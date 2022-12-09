Дело о пытках военных четырьмя боевиками ЧВК и спецназовцами РФ под Боровой передали в суд

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех российских военных, которым инкриминируют часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Следствием установлено, что в начале сентября во время оккупации поселка Боровая Изюмского района два наемника частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России пытали трех участников АТО.

"Украинских военных оккупанты подвергали пыткам. Они надели на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешки на голову. После этого похитили их и удерживали в яме на базе отдыха без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям", - говорится в сообщении.

Обвиняемые устраивали мужчинам допросы, чтобы получить информацию о жителях Боровой, принимавших участие в проведении антитеррористической операции на Донбассе в 2014-2015 годах. После пыток российские солдаты отпустили потерпевших.

О подозрении фигурантам было сообщено в середине октября. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Расследованием дела занималось Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.