Альфа-Банк виділив 60 млн гривень на допомогу українським захисникам

З початку повномасштабної війни "Альфа-Банк Україна" виділив із власного бюджету 60 мільйонів гривень для Збройних сил України та територіальної оборони. Фінустанова переводило гроші як на потреби українських захисників, так і самостійно закуповувало спецтехніку.

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Про це повідомила пресслужба банку.

У перші дні вторгнення російської армії Альфа-Банк здійснив цільове фінансування ЗСУ на 10 мільйонів гривень. Додатково на гроші банку для ЗСУ та тероборони купили:

52 тепловізори та 50 біноклів на загальну суму понад 4,5 млн грн;

7 приладів нічного бачення, вартість яких становить понад 350 тис грн;

6 квадрокоптерів для захисників Києва, Василькова та інших міст, а також 44 iPhone для керування;

1 рентгенівську пересувну систему за 1,9 млн грн.;

1 підзорну трубу для захисників Маріуполя за 28,3 тис грн.

У 16 містах українські захисники отримали від Альфа-Банку спорядження та амуніцію, тактовні аптечки та турнікети на загальну суму понад 8,5 млн грн. Додатково ТРО Одеси, Києва та інших міст України отримали харчові продукти на суму 900 тис грн.

"Крім того, нашим захисникам закуплено та відправлено вкрай потрібні їм ліки. Так, територіальна оборона Житомира отримала ліки на суму 758 тис грн, Львова понад 166 тис грн, Броварів понад 714 тис грн", - розповіли у банку.

Додатково захисники України отримали 33 спеціалізовані інкасаторські автомобілі Альфа-Банку та паливо на суму понад 2 млн грн.

В цілому, з початку воєнного стану Альфа-Банк Україна надав допомогу:

20 підрозділам ЗСУ;

35 підрозділам територіальної оборони;

полку "Азов" у Маріуполі та підрозділам морських піхотинців;

3 добровольчим батальйонам;

підрозділам морських піхотинців

6 міським радам (на потреби ТРО та ЗСУ).

"Також банк сприяв тимчасово переміщеним особам, у тому числі співробітникам банку, в Ужгороді, Тернополі, Хмельницькій області, лікарні в Харкові, національній поліції м. Київ та м. Дніпро та військовій адміністрації м. Київ", - додали в прес-службі фінустанови.