- Тип
- HRWS
- Категория
- Работа
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
HRWS 2026: топ заявлений спикеров о людях, культуре и будущем работы, которые бизнесу стоит услышать
Рынок труда в Украине уже не работает по довоенным правилам. Дефицит кадров стал системной проблемой, компании вынуждены конкурировать не только за таланты, но и за возможность удержать своих людей. В то же время роль HR окончательно вышла за пределы классического управления персоналом: сегодня это об устойчивости бизнеса, корпоративной культуре, адаптации к изменениям и способности строить команды в условиях постоянной неопределенности.
На HR Wisdom Summit 2026 HRD, CEO и лидеры изменений говорили о том, как трансформируется бренд работодателя, почему честность становится главным инструментом коммуникации, как бизнесу работать с ветеранами, молодежью и новыми технологиями.
Мы собрали тезисы участников саммита, которые следует принять во внимание руководителям и командам HR.
Рынок труда больше никогда не будет таким, как раньше
Война, мобилизация, миграция и развитие технологий создали для украинского рынка труда ситуацию, которую Игорь Лиски назвал идеальным штормом.
По его словам, главная ошибка бизнеса – ожидать возвращения к довоенной модели. Рынок все больше становится рынком работника, поэтому людей удерживают не только зарплата, но и забота, возможности для развития и реализации и понимания ради чего работает компания. Следует искать людей с интересом к переменам, к новому, ведь именно они станут драйверами инноваций и новых подходов.
Рынок труда нужно не делить, а расширять
В ситуации, когда компании конкурируют за ограниченное количество специалистов, традиционные подходы к найму перестают работать. Наталия Теряхина подчеркнула: бизнесу нужно менять саму логику работы с рынком труда.
Наталия Теряхина убеждена, что бизнесу следует инвестировать в обучение людей без опыта и развитие молодежи, расширяя рынок труда, а не конкурируя за ограниченное количество кандидатов. Не менее важно пересматривать требования к кандидатам вместе с бизнесом, определяя оптимальный, а не максимальный набор компетенций для роли. Кроме того, в период высокой турбулентности работодатели должны становиться для людей островом стабильности и возможностей. Это означает прозрачную и своевременную коммуникацию, поддержку в сложных жизненных ситуациях, финансовые программы для работников, культуру доверия и предсказуемость в решениях. Именно это в значительной степени влияет на вовлеченность, производительность и удержание людей.
Бизнесу следует интегрировать ветеранов во все процессы, а не создавать отдельные программы
Среди ключевых шагов спикер также называет создание профессиональных сообществ, которые будут помогать ветеранам интегрироваться и реализовывать свой потенциал, работу с семьями ветеранов, а также объединение усилий бизнеса, общественного сектора и государства. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, где партнерства позволяют более эффективно отвечать на новые вызовы.
По ее словам, для бизнеса это означает необходимость смотреть на ветеранов и людей с опытом войны не только через призму сложностей, а через их потенциал. Такой подход меняет саму модель взаимодействия работодателя с кандидатами: вместо фокуса на ограничениях – поиск возможностей, сильных сторон и условий, в которых этот потенциал может раскрыться.
Ветеранские программы должны начинаться не с предположений, а с разговора с ветеранами
Он подчеркивает, что эффективные ветеранские программы должны строиться не на предположениях, а на реальном понимании потребностей людей с боевым опытом. По его словам, одним из ключевых запросов ветеранов является развитие, профессиональный рост и доступ к образовательным инструментам. Для бизнеса это означает, что ветеранская политика должна быть не отдельной социальной инициативой, а частью полноценных бизнес-процессов, ведь ветераны могут быть важным источником экспертизы для компаний.
Бренд работодателя формируется ежедневными действиями, а не обещаниями
Понятие бренда работодателя появилось еще в 1990 году – задолго до социальных сетей, когда эксперты понимали важность репутации компании как места работы. Сегодня же доверие к работодателю в значительной степени зависит от того, насколько открыто компания общается со своими работниками.
