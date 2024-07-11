Дело "Коростышевской банды", которую задержала СБУ, станет тестом для судебной системы Украины — эксперт

В конце июля в Украине начнется громкий судебный процесс: благодаря СБУ и Нацполу на скамье подсудимых оказалась так называемая "Коростышевская банда", которая годами держала в страхе всю Житомирскую область. Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, всего в деле — более 20 эпизодов тяжких преступлений.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

"Группировка специализировалась на похищении людей, постановке на "счетчик", выбивании денег, перевыкупе долгов. В процессе своей "работы" бандиты убивали и насиловали своих жертв. Так, в 2016 году они до смерти забили 23-летнего ветерана АТО, который защищал Донецкий аэропорт. Он отказался оплатить вымышленный долг. За это получил почти 70 ударов холодным оружием", — написал эксперт.

По его словам, группировка чувствовала себя настолько безнаказанно, что уже во время полномасштабного вторжения начала выбивать несуществующий долг из военнослужащего 95-й бригады угрожая убить его беременную жену.

"Летом прошлого года СБУ задержала ключевых членов организованной группы. По моей информации, документирование банды на личном контроле держал Глава СБУ. Для Василия Малюка это было принципиальное дело, ведь преступники занимались беспределом в его родном городе", — отметил Голобуцкий.

Он напомнил, что сейчас 8 из 10 членов группировки, включая его руководителя, находятся под стражей, а тем временем СБУ уже собрала всю необходимую доказательную базу по всем эпизодам деятельности банды и передала ее в суд.

"Теперь слово за представителями Фемиды из Королевского районного суда Житомира, которые начнут рассматривать это дело 24 июля. По моим данным, бандиты и их адвокаты уже пытаются включить определенные юридические схемы, затягивают время, чтобы сыграть на сроках давности преступлений и обеспечить условные приговоры", — сообщил эксперт, отметив, что преступники не должны избежать справедливого наказания.

По убеждению Голобуцкого, это дело станет тестом для судебной системы страны.

"Граждане ожидают сурового наказания для тех, кто совершает беззаконие в трудные для страны времена, особенно, если они осмелились посягать на жизнь и здоровье наших защитников", — подчеркнул эксперт.