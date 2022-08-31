Индийский бизнесмен стал третьим богатейшим человеком в мире после Маска и Безоса

Индийский миллиардер Гаутам Адани, основатель и глава индийского конгломерата Adani Group , стал третьим среди самых богатых людей в мире. В прошлом году он удвоил свое состояние до $137,4 млрд.

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Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Гаутам Адани — первый азиатский предприниматель, вошедший в тройку богатейших людей мира. Эксперты отмечают, что причиной роста благосостояния индийского бизнесмена стали цены на сырье и снижение котировок ведущих западных корпораций.

Adani Group — многонациональный конгломерат, занимающийся развитием портов и операциями в Индии со штаб-квартирой в Ахмадабаде (город на западе Индии, штат Гуджарат). Adani Group контролирует компании в аэрокосмической промышленности, солнечной энергией и поставках угля.

Гаутам Адани в прошлом году удвоил свое состояние, поднявшись сразу на 20 позиций в индексе миллиардеров Bloomberg.

По подсчетам агентства, состояние индийского бизнесмена достигло $137,4 млрд. Это на $1,5 млрд больше, чем у президента группы компаний Louis Vuitton, Moët, Hennessy Бернара Арно, которого Адани сместил с третьей строчки.

Однако ему пока не удалось обойти генерального директора Tesla Илона Маска ($251,4 млрд) и основателя Amazon Джефа Безоса, состояние которых оценивается в $251,4 млрд и $153,4 млрд соответственно.

В пятерке самых состоятельных предпринимателей также оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $117,5 млрд.

Отметим, в общей сложности 500 богатейших людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов в первой половине 2022 года. Состояние Илона Маска упало почти на 62 миллиарда долларов, Джеффа Безоса - примерно на 63 миллиарда долларов, а Марка Цукерберга сократилось более чем вдвое.