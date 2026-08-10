Средняя зарплата в Киеве в августе 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда, в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Киева по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в августе 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Зарплаты в столице растут неравномерно: специалисты в сфере IT, финансов и топ-менеджмента заметно подтягивают средний показатель вверх, тогда как массовые профессии в торговле и сфере услуг остаются значительно скромнее.

Для среднестатистического киевлянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет 30-39 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся примерно 22-30 тыс. грн.

При этом Киев и далее уверенно лидирует по уровню зарплат среди всех регионов Украины. Разрыв со среднеукраинским показателем по вакансиям составляет около 30-43%, что продолжает стимулировать внутреннюю миграцию специалистов в столицу.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Киева в августе 2026 года и далее демонстрирует устойчивый рост зарплат, несмотря на затяжную войну, столица остаётся главным экономическим магнитом страны с самым высоким уровнем оплаты труда. По данным robota.ua, медианная зарплата в Киеве сейчас составляет:

36 174 грн по вакансиям (на основе более 112 681 предложений);

31 010 грн по резюме (на основе более 245 382 кандидатов).

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Медианная зарплата в вакансиях в Киеве достигла около 36 174 грн на основе более 112 тыс. предложений. Небольшой рост количества вакансий по сравнению с предыдущим месяцем может свидетельствовать как о сезонных колебаниях рынка, так и о дефиците кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

В то же время количество кандидатов в августе также выросло, а медиана составляет примерно 31 010 грн на основе более 245 тыс. кандидатов. В тёплый сезон традиционно наблюдается меньшая активность на рынке труда: часть людей откладывает поиск новой работы, переходит к сезонной занятости или берёт паузу.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

В итоге рынок постепенно смещается в сторону работодателя, которому приходится бороться за меньшее количество доступных кандидатов.

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают киевские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 25 122 вакансий (22,3%);

Бесплатное обучение — 19 194 вакансий (17,03%);

Офис возле метро — 11 595 вакансий (10,29%);

Регулярный пересмотр зарплат — 11 160 вакансий (9,9%);

Скидки сотрудникам — 10 505 вакансий (9,32%);

Офис с генератором — 10 042 вакансий (8,91%).

Показательно, что наличие генератора в офисе до сих пор остаётся весомым аргументом для кандидатов. Часть работодателей в Киеве рассматривает это как конкурентное преимущество. Ведь это, по сути, прямой ответ на фактор безопасности и перебои с электроснабжением, которые продолжают влиять на приоритеты соискателей.

Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на август 2026

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Структура вакансий в Киеве выглядит так:

Розничная торговля, ритейл — 34%;

Силы обороны Украины — 27%;

Государственный сектор — 18%;

Промышленность и производство — 11%;

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт — 11%.

Это свидетельствует о том, что работодатели больше всего ориентируются на массовый найм на стартовых и сервисных ролях, а также на продажи как ключевой драйвер бизнеса.

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

Зато структура резюме выглядит иначе:

Студенты и работа без опыта — 31%;

Административный персонал, водители, курьеры — 24%;

Продажи и клиент-менеджмент — 16%;

IT сектор — 16%;

Маркетинг, реклама и PR — 14%.

Значительная часть кандидатов сосредоточена в административном и сервисном сегментах, а также среди тех, кто ищет первую работу без опыта. Доля IT и маркетинга среди кандидатов относительно больше, чем среди вакансий, что усиливает конкуренцию в этих направлениях.

Таким образом, работодатели активно формируют спрос в продажах, сервисе и на начальных позициях, тогда как кандидаты чаще концентрируются в более «офисных» и стабильных направлениях или лишь ищут первый опыт. Из-за этого возникает дисбаланс, при котором в части сервисных и продажных ролей наблюдается дефицит кадров, а в административной сфере и частично в IT и маркетинге — высокая конкуренция среди кандидатов.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

По состоянию на август 2026 года больше всего вакансий предлагают на должность военнослужащих — 11 740 предложений. Далее идут продавцы (6 443 вакансий), директора (3 947 предложений), работники склада (3 289 вакансий) и водители (3 189 вакансий).

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения зафиксированы в вакансиях директор по закупкам (212 500 грн) и кузнец (200 тыс. грн в месяц). Несколько меньше готовы платить представителям IT-сектора:

Старший разработчик Embedded — 185 000 грн;

Главный инженер-конструктор на производстве — 175 000 грн;

Старший медиабайер — 165 500 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

На рынке труда Киева значительное количество кандидатов ищет «офисные» профессии:

менеджер по продажам — 31 456 резюме;

оператор колл-центра — 27 951 резюме;

оператор чата — 27 765 резюме;

оператор ввода данных — 25 491 резюме;

инженер технической поддержки — 25 328 резюме.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается ожидаемой оплаты труда, больше всего сейчас просят:

Старший разработчик Android — 160 000 грн;

Менеджер по обслуживанию юридических лиц — 150 000 грн;

DHW программист базы данных — 140 000 грн;

Старший разработчик DHW — 140 000 грн.

Сравнение с августом 2025 года

Рынок труда Киева в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику:

28 943 грн по вакансиям (на основе более 116 тыс. предложений);

28 156 грн по резюме (на основе более 250 тыс. кандидатов).

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий в Киеве заметно сократилось: со 116 тыс. в 2025 году до 112 тыс. в 2026 году, что соответствует уменьшению примерно на 3,2%. Это может свидетельствовать об изменении деловой активности в столице, корректировке штата компаний или перераспределении бизнеса между регионами страны.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов при этом остаётся относительно стабильным. В Киеве показатель изменился с 250 тыс. в 2025 году до 245 тыс. в 2026 году — примерно на 2%. Это может указывать на то, что рынок труда стал менее конкурентным со стороны соискателей: часть людей уже трудоустроена, часть перешла к сезонной занятости или временно приостановила активный поиск работы в летний период.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда демонстрирует изменения в балансе спроса и предложения на фоне динамики зарплат и колебаний количества вакансий. Это формирует ситуацию, при которой работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию.

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