Синергія поколінь: як у Farmak досвідчені фахівці співпрацюють із зумерами

У сучасному бізнесі, який працює в умовах дефіциту талантів, компанії шукають способи не лише утримати фахівців, а й створити середовище для постійного обміну досвідом.

Farmak — лідер фармацевтичної галузі в Україні — реалізує це через систему наставництва, де досвідчені фахівці допомагають молодим спеціалістам адаптуватися, а ті вносять свіжий погляд на, здавалося б, звичні речі. Щоб зрозуміти, як працює наставництво у різних підрозділах компанії, ми поспілкувалися з наставниками та новими співробітниками з виробництва, лабораторії контролю якості та команди з підбору персоналу. Їхні історії показали, що наставництво — це не тільки передання досвіду, а й можливість для різних поколінь навчатися одне в одного.

Наставництво як система

У компанії наставництво — частина процесу адаптації. Вона починається ще до виходу нового співробітника: наставник готує робоче місце, планується навчання, визначаються цілі. Далі — знайомство з командою, пояснення процесів та особливостей підрозділу, поступове занурення у професійні завдання.

Усе відбувається за принципом від легшого до складнішого. Новачка не залишають сам на сам із великим обсягом інформації, а процес передання знань має п’ять послідовних кроків:

"Я розкажу, ти послухай". "Я покажу, ти подивись". "Зробимо разом, проаналізуємо, що вдалося добре, а що можна покращити". "Зроби сам, я підкажу". "Зроби сам, розкажи, що зробив".

Виробництво: від космічного корабля до самостійної роботи

Однією з тих, хто вже багато років формує культуру наставництва у Farmak, є Валентина — інженерка з навчання цеху з виробництва асептичних лікарських засобів. За 20 років роботи в компанії вона допомогла адаптуватися та освоїти професію майже сотні нових співробітників. Один з її нещодавніх новачків — технік-технолог з наповнення Владислав. Він доєднався до компанії вісім місяців тому, отримавши диплом бакалавра за спеціальністю "хімік-інженер".

"Коли я вперше відвідав виробництво, подумав: "Це якийсь космічний корабель! Зараз мене щось запитають, а я нічого не знатиму", — згадує Владислав. Але поряд була Валентина, яка не тільки допомогла на практиці застосовувати теоретичні знання, а й підказала, як краще побудувати спілкування з колегами, інтегруватися у команду тощо.

Попри те що наставництво у Farmak — це чітка система з правилами та прописаними процесами, наставники додають свої деталі для якісної адаптації та передання знань. Наприклад, Валентина завжди доповнює робочі інструкції наочними схемами. Такі візуалізації дозволяють зафіксувати основні етапи та їхню послідовність у виробництві.

"Це допомагає краще зрозуміти, як усе працює, — ділиться Владислав. — Спочатку ти знайомишся з процесом у текстовому форматі через інструкції, потім бачиш схематичне зображення на дошці із поясненнями Валентини, а після цього уже на практиці на виробництві".

"Я люблю працювати з молодим поколінням, — говорить Валентина. — Вони відкриті до всього нового, я постійно вчуся в них легше ставитися до багатьох речей. А ще мені завжди подобалося, що коли Владислав чогось не знав, він говорив про це і ставив запитання".

"Моєму поколінню іноді не вистачає того терпіння та посидючості, які мають старші колеги, — вважає Владислав. — А їм, напевне, простішого ставлення до проблем". Сьогодні Владислав уже працює самостійно, але продовжує радитися з Валентиною. А вона, як і раніше, зустрічає новачків із тією ж енергією та яскравими схемами на дошці.

Лабораторія: система, посилена логікою

Пані Алла працює у лабораторії аналітичного контролю Farmak уже 25 років і за цей час навчила не одне покоління фахівців.

