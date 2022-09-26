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Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий
Фонд Favbet Foundation способствовал эвакуации еще более ста жителей временно оккупированных врагом территорий.
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Об этом говорится в сообщении Фонда.
При содействии Фонда эвакуировано 131 жителя оккупированной части Херсонской области.
Люди смогли покинуть временно захваченные территории и выехать в безопасные регионы Украины, в частности в Черновицкую область.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.