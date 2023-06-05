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Автомобили повышенной проходимости для Сил Обороны от Укрзолото

Автомобили повышенной проходимости для Сил Обороны от Укрзолото

Несокрушимые украинцы каждый день доказывают свою решимость работать вместе на победу. Каждый день граждане, малый бизнес и известные бренды поддерживают армию. Ведь победа борется на фронте, а обеспечивается – в тылу. Зная об этом, сеть Укрзолото закупила партию автомобилей разной конфигурации для Сил Обороны.  

Укрзолото – известный украинский бренд и производитель ювелирных украшений. Сеть не только не прекратила работать в сложный для страны период, но и продолжает развиваться, создавать новые рабочие места, укреплять экономику и поддерживать украинскую армию.

Сегодня на поле боя чаще всего выходят из строя автомобили. Они, поврежденные снарядами и обломками, нуждаются в сложном ремонте, который невозможно выполнить в условиях боя.

Поэтому сеть Укрзолото передает автомобили Силам Обороны. Это наиболее востребованные на фронте автомобили: пикапы Nissan Navara и Mitsubishi L 200 и микроавтобусы Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Citroen Jumpy. Вскоре они уже переоборудованы и окрашены, будут переданы военным.

Фото 2 — Автомобили повышенной проходимости для Сил Обороны от Укрзолото

Именно эти автомобили позволят быстро покидать опасные зоны, вывозить раненых и подвозить необходимые грузы для военных подразделений на линии разграничения. Каждый приобретенный автомобиль – это вклад в улучшение оперативной ситуации на поле боя и в будущую победу.  

Осенью Укрзолото проводили благотворительную акцию «Птички для ВСУ». Тогда удалось собрать 1583600 грн, сеть удвоила эту сумму и перечислила   3 168 000 грн в   благотворительный фонд.   За эти средства удалось закупить 30 БПЛА DJI mavic 3 и DJI Matrice.

Бренд и дальше будет поддерживать украинское войско и вместе со всей страной приближать победу. Следующая партия авто отправится на фронт уже в начале июня.

Всё будет Украина.  