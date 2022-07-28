Ставка на перемогу: Favbet хоче стати лідером ефективності у допомозі фронту

Перші дні після вторгнення український бізнес розділився на дві умовні категорії: одні кинулися рятувати себе, інші – країну.ну.

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Стратегія вивезення із прифронтових зон обладнання, активів, евакуація співробітників та консервація офісних приміщень значною мірою виправдала себе. У тому числі і з комерційної точки зору.

Але й інші концепції.

Компанія Favbet вирішила не залишати Київ, навіть коли бої йшли на підступах до міста, щодня фіксувалися прильоти та існувала реальна загроза прориву.

Київський офіс не закрили, а перетворили на бомбосховище. Склади у прифронтовій зоні – столиці та області – заповнили тоннами гуманітарки, яка йшла власним логістичним коридором зі Львова.

“Нам казали, що це ризиковано. Ми відповідали, що ставка на ризик – наш профіль. Ми ставили на те, що Київ не по зубах оркам. Ставка виявилася виграшною», - розповідає один із співробітників компанії.

За його словами, більшість із тих, хто не пішов на фронт і не поїхав за кордон, крім основної роботи, включилися до волонтерської діяльності. IT-фахівці перекваліфікувалися в «хакерський спецназ» і на створення сайтів з розшуку зниклих безвісти.

Решта з ранку до вечора щось шукали, діставали, сортували, відвозили. Намагалися виконувати запити наших захисників точно та вчасно. Жартують: як у рекламному слогані «Розетки» – «Щоразу що треба».

Потреби диктує фронт. Фінансування йде власним коштом компанії, за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Доходи від бізнесу через війну, природно, впали. Тому кожну копійку потрібно витрачати з розумом та адресно.

У березні обороні Києва були вкрай потрібні тепловізори. Потім така потреба виникла у розвідників у Харківській області, де точилися запеклі бої.

У холодну пору армія потребувала палетів — їх знаходили і завозили з-за кордону.

Коли русню відігнали від Києва — довелося відновлювати зруйновані відділення поліції в області.

Є небезпека, що Білорусь здуру включиться у війну, тож фонд завіз підрозділам, що базуються у Чернігівській області, будматеріали для спорудження фортифікацій та ліній оборони.

Вічно актуальна тема для передової – позашляховики. Вони незамінні, але, на жаль, за умов бойових дій живуть недовго. Вісім потужних машин, тюнінгованих та з запасом палива, з них дві броньовані, були передані на передову за сприяння Favbet Foundation для бійців у Київській, Донецькій та Запорізькій областях.

Окремий внесок – три «швидкі» для Миколаєва, який методично обстрілюється ворогом.

Разом із кожним автомобілем до підрозділів зазвичай їде паливо, генератори та додаткове спорядження: глушники, коліматорні приціли, тепловізори, кронштейни для кріплення, буфери віддачі, активні навушники, турнікети, тактичні рукавички, тенти, плівка... Те, що запросили з передової.

Про унікальну снайперську гвинтівку за $18 тис. (660 тис. грн за курсом Нацбанку) розповідали ЗМІ.

Ще майже на 1 млн. грн. за підтримки Favbet передали Збройним Силам комп'ютерної техніки та електронного обладнання.

Загалом уже витрачено близько 5 млн. грн. Крім гуманітарних програм. Таких, наприклад, як Центр адаптації для українських переселенців у Загребі (Хорватія) тощо.

Звичайно, Favbet не може конкурувати з обсягами провідних військових та державних фондів, які оперують мільярдами залучених коштів. Але й не прагне цього.

Представник компанії каже, що їхня мета - стати найефективнішими у плані допомоги фронту серед благодійних структур гемблінгових компаній.

Наприкінці червня глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе перерахував внесок представників ринку азарту у збирання коштів для армії та постраждалого населення.

Стандартно – це перерахування на ЗСУ та БФ частини коштів від кожного спина, ставки у лайв-казино чи іншої активності в іграх (так роблять майже всі).

Також поширене проведення благодійних турнірів. PokerMatch, наприклад, кошти, зібрані під час покерних турнірів, проведених у травні, задонотив на БФ.

Parimatch спільно з Фондом Сергія Притули запускають аукціон "4.5.0", де розігрується футболка "Челсі" з підписами гравців. До цього під час трансляції матчу збірної України проти Шотландії, також разом із Притулою, збирали гроші на проект закупівлі планшетів для армії.

Серед тих, хто не обмежується донатами та відрахуваннями, а розвиває власні ексклюзивні напрямки, компанія PIN-UP Ukraine – вона доставляє продукти лікарням та прифронтовим регіонам.

Cosmolot закупив кілька коптерів, тепловізори, рації, бронежилети та фінансує волонтерський проект однієї із співробітниць, у рамках якого відшивають плитоноски для «броників».

Загалом, каже співрозмовник агентства, ставку на ЗСУ та перемогу України зробили всі букмекерські контори. Просто в різний час та в різних обсягах. Але це індивідуальний вибір кожної компанії.