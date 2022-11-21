"Болей за тех, кто болеет за нас": FAVBET призвал украинских фанатов поддержать союзников Украины на ЧМ-2022

20 ноября в Катаре стартует 22-й Чемпионат мира по футболу. Долгожданное для футбольных фанов и во многом уникальное событие. В этом году Кубок мира впервые пройдет на Ближнем Востоке, впервые – зимой, и впервые украинцы так искренне будут желать победы другим странам.

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Новая кампания от FAVBET и креативного агентства Taktika убеждает, что всем сердцем верить в победу поляков, англичан или американцев – это хорошо, ведь они так же верят в нашу.

"Мир не увидит нашу команду на футбольных полях Катара, но уже почти год наблюдает за нашей борьбой на другом поле – поле боя. И не только наблюдает, а безумно поддерживает. Англия, Нидерланды, Испания, Польша США, Франция и многие другие страны обеспечивают и учат украинских военных, дают убежище нашим гражданам и отстаивают наши интересы на дипломатическом фронте. Мы решили, что Мундиаль – отличная возможность отблагодарить союзников Украины за эту непоколебимую поддержку ", - рассказывает креативный копирайтер FAVBET Николай Бескровный.

Основа кампании – короткие видео, снятые на киевских улицах. В центре сюжета – украинские болельщики с винтажными шарфами, которые много лет назад развевались во время матчей национальной сборной против наших нынешних союзников.

" Когда-то мы держали эти шарфы, потому что яростно желали вашего поражения. Держим их сейчас, потому что искренне желаем вашей победы. Как и вы – нашей ", – говорится в манифесте кампании.

"На всех наших совместных проектах с FAVBET у нас есть ощущение, будто ты работаешь не с клиентом, а с другим креативным агентством над общим кейсом. Так и сейчас общая креативная идея возникла на их стороне, а мы искали для нее конкретную форму и стиль. Поняли, что со почти всеми странами-союзницами мы когда-то были противниками на футбольном поле, и теперь шарфы из этих матчей стали символами не соперничества, а нашего единства.Во многих болельщиков они до сих пор лежат дома как память. Решили использовать эти шарфы как мощный визуальный символ и построили на них кампанию", - рассказывает соучредитель и креативный директор Taktika Роман Гурбанов .

Кроме общего манифеста в кампании есть и видео, посвященные поддержке конкретных стран-союзниц Украины. Ответственные за съемки – команда студии Digital Religion. Все видеоработы уже сейчас можно увидеть на Ютубе FAVBET:



Поддерживай тех, кто поддерживает нас

Поддержим поляков, потому что они поддерживают нас

Поддерживаем англичан, потому что они поддерживают нас

Также вскоре FAVBET запустит розыгрыш тех же "шарф с историей", чтобы дать возможность фанатам болеть не только искренне, но и с правильной атрибутикой.

Ближайшую возможность поддержать своих украинцы получат уже во второй день чемпионата, ведь 21 ноября свои первые игры отыграют сразу несколько наших друзей: Англия выйдет на поле против Ирана в Группе B, в Группе А Нидерланды встретятся с Сенегалом, а США проведет матч против Уэльса .

Над проектом работали:

FAVBET

Head of Brand - Александр Тарасов

Бренд-менеджер - Анна Литвинчук

Marketing Project Manager - Янина Баренецка

Креативный продюсер - Алексей Мараховский

Digital Content Producer - Ирина Кондратьева

Креативный лед - Анатолий Симачинский

Креативный копирайтер - Николай Бескровный

Digital Religion

Режиссер - Глеб Фельдман

Оператор-постановщик - Руслан Мингазиров

Исполнительный продюсер - Юлия Козинская

Линейный продюсер - Кирилл Буняк

Taktika

Креативный директор - Роман Гурбанов

Арт-директор - Илья Почкун