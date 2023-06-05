Автомобили повышенной проходимости для Сил Обороны от Укрзолото

Несокрушимые украинцы каждый день доказывают свою решимость работать вместе на победу. Каждый день граждане, малый бизнес и известные бренды поддерживают армию. Ведь победа борется на фронте, а обеспечивается – в тылу. Зная об этом, сеть Укрзолото закупила партию автомобилей разной конфигурации для Сил Обороны.

Укрзолото – известный украинский бренд и производитель ювелирных украшений. Сеть не только не прекратила работать в сложный для страны период, но и продолжает развиваться, создавать новые рабочие места, укреплять экономику и поддерживать украинскую армию.

Сегодня на поле боя чаще всего выходят из строя автомобили. Они, поврежденные снарядами и обломками, нуждаются в сложном ремонте, который невозможно выполнить в условиях боя.

Поэтому сеть Укрзолото передает автомобили Силам Обороны. Это наиболее востребованные на фронте автомобили: пикапы Nissan Navara и Mitsubishi L 200 и микроавтобусы Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Citroen Jumpy. Вскоре они уже переоборудованы и окрашены, будут переданы военным.

Именно эти автомобили позволят быстро покидать опасные зоны, вывозить раненых и подвозить необходимые грузы для военных подразделений на линии разграничения. Каждый приобретенный автомобиль – это вклад в улучшение оперативной ситуации на поле боя и в будущую победу.

Осенью Укрзолото проводили благотворительную акцию «Птички для ВСУ». Тогда удалось собрать 1583600 грн, сеть удвоила эту сумму и перечислила 3 168 000 грн в благотворительный фонд. За эти средства удалось закупить 30 БПЛА DJI mavic 3 и DJI Matrice.

Бренд и дальше будет поддерживать украинское войско и вместе со всей страной приближать победу. Следующая партия авто отправится на фронт уже в начале июня.

Всё будет Украина.