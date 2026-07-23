Синергия поколений: как у Farmak опытные специалисты сотрудничают с зуммерами

В современном бизнесе, работающем в условиях дефицита талантов, компании ищут способы не только удержать специалистов, но и создать среду для постоянного обмена опытом.

Farmak – лидер фармацевтической отрасли в Украине – реализует это через систему наставничества, где опытные специалисты помогают молодым специалистам адаптироваться, а те вносят свежий взгляд на, казалось бы, привычные вещи. Чтобы понять, как работает наставничество в различных подразделениях компании, мы пообщались с наставниками и сотрудниками по производству, лаборатории контроля качества и команды по подбору персонала. Их истории показали, что наставничество – это не только передача опыта, но и возможность для разных поколений учиться друг у друга.

Наставничество как система

В компании наставничество – часть процесса адаптации. Она начинается еще до выхода нового сотрудника: наставник готовит рабочее место, планируется обучение, определяются цели. Далее – знакомство с командой, объяснение процессов и особенностей подразделения, постепенное погружение в профессиональные задачи.

Все происходит по принципу от более легкого к более сложному. Новичка не оставляют один на один с большим объемом информации, а процесс передачи знаний имеет пять последовательных шагов:

"Я расскажу, ты послушай". "Я покажу, ты посмотри". "Сделаем вместе, проанализируем, что удалось хорошо, а что можно улучшить". "Сделай сам, я подскажу". "Сделай сам, расскажи, что сделал".

Производство: от космического корабля до самостоятельной работы

Одним из тех, кто уже много лет формирует культуру наставничества в Farmak, Валентина — инженер по обучению цеху по производству асептических лекарственных средств. За 20 лет работы она помогла адаптироваться и освоить профессию почти сотни новых сотрудников. Один из ее недавних новичков – техник-технолог по наполнению Владислав. Он присоединился к компании восемь месяцев назад, получив диплом бакалавра по специальности "химик-инженер".

"Когда я впервые посетил производство, подумал: "Это некий космический корабль! Сейчас меня что-нибудь спросят, а я ничего не буду знать", — вспоминает Владислав. Но рядом была Валентина, которая не только помогла на практике использовать теоретические знания, но и подсказала, как лучше построить общение с коллегами, интегрироваться в команду и т.д.

Несмотря на то, что наставничество в Farmak – это четкая система с правилами и прописанными процессами, наставники добавляют свои детали для качественной адаптации и передачи знаний. К примеру, Валентина всегда дополняет рабочие инструкции наглядными схемами. Такие визуализации позволяют зафиксировать основные этапы и их последовательность в производстве.

"Это помогает лучше понять, как все работает, – делится Владислав. – Сначала ты знакомишься с процессом в текстовом формате через инструкции, потом видишь схематическое изображение на доске с пояснениями Валентины, а после этого уже на практике на производстве".

"Я люблю работать с молодым поколением, - говорит Валентина. - Они открыты ко всему новому, я постоянно учусь у них легче относиться ко многим вещам. А еще мне всегда нравилось, что когда Владислав чего-то не знал, он говорил об этом и задавал вопросы".

"Моему поколению иногда не хватает того терпения и усидчивости, которые имеют старшие коллеги, — считает Владислав. — А им, наверное, более простое отношение к проблемам". Сегодня Владислав уже работает самостоятельно, но продолжает совещаться с Валентиной. А она по-прежнему встречает новичков с той же энергией и яркими схемами на доске.

Лаборатория: система, усиленная логикой

Алла работает в лаборатории аналитического контроля Farmak уже 25 лет и за это время научила не одно поколение специалистов.

"Мне всегда везло с усердными учениками, почти все, у кого я была наставницей, выросли, стали руководителями, - говорит Алла. - Когда видишь, что человек открыт к знаниям, стремится к развитию, почему же не подсказать, не помочь?"

Полгода назад в команду лаборатории присоединилась Анна. Она вспоминает первое впечатление во время встречи с наставницей: "Сначала госпожа Алла показалась мне очень суровой. Впрочем, уже через неделю я почувствовала, насколько мне комфортно работать, когда меня поддерживают".

Алла особенно гордится техническим оснащением лабораторий, позволяющим молодым специалистам получать уникальный опыт: "Так, как здесь, не учат нигде. Очень часто студенты к нам приходят из учебных заведений, где оборудование минимальное, а здесь есть возможность работать на сверхсовременных приборах от ведущих производителей Германии, Японии, Швейцарии". Наставница добавляет: "Работа в лаборатории часто похожа на игру в шахматы: важно просчитать действия на несколько шагов вперед. Это значит не просто выполнить действие по шаблону, а понять, почему именно так следует действовать, что может повлиять на результат, какие риски нужно учесть и что делать, если процесс пошел не так, как ты того ожидал".

"Среди многих советов Алли больше всего мне запомнилась одна: "Руководствуйся логикой". Этот принцип помогает не только в работе, но и в повседневной жизни", - делится Анна. "Я никогда не чувствовала этой разницы между поколениями, — отмечает Алла. — Наверное, когда постоянно находишься среди молодых людей, это помогает оставаться с ними на одной волне, учиться чему-то новому. Благодаря им я всегда слежу за трендами, овладеваю новыми программами и технологиями, учусь по-другому смотреть на знакомые процессы. старшее поколение – опыт и системность".

Команда по подбору персонала: от стажера до специалиста

В офисных командах наставничество работает по тому же принципу — сочетание процедуры и заботы. Яркий пример – история Софии, студентки специальности "психология", которая восемь месяцев назад отозвалась на вакансию стажера в команде рекрутеров Farmak.

"Я очень хорошо помню сообщения от Софии, - вспоминает Ирина, руководитель отдела по подбору и адаптации. - На тот момент вакансии уже не было на джоб-сайте, но она нашла контакты и написала мне в мессенджер, добавив резюме и мотивационное письмо. Она отличалась системностью и четкостью из первого сообщения".

Наставницей Софии стала специалист по подбору персонала Татьяна. "Это был мой первый опыт наставничества, поэтому я немного волновалась, – вспоминает Татьяна. – Как не перегрузить информацией, но при этом дать все необходимое и поддержать на каждом этапе".

"Мне очень помогло, что меня не бросили сразу в воду, а постепенно вводили в курс дел. Моя адаптация была очень плавной", — делится впечатлениями София.

Интересный момент – разница в способах коммуникации. "Для нас норма звонить кандидату, чтобы быстро обсудить детали, — объясняет Ирина. — А молодое поколение более комфортно чувствует себя в переписке. С приходом Софии мы еще больше стали учитывать это. Молодые специалисты добавляют свежий взгляд на привлечение своих сверстников".

София успешно завершила стажировку и присоединилась к команде как специалист. "Я хочу дальше развиваться в HR-направлении и, возможно, когда-то также стать наставницей для новых сотрудников нашей компании", - признается София.

Для Farmak обмен опытом и наставничество имеют стратегическое значение. Это сокращает дистанцию между теорией и практикой, помогает новичкам быстрее становиться эффективными, а опытным специалистам обогащать свой опыт. Передача знаний в Farmak - это не формула "старшие знают все, младшие слушают". Это партнерство, в котором опыт становится понятным, знания практическими, а разные поколения учатся друг у друга.