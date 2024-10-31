АРМА выставило на аукцион первые 35 картин из коллекции Медведчука

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) объявило о начале реализации коллекции картин экс-нардепа Виктора Медведчука. На Prozorro.Продажи уже опубликованы первые 35 лотов.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Потенциальных участников аукциона просят обратить внимание, что прием предложений истекает в 20:00 12 ноября 2024 года. Аукцион пройдет 13 ноября.

Глава агентства отметила, что начиная с сегодняшнего дня, 31 октября, организатор каждый день будет добавлять новые лоты на Prozorro.Продажи, пока не будет выставлена вся часть коллекции госпредателя, состоящая из 136 картин.

Напомним, вся коллекция Медведчука была разделена на две части. Одну из них оценили почти в 4 млн грн и продадут на Prozorro.Продажи, а другую, состоящую из 149 картин, которые имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, планируют передать в украинские музеи.

С молотка ушла коллекция арестованных часов Медведчука

Добавим, что 14 октября АРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461 231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн.

В начале сентября состоялся первый аукцион по продаже часов Медведчука. Тогда продали 8 из 20 экземпляров почти на 3,6 миллиона гривен.

На втором аукционе, состоявшемся 25 сентября, продали еще 11 часов Медведчука на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

В общей сложности все 20 часов Медведчука были оценены в 10,6 миллиона гривен.

Также на аукционах были проданы автомобиль марки Maybach, квадроциклы и багги.