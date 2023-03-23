Альона Лебедєва заснувала благодійний фонд допомоги дітям у Європі

Власниця промислово-інвестиційної групи Аурум Альона Лебедєв заснувала благодійний фонд допомоги дітям у Європі. Організація фінансуватиме реабілітацію поранених українських дітей віком до 15 років.

Про це йдеться в повідомлені Аурум Груп.

Некомерційна організація "Aurum Charity Foundation", з офісом у Брюсселі, сприятиме в отриманні доступу українськими дітьми, що постраждали внаслідок війни, до критичної медицини в Європі. Як пояснила засновниця Благодійного фонду та власниця промислово-інвестиційної групи Аурум Альона Лебедєва, некомерційна організація фінансуватиме лікування дітей, які потребують допомоги у лікуванні.

"Кількість поранених дітей в Україні зростає з кожним днем, сотні дітей травмовані, і ці травми змінили їхні життя. Ми тісно співпрацюємо з місцевими лікарнями та лікарями, щоб виявити дітей, які потребують спеціалізованої медичної допомоги, а наша команда професіоналів допомагає полегшити та профінансувати лікування, – пояснила засновниця Фонду Альона Лебедєва, – Фонд надаватиме хірургічну та реабілітаційну допомогу пораненим дітям віком від 0 до 15 років, які постраждали від конфлікту".

За словами Альони Лебедєвої, щоб виявити дітей, які потребують лікування та реабілітаційної підтримки, команда "Aurum Charity Foundation" співпрацюватиме з постачальниками медичних послуг у Києві та регіонах поблизу районів бойових дій.

"Наразі ми плануємо зосередили увагу на реабілітації дітей з різними осколковими пораненнями. У нас є три дівчинки з Харкова, які потребують як фізичної, так і психологічної реабілітації. Діагнози дітей – поранення тазостегнового суглобу, численні осколкові поранення обличчя та шиї, пошкодження нерву на руці внаслідок осколкового поранення. Українські лікарі надали ургентну допомогу, а ми зараз будемо намагатися повернути дітей до нормального стану здоров’я в клініках Європи", - розповіла Альона Лебедєва.

З 2017 року український Благодійний фонд Альони Лебєдєвої «Аурум» фінансує життєво необхідне лікування немовлят з інвалідністю та постачає нові медичні вироби в лікарні України.

"Основним завданням фонду було надання невідкладної медичної допомоги новонародженим дітям, які потребували операції в перші тижні життя, або сім’ям, які не могли покрити витрати на медичну допомогу. Допомагали українським лікарням у фінансуванні ремонту приміщень та сучасного медичного обладнання. Загалом ми пожертвували понад 2 млн грн на медичну допомогу", – зазначила Альона Лебедєва.

Як повідомлялося раніше, з початком повномасштабного вторгнення в Україну, фонд "Аурум" Альони Лебедєвої переключив увагу на допомогу українській армії та гуманітарну допомогу населенню.

"Ми завжди гостро реагували на соціальні запити країни. Разом із волонтерами та приватними пожертвами ми передали армії вісім автомобілів, тисячі плитоносок і зібрали понад 6,5 млн грн. у 2022 році", – зазначила Альона Лебедєва.

За даними ЮНЕСКО понад 3 мільйони дітей в Україні потребують медичної допомоги у 2023 році.