БФ "Будущее - детям" и Посольство Украины в Греции организовали для детей-спортсменов из пострадавших регионов празднование Дня Независимости Украины

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При поддержке БФ "Будущее - детям", Посольства Украины в Греции, Греко-украинской палаты и мэрии Афин в летнем лагере Афинской мэрии состоялось празднование Дня Независимости Украины. Мероприятие было устроено для молодых украинских спортсменов из пострадавших регионов страны, которые находятся в Греции и тренируются в рамках международного проекта Olympic Dreams 2022.

"День Независимости – один из главных праздников нашей страны. В этом году оно приобрело особый смысл, ведь сегодня украинцы борются за свою независимость на войне. Но при этом важно и не забывать ради чего мы боремся. Будущее нашей страны – это дети, и сегодня необходимо делать все, чтобы не просто обеспечить им защиту и безопасность, но предоставить возможности для их развития. Создать условия для того, чтобы они могли жить нормальной жизнью, как миллионы их сверстников по всему миру. Поэтому такие проекты, как Olympic Dreams 2022, необходимы и своевременны", – отметил посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

К празднованию присоединилась и мэрия Афин, которая пригласила украинских молодых спортсменов в свой город, где они в специализированном спортивном лагере получили возможность тренироваться еще 2 недели и готовиться к будущим европейским турнирам и чемпионатам. Детей ждали празднование, угощение и подарок от вице-мэра Афин – экскурсия в Акрополь.

"Мы очень благодарны и посольству Украины в Греции, и мэрии города Афины за то, что поддержали наш проект Olympic Dreams 2022 и так действенно приобщились к помощи. Дети, которые продолжат свою тренировку в Греции – это будущие чемпионы, которые будут защищать честь нашей страны на спортивных площадках по всему миру", – отметил меценат БФ "Будущее – детям» Анатолий Бойко.

Напомним, что при поддержке НОК Украины, украинского Благотворительного Фонда "Будущее - детям" и мецената Анатолия Бойко более 100 юных спортсменов из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других пострадавших регионов Украины под руководством тренеров Карена Балаяна, Александры Старковой и Евгении Щербак проводят это лето системных тренировках в безопасной и солнечной Греции

26 июля НОК Украины и Фондом был организован международный проект Olympic Dreams 2022 с товарищеским турниром по дзюдо среди спортсменов из Украины, Греции и Кипра в городе Лутраки (Греция) в Молодежном спортивно-тренировочном центре Sport Camp.

СПРАВКА

Благотворительный фонд "Будущее – детям" до войны занимался детьми, нуждающимися в помощи по семейным причинам. Однако с началом войны на территории Гимназии было создано убежище для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Начиная с 2021 года работники Фонда и Гимназии оказали помощь более 500 детям и взрослым, находившимся в спальном корпусе Нижнебыстровской Гимназии. Команда Благотворительного фонда "Будущее - детям" - это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации " Развитие IT образования ", который поддерживает молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

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