Татьяна отмечает, что честность в коммуникации должна подкрепляться реальными действиями: системной заботой о благосостоянии, ментальном здоровье и ежедневным вниманием руководителей к своим командам. Ведь бренд работодателя формируется не декларациями, а обычным опытом работников. Она добавляет, что ответственность за свой ресурс также лежит на каждом человеке, поэтому отдых и восстановление должны быть таким же приоритетом, как и рабочие задачи.
Доверие к работодателю начинается с понятных процессов
Отдельный акцент Наталия Король сделала на важности выстроенных процессов в компании. По ее словам, несмотря на то, что системность часто кажется незаметной для работников, именно понятные правила работы и предсказуемость создают ощущение стабильности.
Подытоживая участие в HR Wisdom Summit, Наталия Король отметила, что украинские HR-лидеры сегодня имеют общее видение: в сложные времена именно честность, системность и поддержка людей становятся ключевыми инструментами для развития бизнеса.
Корпоративная культура должна работать не как декларация, а как бизнес-инструмент
Для современных компаний корпоративная культура прекратила быть набором внутренних правил или символических активностей. Она напрямую влияет на то, кого компания привлекает, как долго люди остаются в команде и как готовы работать на общий результат. Именно поэтому культура должна работать как бизнес-инструмент: помогать компании привлекать нужных людей, удерживать сильные команды и проходить изменения без потери фокуса.
Татьяна подчеркивает, что важно не только транслировать ценности наружу, но регулярно проверять, как их воспринимает команда. Среди главных причин, почему работники остаются в компании – ощущение причастности к поддерживающей страну украинской компании и сильная команда.
Эффективность такого подхода подтверждают и внутренние данные: для 86% новых сотрудников реальный опыт работы в компании превзошел их первоначальные ожидания.
Будущее кадров – в сотрудничестве бизнеса и образования
Дефицит специалистов вынуждает компании искать новые модели подготовки кадров. Одно из направлений – более тесное сотрудничество бизнеса с учебными заведениями. Потому что развитие технических специальностей требует системной работы, а не краткосрочных кампаний. Это работа не одного дня, не одного часа.
Искусственный интеллект должен забрать рутину, но не человечность
В то же время, по ее словам, развитие технологий не меняет главный принцип: бренд работодателя должен оставаться человечным. Именно поддержка работников в сложные периоды, открытость и забота остаются тем, что формирует доверие компании.
Ценностное предложение работодателя должно быть честным и адаптированным к нуждам людей
Вюсал Талибов отмечает, что в работе с EVP компаниям важно не создавать идеальную картинку для кандидатов, а формировать реалистическое понимание взаимной ценности между работодателем и специалистом.
Люди могут расходиться, но это не отменяет необходимости честного диалога. В то же время важно сохранять прямой контакт с командами – слышать их вклад, боль и переживания, ведь способность слушать людей остается одним из ключевых инструментов HR.
Внутреннее образование становится инструментом удержания людей
Компании все чаще создают свои образовательные программы, ведь обучение становится не только способом развития компетенций, но и инструментом привлечения и удержания работников.
Для компаний, которые только собираются развивать такие программы, спикер советует начинать не с готовых решений, а с нужд самих людей. Важно общаться со своими работниками, чтобы узнать, чему они хотели бы учиться и собрать обратную связь, и уже на основе этого строить учебные программы.
HR Wisdom Summit 2026: главный вывод
Украинский рынок труда больше не вернется к старой модели. Бизнесам приходится одновременно работать с дефицитом кадров, технологическими изменениями, новыми ожиданиями работников и последствиями войны.
Но главный месседж HR Wisdom Summit 2026 – будущее работы зависит не только от процессов или технологий. Оно зависит от способности компаний строить доверие, поддерживать людей и создавать среду, в которой работники хотят оставаться.
Именно человечность, системность и готовность к изменениям становятся новыми конкурентными преимуществами работодателей.