АРМА виставило на аукціон перші 35 картин з колекції Медведчука

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) оголосило про початок реалізації колекції картин екснардепа Віктора Медведчука. На Prozorro.Продажі вже опубліковані перші 35 лотів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Потенційних учасників аукціону просять звернути увагу, що прийом пропозицій закінчується о 20:00 12 листопада 2024 року. Аукціон відбудеться 13 листопада.

Очільниця агентства зазначила, що починаючи від сьогодні, 31 жовтня, організатор кожного дня додаватиме нові лоти на Prozorro.Продажі, поки не буде виставлена вся частина колекції держзрадника, що складається зі 136 картин.

Нагадаємо, вся колекція Медведчука була розділена на дві частини. Одну з них оцінили в майже 4 млн грн і продадуть на Prozorro.Продажі, а іншу, яка складається зі 149 картин, що мають культурну цінність та є дороговартісними, планують передати до українських музеїв.

З молотка пішла колекція арештованих годинників Медведчука

Додамо, що 14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.

На початку вересня відбувся перший аукціон з продажу годинників Медведчука. Тоді продали 8 із 20 екземплярів на майже 3,6 мільйона гривень.

На другому аукціоні, який відбувся 25 вересня, продали ще 11 годинників Медведчука на суму майже 3,3 мільйона гривень.

Загалом всі 20 годинників Медведчука було оцінено в 10,6 мільйона гривень.

Також на аукціонах були продані автомобіль марки Maybach, квадроцикли та баггі.