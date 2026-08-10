Середня зарплата в Одесі у серпні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Одеси станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Одесі

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Одеса й надалі залишається одним із ключових ринків праці на півдні України. Значна частина цієї динаміки пов'язана з поступовим відновленням ділової активності, туристичної та логістичної інфраструктури міста.

Зарплати в місті зростають нерівномірно: сектори логістики, торгівлі та управлінських позицій помітно тягнуть середній показник угору, тоді як сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.

Для пересічного одесита реальна картина виглядає так: якщо медіанна зарплата за вакансіями становить близько 20-28 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО та 5% військового збору) на руки залишається приблизно 15,4–21,6 тис. грн.

При цьому Одеса поступово наближається до загальноукраїнських показників — насамперед завдяки відновленню бізнес-активності та поступовому притоку інвестицій у портову й логістичну галузі.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Одеси у серпні 2026 року демонструє помірну динаміку зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів півдня України. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Одесі наразі становить:

28 172 грн за вакансіями (на основі понад 14 816 пропозицій);

24 727 грн за резюме (на основі понад 47 675 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, проте демонструє стабільну активність роботодавців, насамперед у сферах торгівлі, логістики та сервісу.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (47 675 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У літній сезон традиційно спостерігається зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують одеські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 3 057 вакансій (20,63%);

Безкоштовне навчання — 3 024 вакансій (20,41%);

Безкоштовні обіди — 1 306 вакансій (8,81%);

Медичне страхування — 1 187 вакансій (8,01%);

Знижки співробітникам — 1 184 вакансій (7,99%);

Регулярний перегляд зарплат — 1 164 вакансій (7,86%).

Показово, що наявність генератора в офісі й досі залишається вагомим аргументом і для одеських роботодавців. Частина з них розглядає це як конкурентну перевагу. Як пряме відображення безпекового фактора та перебоїв з електроенергією, які продовжують впливати на пріоритети шукачів роботи по всій Україні.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на серпень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Одесі структура виглядає так:

Державний сектор — 28%;

Роздрібна торгівля та рітейл — 25%;

Сили оборони України — 24%;

Оптова торгівля, дистрибуція — 12%;

Готелі, ресторани та розважальні комплекси — 11%.

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

А от структура резюме виглядає інакше:

Адміністративний персонал, водії та кур'єри — 27%;

Робота для студентів та без досвіду — 25%;

Сфера продажів та клієнт-менеджменту — 19%;

Торгівля — 14%;

Маркетинг та реклама — 14%.

Ринок праці Одеси й далі демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному та оборонному секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях.

У державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата залишається відносно невисокою, а в сегментах сервісу й масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій в Одесі в серпні лідирують: військовослужбовець (1 717 вакансій), водій (817 вакансій), продавець (1 136 вакансій) та працівник складу (612 вакансій). Також помітний попит на водіїв корпоративних автомобілів — 553 вакансій.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції в Одесі й надалі зосереджені в секторі оборони та на керівних посадах. Так, старшим стрільцям-операторам, гранатометникам, розвідникам та снайперам пропонують зарплату близько 122 500 грн на місяць. А от керівникам відділу персоналу готові платити 112 500 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці Одеси виглядає так: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу;

оператор колл-центру;

оператор чату;

оператор введення даних;

менеджер з продажу B2C.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 100 000–120 000 грн на місяць.

Порівняння з серпнем 2025 року

Ринок праці Одеси у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 23 047 грн (на основі близько 17 231 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 21 189 грн (на основі близько 44 982 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата за вакансіями зросла приблизно на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що узгоджується із загальноукраїнською тенденцією зростання номінальних зарплат.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій в Одесі скоротилася приблизно на 14,0% — з близько 17 231 у серпні 2025 року до 14 816 у серпні 2026 року. Таку динаміку можуть пояснювати зміни у кадрових потребах роботодавців, сезонні коливання активності на ринку праці або обережніша політика компаній щодо найму.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів зросла приблизно на 6,0% — з 44 982 у серпні 2025 року до 47 675 у серпні 2026 року. Водночас через скорочення кількості вакансій співвідношення вакансій і резюме змінилося: якщо рік тому на одну вакансію припадало в середньому близько 2,6 кандидата, то нині — вже близько 3,2.

Це свідчить про посилення конкуренції між пошукачами роботи, хоча її рівень може суттєво відрізнятися залежно від професії та галузі.

Загалом ринок праці Одеси демонструє динаміку зарплат на тлі змін загальної кількості активних учасників ринку. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.

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