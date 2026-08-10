Средняя зарплата в Одессе в августе 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда , в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Одессы по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в августе 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Одесса и далее остаётся одним из ключевых рынков труда на юге Украины. Значительная часть этой динамики связана с постепенным восстановлением деловой активности, туристической и логистической инфраструктуры города.

Зарплаты в городе растут неравномерно: секторы логистики, торговли и управленческих позиций заметно тянут средний показатель вверх, тогда как сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для среднестатистического одессита реальная картина выглядит так: если медианная зарплата по вакансиям составляет около 20-28 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора) на руки остаётся примерно 15,4–21,6 тыс. грн.

При этом Одесса постепенно приближается к общеукраинским показателям — прежде всего благодаря восстановлению бизнес-активности и постепенному притоку инвестиций в портовую и логистическую отрасли.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Одессы в августе 2026 года демонстрирует умеренную динамику зарплат — город остаётся одним из главных деловых центров юга Украины. По данным robota.ua, медианная зарплата в Одессе сейчас составляет:

28 172 грн по вакансиям (на основе более 14 816 предложений);

24 727 грн по резюме (на основе более 47 675 кандидатов).

Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объёму, однако демонстрирует стабильную активность работодателей, прежде всего в сферах торговли, логистики и сервиса.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (47 675 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берёт паузу в поиске. В то же время спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают одесские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 3 057 вакансий (20,63%);

Бесплатное обучение — 3 024 вакансий (20,41%);

Бесплатные обеды — 1 306 вакансий (8,81%);

Медицинское страхование — 1 187 вакансий (8,01%);

Скидки сотрудникам — 1 184 вакансий (7,99%);

Регулярный пересмотр зарплат — 1 164 вакансий (7,86%).

Показательно, что наличие генератора в офисе до сих пор остаётся весомым аргументом и для одесских работодателей. Часть из них рассматривает это как конкурентное преимущество. Как прямое отражение фактора безопасности и перебоев с электроэнергией, которые продолжают влиять на приоритеты соискателей по всей Украине.

Самые популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на август 2026

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Одессе структура выглядит так:

Государственный сектор — 28%;

Розничная торговля и ритейл — 25%;

Силы обороны Украины — 24%;

Оптовая торговля, дистрибуция — 12%;

Отели, рестораны и развлекательные комплексы — 11%.

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

А вот структура резюме выглядит иначе:

Административный персонал, водители и курьеры — 27%;

Работа для студентов и без опыта — 25%;

Сфера продаж и клиент-менеджмента — 19%;

Торговля — 14%;

Маркетинг и реклама — 14%.

Рынок труда Одессы и далее демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном и оборонном секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях.

В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата остаётся относительно невысокой, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди самых популярных вакансий в Одессе в августе лидируют: военнослужащий (1 717 вакансий), водитель (817 вакансий), продавец (1 136 вакансий) и работник склада (612 вакансий). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 553 вакансий.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения в Одессе и далее сосредоточены в секторе обороны и на руководящих должностях. Так, старшим стрелкам-операторам, гранатомётчикам, разведчикам и снайперам предлагают зарплату около 122 500 грн в месяц. А вот руководителям отдела персонала готовы платить 112 500 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Одессы выглядит так: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

менеджер по продажам;

оператор колл-центра;

оператор чата;

оператор ввода данных;

менеджер по продажам B2C.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, самые высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 100 000–120 000 грн в месяц.

Сравнение с августом 2025 года

Рынок труда Одессы в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 047 грн (на основе около 17 231 предложений);

медианная зарплата по резюме — около 21 189 грн (на основе около 44 982 кандидатов).

Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла примерно на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что согласуется с общеукраинской тенденцией роста номинальных зарплат.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий в Одессе сократилось примерно на 14,0% — с около 17 231 в августе 2025 года до 14 816 в августе 2026 года. Такую динамику могут объяснять изменения в кадровых потребностях работодателей, сезонные колебания активности на рынке труда или более осторожная политика компаний в отношении найма.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов выросло примерно на 6,0% — с 44 982 в августе 2025 года до 47 675 в августе 2026 года. В то же время из-за сокращения количества вакансий соотношение вакансий и резюме изменилось: если год назад на одну вакансию приходилось в среднем около 2,6 кандидата, то сейчас — уже около 3,2.

Это свидетельствует об усилении конкуренции между соискателями, хотя её уровень может существенно отличаться в зависимости от профессии и отрасли.

В целом рынок труда Одессы демонстрирует динамику зарплат на фоне изменений общего количества активных участников рынка. Работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.

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