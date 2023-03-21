Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получил новую партию медицинского оборудования из Нюрнберга

Сегодня благодаря международным партнерам и волонтерским усилиям поступила восьмая партия медицинского оборудования для Харьковщины из Германии. Об этом сообщил председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович.

"Осенью прошлого года благодаря украинской диаспоре мы наладили взаимодействие с Нюрнбергом. Мэр города Маркус Кёниг, сопредседатель еврейской общины Нюрнберга Александер Лиссак, глава Ассоциации породненных городов Нюрнберг-Харьков Антье Ремпе, волонтер в Нюрнберге Раиса Трофименко и волонтер в Харькове Дмитрий Киселев, а также многие другие люди, болеющие за Украину и делающие все возможное, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на Харьковщине. Важно также всестороннее содействие местной власти и персональной помощи во всех организационных вопросах председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова", — отметил Александр Минкович.

В рамках сегодняшней части нюрнбергской помощи Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получил кардиологическое оборудование, оборудование для ультразвуковой диагностики, функциональные кровати.

Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 получил кардиологическое оборудование, оборудование для ультразвуковой диагностики

Вскоре оборудование будет направлено в медицинские учреждения Харьковщины. К слову, сейчас уже более 15 больниц региона укрепили свою материальную базу благодаря поддержке из Нюрнберга. Прежде всего речь идет о тех районных и областных учреждениях, которые имели особенно острую потребность в этом.

С начала военной агрессии Гуманитарный хаб ТЭЦ-5, созданный по инициативе БФ "Майбутнє — дітям", сумел аккумулировать и передать жителям региона более 250 тонн различных грузов: от предметов повседневного быта и продуктов до высокоточного оборудования, которое спасает жизни маленьких и взрослых пациентов в больницах области.

Что касается партнерской помощи из Германии, то в целом Гуманитарный хаб за период сотрудничества получил 2 высокоточных наркозно-дыхательных аппарата, 1 аппарат УЗИ и 1 аппарат ЭКГ, более 530 функциональных кроватей, 115 медицинских шкафчиков.