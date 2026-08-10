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Середня зарплата в Києві у серпні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Києва станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середня зарплата в Києві
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на серпень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з серпнем 2025 року
Середня зарплата в Києві
Зарплати в столиці зростають нерівномірно: спеціалісти у сфері IT, фінансів та топ-менеджменту помітно підтягують середній показник угору, тоді як масові професії у торгівлі та сфері послуг залишаються значно скромнішими.
Для пересічного киянина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить 30-39 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається приблизно 22-30 тис. грн.
При цьому Київ і надалі впевнено лідирує за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Розрив із середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 30-43%, що продовжує стимулювати внутрішню міграцію фахівців до столиці.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці Києва у серпні 2026 року й далі демонструє стійке зростання зарплат, попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві наразі становить:
- 36 174 грн за вакансіями (на основі понад 112 681 пропозицій);
- 31010 грн за резюме (на основі понад 245 382 кандидатів).
Медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула близько 36 174 грн на основі понад 112 тис. пропозицій. Невелике зростання кількості вакансій порівняно з попереднім місяцем може свідчити як про сезонні коливання ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.
Водночас кількість кандидатів у серпні також зросла, а медіана становить приблизно 31 010 грн на основі понад 245 тис. кандидатів. У теплий сезон традиційно спостерігається менша активність на ринку праці: частина людей відкладає пошук нової роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу.
У підсумку ринок поступово зміщується у бік роботодавця, якому доводиться боротися за меншу кількість доступних кандидатів.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 25 122 вакансій (22,3%);
- Безкоштовне навчання — 19 194 вакансій (17,03%);
- Офіс біля метро — 11 595 вакансій (10,29%);
- Регулярний перегляд зарплат — 11 160 вакансій (9,9%);
- Знижки співробітникам — 10 505 вакансій (9,32%);
- Офіс з генератором — 10 042 вакансій (8,91%).
Показово, що наявність генератора в офісі й досі залишається вагомим аргументом для кандидатів. Частина роботодавців у Києві розглядає це як конкурентну перевагу. Адже це, по суті, пряма відповідь на безпековий фактор та перебої з електропостачанням, які продовжують впливати на пріоритети шукачів роботи.
Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на серпень 2026
Структура вакансій у Києві виглядає так:
- Роздрібна торгівля, ритейл —34%;
- Сили оборони України — 27%;
- Державний сектор — 18%;
- Промисловість та виробництво — 11%;
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 11%.
Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу.
Натомість структура резюме виглядає інакше:
- Студенти та робота без досвіду — 31%;
- Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 24%;
- Продажі та клієнт-менеджмент — 16%;
- IT сектор — 16%;
- Маркетинг, реклама та PR — 14%.
Значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегментах, а також серед тих, хто шукає першу роботу без досвіду. Частка IT та маркетингу серед кандидатів відносно більша, ніж серед вакансій, що посилює конкуренцію в цих напрямках.
Таким чином, роботодавці активно формують попит у продажах, сервісі та на початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш «офісних» і стабільних напрямках або лише шукають перший досвід. Через це виникає дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей спостерігається дефіцит кадрів, а в адміністративній сфері та частково в IT і маркетингу — висока конкуренція серед кандидатів.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Станом на серпень 2026 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 11 740 пропозицій. Далі йдуть продавці (6 443 вакансій), директори (3 947 пропозицій), працівники складу (3 289 вакансій) та водії (3 189 вакансій).
Найбільш високооплачувані пропозиції зафіксовані у вакансіях директор з закупівель (212 500 грн) та коваль (200 тис. грн на місяць). Дещо менше готові платити представникам IT-сектора:
- Старший розробник Embedded — 185 000 грн;
- Головний інженер-конструктор на виробництві — 175 000 грн;
- Старший медіабаєр — 165 500 грн.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
На ринку праці Києва значна кількість кандидатів шукає «офісні» професії:
- менеджер з продажів — 31 456 резюме;
- оператор колл-центру — 27 951 резюме;
- оператор чату — 27 765 резюме;
- оператор введення даних — 25 491 резюме;
- інженер технічної підтримки — 25 328 резюме.
Щодо очікуваної оплати праці, найбільше наразі просять:
- Старший розробник Android — 160 000 грн;
- Менеджер з обслуговування юридичних осіб — 150 000 грн;
- DHW програміст бази даних — 140 000 грн;
- Старший розробник DHW — 140 000 грн.
Порівняння з серпнем 2025 року
Ринок праці Києва у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку:
- 28 943 грн за вакансіями (на основі понад 116 тис. пропозицій);
- 28 156 грн за резюме (на основі понад 250 тис. кандидатів).
Кількість вакансій у Києві помітно скоротилася: з 116 тис. у 2025 році до 112 тис. у 2026 році, що відповідає зменшенню приблизно на 3,2%. Це може свідчити про зміну ділової активності в столиці, коригування штату компаній або перерозподіл бізнесу між регіонами країни.
Кількість кандидатів при цьому залишається відносно стабільною. У Києві показник змінився з 250 тис. у 2025 році до 245 тис. у 2026 році — приблизно на 2%. Це може вказувати на те, що ринок праці став менш конкурентним із боку пошукачів: частина людей уже працевлаштована, частина перейшла до сезонної зайнятості або тимчасово призупинила активний пошук роботи в літній період.
Загалом ринок праці демонструє зміни в балансі попиту та пропозиції на тлі динаміки зарплат і коливань кількості вакансій. Це формує ситуацію, за якої роботодавці коригують оплату праці, аби утримувати й залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію.
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