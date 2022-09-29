БФ "Будущее для Украины" откроет во Львове бесплатный хаб для детей-переселенцев с расстройствами аутистического спектра

Благотворительный фонд Future for Ukraine откроет во Львове бесплатный развивающий хаб "Левчик" для детей с расстройствами аутистического спектра. Проект реализуется при поддержке инклюзивно-ресурсных центров во Львове, сообщает издание “Апостроф”.

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Команда уже подписала договор аренды в историческом здании площадью 600 кв. метров и нашла мецената для запуска проекта, которым стал украинский бизнесмен Вадим Столар. Открытие запланировано на начало декабря этого года. Благодаря меценатским средствам фонд закроет затраты на ремонтные работы, которые необходимо выполнить в начале для будущего функционирования центра, а также ежемесячную аренду помещения.

"Как многодетный отец я знаю, каких титанических усилий стоит вырастить детей. Но оно того стоит, потому что каждый украинский ребенок - это наше светлое будущее. И будущее должно быть у каждого ребенка. Это - лучшая инвестиция, которую можно сделать в жизни", — отмечает бизнесмен Вадим Столар.

По состоянию на 1 августа во Львовской области официально зарегистрировались 245 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них около 750 детей с аутизмом. Они нуждаются в помощи – системной реабилитации и социализации. В программе хаба предусмотрены следующие коррекционные занятия: ABA-терапия и PECS-терапия, занятия с логопедом и нейропсихологом, арт-терапия, сенсорная интеграция, адаптивная физкультура, кинезиотерапия и т.д. В частности, игровые упражнения направлены на физическое и эмоциональное развитие, помощь в социализации, повышение уровня владения своим телом.

В заведении будет отдаваться предпочтение детям переселенцев, поскольку из-за войны и вынужденного переезда дети с расстройством спектра аутизма (РСА) находятся в сильном стрессе. В Фонде рассказывают, что планируют помогать более 100 детям с расстройствами аутистического спектра ежемесячно.

"Люди быстро включаются в помощь военным. И это правильно, потому что все хотят скорейшей победы. Мы как фонд думаем о будущем Украины, а это наши дети. Важно сейчас заботиться об их психологическом состоянии. Поэтому помощь детям является для нас одним из приоритетных направлений", — отмечает директор по стратегии FFU Елена Николаенко.

Для поддержки деятельности хабу нужно почти 800 тысяч гривен в месяц. Поэтому Фонд начнет фандрейзинговую кампанию, чтобы как можно быстрее обеспечить деятельность центра на ближайший период.