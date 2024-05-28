Из жизни ушел основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Во вторник, 28 мая, в Киеве скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой печалью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник. Ему было 63 года", - говорится в сообщении агентства.

В агентстве не уточнили причины смерти Мартыненко.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что Александр Мартыненко много лет писал тексты под псевдонимом "Александр Макаров".

"Александр Макаров - это псевдоним многолетнего автора ZN.UA, президента "Интерфакс-Украина" Александра Мартыненко. Мы позволили себе раскрыть настоящее имя в день смерти Александра Владленовича, нашего друга и коллеги. Пусть память читателей о нем обогатится еще и этим знанием: именно он являлся автором этих компетентных, иронических текстов", - говорится в сообщении издания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким Александра Мартыненко.

Кто такой Александр Мартыненко

Александр Мартыненко окончил экономический факультет Харьковского государственного университета, создал и возглавил агентство "Интерфакс-Украина" в 1992 году. Также был заместителем председателя (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины (1998-2001), секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001-2002), членом Национального совета по телевидению и радиовещанию (2002) –2003).

Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022), ордена князя Ярослава Мудрого V степени (2020). С 2010 года – заслуженный журналист Украины.