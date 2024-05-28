З життя пішов засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

У вівторок, 28 травня, у Києві помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок. Йому було 63 роки", - йдеться в повідомленні агентства.

В агентстві не уточнили про причини смерті Мартиненка.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Олександр Мартиненко багато років писав тексти під псевдонімом "Олександр Макаров".

"Олександр Макаров — це псевдонім багаторічного автора ZN.UA, президента "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка. Ми дозволили собі розкрити справжнє ім'я в день смерті Олександра Владленовича, нашого друга і колеги. Нехай пам'ять читачів про нього збагатиться ще й цим знанням: саме він був автором цих компетентних, іронічних текстів", - йдеться в повідомленні видання.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким Олександра Мартиненка.

Хто такий Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко закінчив економічний факультет Харківського державного університету, створив й очолив агентство "Інтерфакс-Україна" у 1992 році. Також був заступником голови (1991) і консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998-2001), секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001-2002), членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (2002-2003).

Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022), ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020). З 2010 року - заслужений журналіст України.