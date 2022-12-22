Цифровизация – базовое условие для восстановления страны после войны – Азархина

Без современных цифровых инструментов, касающихся управления проектами и упрощения бюрократических процессов послевоенное восстановление Украины будет невозможно. Об этом в эфире канала "Рада" сказала заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры ("Министерство восстановления Украины") Александра Азархина.

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По ее словам, в Украине раньше никогда не было такого масштаба разрушений, которые нужно восстановить очень быстро максимально прозрачным и подотчетным способом. "Цифровизация не является роскошью, а является базовым условием предстоящего восстановления", – подчеркнула она.

Азархина добавила, что в последние годы города застраивались хаотически бесконтрольно, без уважения к архитектурному наследию. При этом у граждан даже "не у кого спросить, кто виноват, что наши города заполонили дома-монстры".

"Мы должны двигаться по существующим в мире правилам и канонам, которые предупреждают злоупотребление на всех уровнях", – считает чиновница. Она также отметила, что законопроект расширяет возможности контроля над незаконным строительством.

"Сегодня есть монополия, мы создаем конкурентную среду привлекая частные контролирующие организации. У них будет ответственность на уровне институтов – надзора – в Министерстве восстановления и контроля – в ДИАМ.

В законе есть куча предохранителей, позволяющих отследить каждый шаг. Почему кто когда и что подписал. В идеале этот процесс вообще должен быть автоматизирован. Действительно ли все условия алгоритма соответствуют действительности, действительно ли все разрешения из реестров и строительство является легальным. То есть, система будет строиться на праве, а не на волюнтаристских решениях отдельных лиц», – подчеркнула Азархина.

Что касается заявлений руководителей местных органов самоуправления о том, что их лишают полномочий контроля за строительством, замминистра отметила следующее. "Местные власти полномочий по контролю за строительством никто не лишает, законопроектом расширяется круг лиц, осуществляющих контроль за ходом строительства, что в свою очередь демонополизирует эту функцию. Что касается вообще функций контроля за ходом строительства объектов и надзором за субъектами принимающими решения характера), ранее принадлежавших ДИАМ, теперь разделены.Недавно реформированная Госинспекция архитектуры и градостроительства (ДИАМ) будет осуществлять контроль за определенной категорией объектов, а Министерство - надзор за субъектами.Надзор и контроль должны быть отдельно.Городы не имели такой функции. закона у городов появляется гораздо больше полномочий. Это, в частности, право и обязанность осуществлять мониторинг застройки. И именно благодаря этому они имеют возможность напрямую влиять на этот процесс", – сказала Азархина.

По ее словам, у органов местного самоуправления появляется возможность осуществления госрегистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию объектов и осуществление градостроительного контроля независимо от класса последствий.

"Градостроительный контроль за объектами самовольного строительства гораздо шире в этом формате", – считает заместитель министра.

"Если оглянуться назад и посмотреть, в каком состоянии наши города, то, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу. Нам нужно, чтобы города могли функционировать. У нас будет более 50 постановлений Кабмина, которые нужно принять после подписания закона. Надеюсь, нам удастся предупредить все эти риски, о которых говорит общественность. Мы очень внимательно к этому относимся и наша задача показать, что эти беспокойства не оправдаются», – подытожила Азархина.