.

Мы видим рост запроса на безопасную среду, открытый диалог, уважение к ментальному состоянию. И роль руководителя в этой реальности меняется.

Именно поэтому наша инициатива Leadership Wellbeing вызвала столь мощный отклик. Мы предложили менеджерам индивидуальные консультации с психологом и все слоты были заняты за два дня. Это очень четкий сигнал: люди нуждаются в ресурсе, внутренней опоре. Планируем сделать такую поддержку системной, потому что лидер не может заботиться о других, если выгорел сам.

По вашему мнению, что главные ошибки лидеров и HR — что точно не стоит делать, если хочешь сохранить доверие и команду?

– Одна из самых распространенных ошибок – когда все решения концентрируются в руках руководителя. Отсутствие делегирования и прозрачной коммуникации со временем разрушает чувство доверия и ответственности внутри коллектива.

Еще один риск — когда руководитель и HR вроде бы рядом, но на самом деле избегают реального участия в жизни команды. Они не замечают напряжения, не проговаривают конфликты, не принимают инициативу в моменты, когда требуется поддержка или решение. Это истощает и демотивирует людей.

Какую поддержку компания оказывает своему коллективу и членам семей работников? Какие виды помощи оказались наиболее востребованными?

– Мы сознательно строим поддержку как комплексную систему. От материальной помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах к подаркам при рождении ребенка или праздновании важных событий. Человек не должен оставаться один, когда ему нужна поддержка или когда хочется разделить с кем-то хорошую новость.

Наша программа предусматривает, например, релокацию с покрытием расходов, предоставление корпоративного авто, медицинское страхование и страхование жизни, компенсацию такси, оплату питания и т.д. То есть, мы снимаем с людей ежедневные заботы, которые забирают ресурс.

Отдельный фокус – обучение. Мы инвестируем как во внутренние программы развития, так и во внешние: от профессиональных курсов до индивидуального обучения, в частности, международных и MBA.

Также серьезно относимся к ментальному ресурсу: программы эмоциональной поддержки, индивидуальные консультации с психологом – все это работает не точечно, а как единый подход, направленный на длительную устойчивость.

И, конечно, не забываем о часто недооцениваемых базовых вещах — полноценном отдыхе. В условиях постоянного стресса это не привилегия, а жизненная необходимость. Мы хотим, чтобы у человека была не только работа, но и время на себя, на семью, на восстановление.

Вы упомянули об инвестициях в обучение и развитие сотрудников. Как выглядит сегодня стратегия развития ваших сотрудников?

- Мы отходим от универсальных решений и подходим к развитию индивидуально. В период высокого напряжения долгие или сложные программы могут не восприниматься, поэтому делаем фокус на адаптивное, прикладное обучение — то, что дает ощутимую пользу здесь и сейчас. И если для этого необходима внешняя учеба, мы это поддерживаем.

Многие компании уже сейчас готовятся к работе с ветеранами, повышают инклюзивность рабочего пространства. Какие наработки у Тева в Украине и что вы готовы реализовать?

– Мы на пути к формированию системного подхода к поддержке ветеранов и развитию инклюзивной среды. Уже есть несколько индивидуальных кейсов возвращения коллег после службы. В этих ситуациях руководители тесно сопровождают адаптацию.

Наша цель – создать безопасную, адаптивную среду, учитывающую разный жизненный опыт и контекст. Мы понимаем, что универсальных решений не существует, поэтому двигаемся через диалог, наблюдение, изучение лучших практик. Работаем над тем, чтобы интегрировать поддержку ветеранов в общую HR-стратегию и культуру компании не как отдельную инициативу, а как органическую часть инклюзивности.

Как три года войны сказались на HR-политике и подходах к формированию бренда работодателя?

– В 2024 году мы обновили HR-стратегию и определили 7 фокусных направлений. Ее главная цель – создать для сотрудника положительный опыт на всех этапах взаимодействия с компанией: от первого знакомства до развития внутри организации.

Сегодня недостаточно просто удержать людей. Важно дать команде чувство смысла, стабильности и перспективы даже в очень нестабильном мире.

Какую одну вещь вы посоветовали бы другим HR-директорам в Украине как обязательное условие, чтобы команда держалась, даже когда все вокруг меняется?

- Будьте присутствующими. И не только в формате официальных встреч. В сложные времена людям важно видеть, что HR не исчез в процессах, а знает, что с ними происходит, умеет слушать, не боится говорить прямо и поддерживает не общими фразами, а действием.

В то же время я бы посоветовала HR-директорам так же внимательно относиться к себе. HR часто поддерживают всех лидеров, команды, семьи. Но очень редко получают эту поддержку в ответ. Выставляйте личные границы, планируйте восстановление, заботьтесь о себе системно. Потому что сильный HR – это не тот, кто держит все на себе, а тот, кто умеет позаботиться о себе, чтобы оставаться опорой для других.