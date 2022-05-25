- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Альфа-Банк выделил 60 млн гривен на помощь украинским защитникам
С начала полномасштабной войны "Альфа-Банк Украина" выделил из собственного бюджета 60 миллионов гривен для Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Финучреждение переводило деньги как на нужды украинских защитников, так и самостоятельно закупало спецтехнику.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
В первые дни вторжения российской армии Альфа-Банк осуществил целевое финансирование ВСУ на 10 миллионов гривен. Дополнительно на деньги банка для ВСУ и терробороны купили:
- 52 тепловизора и 50 биноклей на общую сумму свыше 4,5 млн грн;
- 7 приборов ночного видения, стоимость которых составляет более 350 тыс грн;
- 6 квадрокоптеров для защитников Киева, Василькова и других городов, а также 44 iPhone для управления;
- 1 рентгеновскую передвижную систему за 1,9 млн грн;
- 1 подзорную трубу для защитников Мариуполя за 28,3 тыс грн.
В 16 городах украинские защитники получили от Альфа-Банка снаряжение и амуницию, тактичные аптечки и турникеты на общую сумму свыше 8,5 млн грн. Дополнительно ТРО Одессы, Киева и других городов Украины получили пищевые продукты на сумму 900 тыс грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Кроме того, нашим защитникам закуплены и отправлены крайне нужные им лекарства. Так, территориальная оборона Житомира получила лекарства на сумму 758 тыс грн, Львова более 166 тыс грн, Броваров более 714 тыс грн", — рассказали в банке.
Дополнительно защитники Украины получили 33 специализированных инкассаторских автомобиля Альфа-Банка и топливо на сумму свыше 2 млн грн.
В целом, с начала военного положения Альфа-Банк Украина оказал помощь:
- 20 подразделениям ВСУ;
- 35 подразделениям территориальной обороны;
- полку "Азов" в Мариуполе и подразделениям морских пехотинцев;
- 3 добровольческим батальонам;
- подразделениям морских пехотинцев
- 6 городским советам (на нужды ТРО и ВСУ).
"Также банк оказал содействие временно перемещенным лицам, в том числе сотрудникам банка, в Ужгороде, Тернополе, Хмельницкой области, больнице в Харькове, национальной полиции г. Киев и г. Днепр и военной администрации г. Киев", — добавили в пресс-службе финучреждения.