"Мені завжди щастило зі старанними учнями, майже всі, у кого я була наставницею, виросли, стали керівниками, — говорить Алла. — Коли бачиш, що людина відкрита до знань, прагне розвитку, чому ж не підказати, не допомогти?"

Пів року тому до команди лабораторії доєдналася Анна. Вона згадує перше враження під час зустрічі з наставницею: "Спочатку пані Алла здалася мені дуже суворою. Утім уже за тиждень я відчула, наскільки мені комфортно працювати, коли мене підтримують".

Алла особливо пишається технічним оснащенням лабораторій, яке дозволяє молодим фахівцям отримувати унікальний досвід: "Так, як тут, не вчать ніде. Дуже часто студенти до нас приходять з навчальних закладів, де обладнання мінімальне, а тут є можливість працювати на надсучасних приладах від провідних виробників Німеччини, Японії, Швейцарії". Наставниця додає: "Робота у лабораторії часто схожа на гру в шахи: важливо прорахувати дії на кілька кроків наперед. Це означає не просто виконати дію за шаблоном, а зрозуміти, чому саме так варто діяти, що може вплинути на результат, які ризики треба врахувати і що робити, якщо процес пішов не так, як ти того очікував".

"Серед багатьох порад пані Алли найбільше мені запам’яталася одна: "Керуйся логікою". Цей принцип допомагає не лише в роботі, а й у повсякденному житті", — ділиться Анна. "Я ніколи не відчувала цієї різниці між поколіннями, — зазначає Алла. — Напевне, коли постійно перебуваєш серед молодих людей, це допомагає залишатися з ними на одній хвилі, вчитися чогось нового. Завдяки їм я завжди стежу за трендами, опановую нові програми та технології, вчуся по-іншому дивитися на знайомі процеси. Це прекрасний тандем: молодь приносить у компанію амбітність та відкритість, а старше покоління — досвід та системність".

Команда з підбору персоналу: від стажера до фахівця

В офісних командах наставництво працює за тим самим принципом — поєднання процедури та турботи. Яскравий приклад — історія Софії, студентки спеціальності "психологія", яка вісім місяців тому відгукнулася на вакансію стажера у команді рекрутерів Farmak.

"Я дуже добре пам’ятаю повідомлення від Софії, — згадує Ірина, керівниця відділу з підбору та адаптації. — На той момент вакансії вже не було на джоб-сайті, але вона знайшла контакти і написала мені у месенджер, додавши резюме та мотиваційний лист. Вона вирізнялася системністю та чіткістю з першого повідомлення".

Наставницею Софії стала фахівчиня з підбору персоналу Тетяна. "Це був мій перший досвід наставництва, тому я трохи хвилювалася, — згадує Тетяна. — Як не перевантажити інформацією, але при цьому дати все необхідне і підтримати на кожному етапі".

"Мені дуже допомогло те, що мене не кинули одразу у воду, а поступово вводили у курс справ. Моя адаптація була дуже плавною", — ділиться враженнями Софія.

Цікавий момент — різниця у способах комунікації. "Для нас норма телефонувати кандидату, щоб швидко обговорити деталі, — пояснює Ірина. — А молоде покоління комфортніше почувається у листуванні. З приходом Софії ми ще більше почали зважати на це. Молоді фахівці додають свіжий погляд на залучення своїх однолітків".

Наразі Софія успішно завершила стажування та доєдналася до команди як фахівчиня. «Я хочу далі розвиватися в HR-напрямі і, можливо, колись також стати наставницею для нових співробітників нашої компанії", — зізнається Софія.

Для Farmak обмін досвідом та наставництво мають стратегічне значення. Це скорочує дистанцію між теорією та практикою, допомагає новачкам швидше ставати ефективними, а досвідченим фахівцям збагачувати свій досвід. Передання знань у Farmak — це не формула "старші знають усе, молодші слухають". Це партнерство, у якому досвід стає зрозумілим, знання практичними, а різні покоління вчаться одне в одного.