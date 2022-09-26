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Категория
Общество
Дата публикации

Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий

Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий

Фонд Favbet Foundation способствовал эвакуации еще более ста жителей временно оккупированных врагом территорий.

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Об этом говорится в сообщении Фонда.

При содействии Фонда эвакуировано 131 жителя оккупированной части Херсонской области.

Люди смогли покинуть временно захваченные территории и выехать в безопасные регионы Украины, в частности в Черновицкую область.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.