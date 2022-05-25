Альфа-Банк выделил 60 млн гривен на помощь украинским защитникам

С начала полномасштабной войны "Альфа-Банк Украина" выделил из собственного бюджета 60 миллионов гривен для Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Финучреждение переводило деньги как на нужды украинских защитников, так и самостоятельно закупало спецтехнику.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

В первые дни вторжения российской армии Альфа-Банк осуществил целевое финансирование ВСУ на 10 миллионов гривен. Дополнительно на деньги банка для ВСУ и терробороны купили:

52 тепловизора и 50 биноклей на общую сумму свыше 4,5 млн грн;

7 приборов ночного видения, стоимость которых составляет более 350 тыс грн;

6 квадрокоптеров для защитников Киева, Василькова и других городов, а также 44 iPhone для управления;

1 рентгеновскую передвижную систему за 1,9 млн грн;

1 подзорную трубу для защитников Мариуполя за 28,3 тыс грн.

В 16 городах украинские защитники получили от Альфа-Банка снаряжение и амуницию, тактичные аптечки и турникеты на общую сумму свыше 8,5 млн грн. Дополнительно ТРО Одессы, Киева и других городов Украины получили пищевые продукты на сумму 900 тыс грн.

"Кроме того, нашим защитникам закуплены и отправлены крайне нужные им лекарства. Так, территориальная оборона Житомира получила лекарства на сумму 758 тыс грн, Львова более 166 тыс грн, Броваров более 714 тыс грн", — рассказали в банке.

Дополнительно защитники Украины получили 33 специализированных инкассаторских автомобиля Альфа-Банка и топливо на сумму свыше 2 млн грн.

В целом, с начала военного положения Альфа-Банк Украина оказал помощь:

20 подразделениям ВСУ;

35 подразделениям территориальной обороны;

полку "Азов" в Мариуполе и подразделениям морских пехотинцев;

3 добровольческим батальонам;

подразделениям морских пехотинцев

6 городским советам (на нужды ТРО и ВСУ).

"Также банк оказал содействие временно перемещенным лицам, в том числе сотрудникам банка, в Ужгороде, Тернополе, Хмельницкой области, больнице в Харькове, национальной полиции г. Киев и г. Днепр и военной администрации г. Киев", — добавили в пресс-службе финучреждения.