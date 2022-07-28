Ставка на победу: Favbet хочет стать лидером эффективности в помощи фронту

В первые дни после вторжения украинский бизнес разделился на две условные категории: одни кинулись спасать себя, другие – страну.

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Стратегия вывоза из прифронтовых зон оборудования, активов, эвакуация сотрудников и консервация офисных помещений в значительной степени оправдала себя. В том числе и с коммерческой точки зрения.

Но есть и другие концепции.

Компания Favbet решила не покидать Киев, даже когда бои шли на подступах к городу, ежедневно фиксировались прилеты и существовала реальная угроза прорыва.

Киевский офис не закрыли, а превратили в бомбоубежище. Склады в прифронтовой зоне – столице и области – заполнили тоннами гуманитарки, которая шла по собственному логистическому коридору из Львова.

«Нам говорили, что это рискованно. Мы отвечали, что ставка на риск — наш профиль. Мы ставили на то, что Киев не по зубам оркам. Ставка оказалась выигрышной», - рассказывает один из сотрудников компании.

По его словам, большинство из тех, кто не ушел на фронт и не уехал за границу, помимо основной работы, включились в волонтерскую деятельность. IT–специалисты переквалифицировались в «хакерский спецназ» и на создание сайтов по розыску пропавших безвести.

Остальные с утра до вечера что-то искали, доставали, сортировали, отвозили. Старались исполнять запросы наших защитников точно и вовремя. Шутят: как в рекламном слогане «Розетки» - «Щоразу що треба».

Потребности диктует фронт. Финансирование идет за собственные средства компании, при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Доходы от бизнеса из-за войны, естественно, упали. Поэтому каждую копейку нужно тратить с умом и адресно.

В марте обороне Киева были крайне нужны тепловизоры. Потом такая потребность возникла у разведчиков в Харьковской области, где шли ожесточенные бои.

В холодное время армия нуждалась в паллетах — их находили и завозили из-за границы.

Когда русню отогнали от Киева —пришлось восстанавливать разрушенные отделения полиции в области.

Есть опасность, что Беларусь сдуру включится в войну, поэтому фонд завез подразделениям, базированным в Черниговской области, стройматериалы для сооружения фортификаций и линий обороны.

Вечно актуальная тема для передовой – внедорожники. Они незаменимы, но, увы, в условиях боевых действий живут недолго. Восемь мощных машин, тюнингованных и с запасом топлива, из них две бронированные, были переданы на передовую при содействии Favbet Foundation для бойцов в Киевской, Донецкой и Запорожской областях.

Отдельный вклад – три «скорые» для методично обстреливаемого врагом Николаева.

Вместе с каждым автомобилем в подразделения обычно едет топливо, генераторы и дополнительное снаряжение: глушители, коллиматорные прицелы, тепловизоры, крепежные кронштейны, буферы отдачи, активные наушники, турникеты, тактические перчатки, тенты, пленка... То, что запросили с передовой.

Об уникальной снайперской винтовке за $18 тыс. (660 тыс. грн по курсу Нацбанка) рассказывали СМИ.

Еще почти на 1 млн грн при поддержке Favbet передали Вооруженным Силам компьютерной техники и электронного оборудования.

В общей сложности уже потрачено около 5 млн грн. Не считая гуманитарных программ. Таких, например, как Центр адаптации для украинских переселенцев в Загребе (Хорватия) и т. п.

Конечно, Favbet не может конкурировать с объемами ведущих военных и государственных фондов, которые оперируют миллиардами привлеченных средств. Но и не стремится к этому.

Представитель компании говорит, что их цель - стать самыми эффективными в плане помощи фронту среди благотворительных структур гемблинговых компаний.

В конце июня глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе перечислил вклад представителей рынка азарта в сбор средств для армии и пострадавшего населения.

Стандартно — это перечисление на ВСУ и БФ части средств от каждого спина, ставки в лайв-казино или другой активности в играх (так делают почти все).

Также распространено проведение благотворительных турниров. PokerMatch, например, средства, собранные во время покерных турниров, проведенных в мае, задонатил на БФ.

Parimatch совместно с Фондом Сергея Притулы запускают аукцион «4.5.0», где разыгрывается футболка «Челси» с подписями игроков. До этого во время трансляции матча сборной Украины против Шотландии, также совместно с Притулой, собирали деньги на проект закупки планшетов для армии.

Среди тех, кто не ограничиваются донатами и отчислениями, а развивают собственные эксклюзивные направления, компания PIN-UP Ukraine – она доставляет продукты больницам и прифронтовым регионам.

Cosmolot закупил несколько коптеров, тепловизоры, рации, бронежилеты и финансирует волонтерский проект одной из сотрудниц, в рамках которого отшивают плитоноски для «броников».

В целом, говорит собеседник агентства, ставку на ВСУ и победу Украины сделали все букмекерские конторы. Просто в разное время и в разных объемах. Но это индивидуальный выбор каждой компании.