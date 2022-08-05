Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев из Украины в Хорватии

Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев в Загребе (Хорватия), где проходят бесплатные курсы разных направлений, говорится в сообщении фонда.

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Каждый день – с понедельника по пятницу – дети могут учиться, изучать хорватский и английский языки. Есть уроки музыки, биологии, физики, занятия по музыкальной и арт-терапии. В центре поддержки для переселенцев из Украины можно получить помощь юриста.

"Я и мой ребенок здесь, в центре, получаем знания, поддержку и просто хорошее настроение. Дочери здесь интересно – у нее здесь есть друзья, классные занятия, она любит учителей, которые здесь преподают. Это очень важно. До того ей было очень грустно. Да, у нее было несколько друзей из Хорватии, но хочется общаться свободно, на родным языке", – говорит Ксения из Одессы.

Кроме учебного процесса, центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить ценную информацию о проживании. Здесь люди получают психологическую поддержку. Также в центре можно получить и гуманитарную помощь.

"Это прекрасное место для общения и обучения. Я здесь за три дня узнала много нового для жизни в Загребе, хотя в Хорватии живу уже почти четыре месяца", - делится впечатлениями Юля из Киева.

Также в центре организована детская комнатка для самых маленьких. Таким образом, родители могут спокойно посещать занятия, пока их дети развлекаются в детской комнате.

"Мы с удовольствием наблюдаем, как дети и взрослые тесно подружились между собой. Одна из наших целей – дать людям понять, что они не одни и поддержка всегда будет", – рассказывают в Favbet Foundation.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, в настоящее время 95% проектов Фонда ориентированы на помощь стране и армии.

Favbet открыл Центр адаптации для переселенцев из Украины в Загребе еще в первые недели войны для оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи украинцам.