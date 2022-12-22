Цифровізація – базова умова для відновлення країни після війни – Азархіна

Без сучасних цифрових інструментів, які стосуються управління проектами і спрощення бюрократичних процесів повоєнна відбудова України буде неможливою. Про це в ефірі каналу "Рада" сказала заступниця міністра громад, територій та інфраструктури ("Міністерство відновлення України") Олександра Азархіна.

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За її словами, в Україні раніше ніколи не було такого масштабу руйнувань, які потрібно відновити дуже швидко в максимально прозорий та підзвітний спосіб. "Цифровізація не є розкішшю, а є базовою умовою майбутньої відбудови", – підкреслила вона.

Азархіна додала, що за останні роки міста забудовувалися хаотично безконтрольно, без поваги до архітектурної спадщини. При цьому у громадян навіть "немає в кого спитати, хто винен, що наші міста заполонили будинки-монстри".

"Ми повинні рухатися за правилами і канонами, які існують в світі, які попереджають зловживання на всіх рівнях", – вважає чиновниця. Вона також відзначила, що законопроект розширює можливості контролю за незаконним будівництвом.

"Сьогодні є монополія, ми створюємо конкурентне середовище залучаючи приватні контролюючі організації. У них буде відповідальність на рівні інститутів – нагляду – в Міністерстві відновлення, та контролю – в ДІАМ.

В законі є купа запобіжників, які дають можливість відстежити кожен крок. Чому, хто коли і що підписав. В ідеалі цей процес взагалі має бути автоматизованим. Чи дійсно всі умови алгоритму відповідають дійсності, чи дійсно є всі дозволи з реєстрів і будівництво є легальним. Тобто система буде будуватися на праві, а не на волюнтаристських рішеннях окремих осіб", – підкреслила Азархіна.

Що стосується заяв керівників місцевих органів самоврядування про те, що їх позбавляють повноважень контролю за будівництвом, заступниця міністра відзначила наступне. "Місцеву владу повновжень щодо контролю за будівництвом ніхто не позбавляє, законопроектом розширюється коло осіб, які здійснюють котроль за ходом будівнитцва, що в свою чергу демонополізує цю функцію. Що стоюсується взагалі функцій контролю за ходом будівнитцва обєктів і наглядом за субєктами які приймають рішення (дозвільного характеру), які раніше належали ДІАМ, тепер розділені. Нещодавно реформована Держінспекцієя архітектури та містобудування (ДІАМ) буде здійснювати контроль за певною категорією обєктів, а Міністерство - нагляд за субєктами. Нагляд і контроль мають бути окремо. Міста не мали такої функції. З ухваленням закону у міст з’являється набагато більше повноважень. Це, зокрема, право і обов’язок здійснювати моніторинг забудови. І саме завдяки цьому вони мають можливість напряму впливати на цей процес", – сказала Азархіна.

Також, за її словами, у органів місцевого самоврядування з’являється можливість здійснення держреєстрації права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію об’єктів та здійснення містобудівного контролю незалежно від класу наслідків.

"Містобудівний контроль за об’єктами самочинного будівництва набагато ширший в цьому форматі", – вважає заступниця міністра.

"Якщо озирнутися назад і подивитися, в якому стані наші міста, то, на жаль, нічого хорошого сказати не можу. Нам потрібно, щоб міста могли функціонувати. У нас буде понад 50 постанов Кабміну, які потрібно ухвалити після підписання закону. Сподіваюся, нам вдасться попередити всі ці ризики, про які говорить громадськість. Ми дуже уважно до цього ставимось і наша задача показати, що ці занепокоєння не виправдаються", – підсумувала Азархіна.