Середня зарплата в Києві у серпні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці , зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Києва станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Києві

Середня зарплата на київському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Зарплати в столиці зростають нерівномірно: спеціалісти у сфері IT, фінансів та топ-менеджменту помітно підтягують середній показник угору, тоді як масові професії у торгівлі та сфері послуг залишаються значно скромнішими.

Для пересічного киянина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить 30-39 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається приблизно 22-30 тис. грн.

При цьому Київ і надалі впевнено лідирує за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Розрив із середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 30-43%, що продовжує стимулювати внутрішню міграцію фахівців до столиці.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Києва у серпні 2026 року й далі демонструє стійке зростання зарплат, попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві наразі становить:

36 174 грн за вакансіями (на основі понад 112 681 пропозицій);

31010 грн за резюме (на основі понад 245 382 кандидатів).

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула близько 36 174 грн на основі понад 112 тис. пропозицій. Невелике зростання кількості вакансій порівняно з попереднім місяцем може свідчити як про сезонні коливання ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Водночас кількість кандидатів у серпні також зросла, а медіана становить приблизно 31 010 грн на основі понад 245 тис. кандидатів. У теплий сезон традиційно спостерігається менша активність на ринку праці: частина людей відкладає пошук нової роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

У підсумку ринок поступово зміщується у бік роботодавця, якому доводиться боротися за меншу кількість доступних кандидатів.

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 25 122 вакансій (22,3%);

Безкоштовне навчання — 19 194 вакансій (17,03%);

Офіс біля метро — 11 595 вакансій (10,29%);

Регулярний перегляд зарплат — 11 160 вакансій (9,9%);

Знижки співробітникам — 10 505 вакансій (9,32%);

Офіс з генератором — 10 042 вакансій (8,91%).

Показово, що наявність генератора в офісі й досі залишається вагомим аргументом для кандидатів. Частина роботодавців у Києві розглядає це як конкурентну перевагу. Адже це, по суті, пряма відповідь на безпековий фактор та перебої з електропостачанням, які продовжують впливати на пріоритети шукачів роботи.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на серпень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Структура вакансій у Києві виглядає так:

Роздрібна торгівля, ритейл —34%;

Сили оборони України — 27%;

Державний сектор — 18%;

Промисловість та виробництво — 11%;

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 11%.

Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу.

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

Натомість структура резюме виглядає інакше:

Студенти та робота без досвіду — 31%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 24%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 16%;

IT сектор — 16%;

Маркетинг, реклама та PR — 14%.

Значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегментах, а також серед тих, хто шукає першу роботу без досвіду. Частка IT та маркетингу серед кандидатів відносно більша, ніж серед вакансій, що посилює конкуренцію в цих напрямках.

Таким чином, роботодавці активно формують попит у продажах, сервісі та на початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш «офісних» і стабільних напрямках або лише шукають перший досвід. Через це виникає дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей спостерігається дефіцит кадрів, а в адміністративній сфері та частково в IT і маркетингу — висока конкуренція серед кандидатів.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Станом на серпень 2026 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 11 740 пропозицій. Далі йдуть продавці (6 443 вакансій), директори (3 947 пропозицій), працівники складу (3 289 вакансій) та водії (3 189 вакансій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції зафіксовані у вакансіях директор з закупівель (212 500 грн) та коваль (200 тис. грн на місяць). Дещо менше готові платити представникам IT-сектора:

Старший розробник Embedded — 185 000 грн;

Головний інженер-конструктор на виробництві — 175 000 грн;

Старший медіабаєр — 165 500 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

На ринку праці Києва значна кількість кандидатів шукає «офісні» професії:

менеджер з продажів — 31 456 резюме;

оператор колл-центру — 27 951 резюме;

оператор чату — 27 765 резюме;

оператор введення даних — 25 491 резюме;

інженер технічної підтримки — 25 328 резюме.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо очікуваної оплати праці, найбільше наразі просять:

Старший розробник Android — 160 000 грн;

Менеджер з обслуговування юридичних осіб — 150 000 грн;

DHW програміст бази даних — 140 000 грн;

Старший розробник DHW — 140 000 грн.

Порівняння з серпнем 2025 року

Ринок праці Києва у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку:

28 943 грн за вакансіями (на основі понад 116 тис. пропозицій);

28 156 грн за резюме (на основі понад 250 тис. кандидатів).

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій у Києві помітно скоротилася: з 116 тис. у 2025 році до 112 тис. у 2026 році, що відповідає зменшенню приблизно на 3,2%. Це може свідчити про зміну ділової активності в столиці, коригування штату компаній або перерозподіл бізнесу між регіонами країни.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів при цьому залишається відносно стабільною. У Києві показник змінився з 250 тис. у 2025 році до 245 тис. у 2026 році — приблизно на 2%. Це може вказувати на те, що ринок праці став менш конкурентним із боку пошукачів: частина людей уже працевлаштована, частина перейшла до сезонної зайнятості або тимчасово призупинила активний пошук роботи в літній період.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Загалом ринок праці демонструє зміни в балансі попиту та пропозиції на тлі динаміки зарплат і коливань кількості вакансій. Це формує ситуацію, за якої роботодавці коригують оплату праці, аби утримувати й залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію.

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