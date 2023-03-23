Алена Лебедева основала благотворительный фонд помощи детям в Европе

Владелец промышленно-инвестиционной группы Аурум Алена Лебедев учредила благотворительный фонд помощи детям в Европе. Организация будет финансировать реабилитацию раненых украинских детей младше 15 лет.

Об этом говорится в сообщении Аурум Групп.

Некоммерческая организация "Aurum Charity Foundation", с офисом в Брюсселе, будет способствовать получению доступа украинскими детьми, пострадавшими в результате войны, к критической медицине в Европе. Как пояснила основательница Благотворительного фонда и владелица промышленно-инвестиционной группы Аурум Алена Лебедева, некоммерческая организация будет финансировать лечение детей, нуждающихся в помощи в лечении.

"Количество раненых детей в Украине растет с каждым днем, сотни детей травмированы, и эти травмы изменили их жизнь. Мы тесно сотрудничаем с местными больницами и врачами, чтобы выявить детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, а наша команда профессионалов помогает облегчить и профинансировать лечение, – объяснила основательница Фонда Алена Лебедева, – Фонд будет оказывать хирургическую и реабилитационную помощь раненым детям в возрасте от 0 до 15 лет, пострадавшим от конфликта.

По словам Алены Лебедевой, чтобы выявить детей, нуждающихся в лечении и реабилитационной поддержке, команда "Aurum Charity Foundation" будет сотрудничать с поставщиками медицинских услуг в Киеве и регионах вблизи районов боевых действий.

"Сейчас мы планируем сосредоточить внимание на реабилитации детей с различными осколочными ранениями. У нас есть три девочки из Харькова, которые нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации. Диагнозы детей – ранение тазобедренного сустава, многочисленные осколочные ранения лица и шеи, повреждение нерва на руке в результате осколочного ранения. Украинские врачи оказали ургентную помощь, а мы сейчас будем пытаться вернуть детей в нормальное состояние здоровья в клиниках Европы", - рассказала Алена Лебедева.

С 2017 года украинский Благотворительный фонд Алены Лебедевой Аурум финансирует жизненно необходимое лечение младенцев с инвалидностью и поставляет новые медицинские изделия в больницы Украины.

"Основной задачей фонда было предоставление неотложной медицинской помощи новорожденным детям, которые нуждались в операции в первые недели жизни, или семьям, которые не могли покрыть расходы на медицинскую помощь. Помогали украинским больницам в финансировании ремонта помещений и современного медицинского оборудования. В целом мы пожертвовали свыше 2 млн грн на медицинскую помощь", – отметила Алена Лебедева.

Как сообщалось ранее, с началом полномасштабного вторжения в Украину фонд "Аурум" Алены Лебедевой переключил внимание на помощь украинской армии и гуманитарную помощь населению.

"Мы всегда остро реагировали на социальные запросы страны. Вместе с волонтерами и частными пожертвованиями мы передали армии восемь автомобилей, тысячи плитоносок и собрали более 6,5 млн. грн. в 2022 году", – отметила Алена Лебедева.

По данным ЮНЕСКО более 3 миллионов детей в Украине нуждаются в медицинской помощи в 2023 году.