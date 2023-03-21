Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримав нову партію медичного обладнання з Нюрнберга

Сьогодні завдяки міжнародним партнерам і волонтерським зусиллям надійшла восьма партія медичного обладнання для Харківщини з Німеччини. Про це повідомив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

«Восени минулого року завдяки українській діаспорі ми налагодили взаємодію з Нюрнбергом. Мер міста Маркус Кьоніг, співголова єврейської громади Нюрнберга Александер Ліссак, очільник Асоціації поріднених міст Нюрнберг-Харків Ант'є Ремпе, волонтери Раїса Трофименко у Нюрнберзі та Дмитро Кисельов у Харкові і багато інших людей, що вболівають за Україну, роблять усе можливе, аби поліпшити гуманітарну ситуацію на Харківщині. Важливим також є всебічне сприяння місцевої влади та персональної допомоги у всіх організаційних питаннях голови Харківської ОВА Олега Синєгубова», - зазначив Олександр Мінкович.

В межах сьогоднішньої частини нюрнберзької допомоги Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримав кардіологічне обладнання, устаткування для ультразвукової діагностики, функціональні ліжка.

Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 отримав кардіологічне обладнання, устаткування для ультразвукової діагностики

Невдовзі обладнання буде спрямоване до медичних установ Харківщини. До слова, наразі вже понад 15 лікарень регіону зміцнили свою матеріальну базу завдяки підтримці з Нюрнберга. Насамперед йдеться про ті районні та обласні заклади, що мали особливо гостру потребу в цьому.

З початку військової агресії Гуманітарний хаб ТЕЦ-5, що був створений за ініціативи БФ «Майбутнє – дітям», зумів акумулювати та передати мешканцям регіону понад 250 тонн різноманітних вантажів: від предметів повсякденного побуту і харчів до високоточного обладнання, що рятує життя маленьких та дорослих пацієнтів у лікарнях області.

Щодо партнерської допомоги з Німеччини, то загалом Гуманітарний хаб за період співпраці отримав 2 високоточні наркозно-дихальні апарати, 1 апарат УЗД та 1 апарат ЕКГ, понад 530 функціональних ліжок, 115 медичних шафок.