Favbet Foundation перепрофилировал свою деятельность для помощи ВСУ и пострадавшим от войны, — СМИ

Благотворительный фонд Favbet Foundation с началом войны практически полностью перепрофилировал свою деятельность на помощь украинской армии и пострадавшему от войны населению.

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Благотворительный фонд Favbet Foundation с начала войны практически полностью перепрофилировал свою деятельность на помощь украинской армии и населению, пострадавшему от войны.

Об этом говорится в статье "Патроны ВСУ. Как устроена система всенародной поддержки армии в условиях войны" издания "РБК-Украина".

"Favbet Foundation создан по инициативе основателя компании Favbet Андрея Матюхи в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, спорта и перепрофилирован, как и остальные, для помощи армии и пострадавшему населению. Из "невоенных проектов" у них — эвакуация с оккупированных территорий нескольких сотен человек и центр для беженцев в Загребе", — пишет издание.

Favbet Foundation построил свою работу на концепции такого себе "супермаркета помощи", поставляя в разные подразделения и регионы широкий спектр номенклатуры "под запрос": внедорожники, дроны, цифровые мобильные радиостанции, портативные зарядные устройства, — сообщает издание.

"Такой подход позволяет оперативно и точечно заполнять "пробелы" в снаряжении наших защитников, чего не делают крупные фонды, не говоря уже о госсегменте. Просто потому, что они давно не работают "в розницу", а выполняют заявки на поставку необходимого большими партиями", — говорится в статье.

В целом издание отмечает, что в отличие от России, которая оплачивает свое вторжение в Украину из проседающего под грузом международных санкций бюджета, у украинской армии — всенародная и общемировая поддержка.

С 24 февраля Украина привлекла $12,7 млрд внешней помощи, а до конца года сумма достигнет $27 млрд.

Напомним, Favbet Foundation поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания и фонд помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

Напомним, защитники Украины при содействии Favbet Foundation получили 10 цифровых мобильных радиостанций, лазерный дальномер и два разведывательных дрона.