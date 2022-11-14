Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей и комплекты зимней амуниции

Подразделения Вооруженных Сил Украины при содействии Favbet Foundation получили два микроавтобуса, два внедорожника повышенной проходимости и бронеавтомобиль для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

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В частности, при поддержке фонда один внедорожник получил полк имени Кастуся Калиновского Вооруженных Сил Украины. Автомобиль уже помогает бойцам на востоке Украины.

Связисты при содействии фонда получили внедорожник для обеспечения полевого узла связи, а в распоряжение артиллеристов противотанкового артиллерийского дивизиона поступил микроавтобус.

Также Favbet Foundation передал для нужд ВСУ микроавтобус Volkswagen Transporter T5 для обеспечения логистических нужд боевых подразделений.

Бронированный автомобиль передан для нужд одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны. Указанное подразделение ГУР выполняет боевые задания на наиболее критических участках фронта.

Кроме того, при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения ВСУ, в которых несут службу работники Favbet, получили комплекты зимней амуниции. В них входят вещевой рюкзак, комплект зимней формы, утепленная обувь, тактические перчатки, балаклавы, термобелье и зимние спальники.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.